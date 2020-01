CECEP Solar Energy Technology (Zhenjiang) erhält Zuschlag für zwei wichtige staatliche Beschaffungsprojekte

Chinesischer Hersteller von Solarmodulen gewinnt zwei Ausschreibungen, untermauert seinen Ehrgeiz zur Marktexpansion

SHANGHAI, 9. Januar 2020 /PRNewswire/ -- CECEP Solar Energy Technology (Zhenjiang) hat das Jahr erfolgreich beendet und den Zuschlag für zwei Ausschreibungen in Zusammenhang mit dem zentralisierten Beschaffungsprojekt von Power Construction Corporation of China (PowerChina) und dem zentralisierten Beschaffungsprojekt für Photovoltaikmodule von China Energy Engineering Corporation (Energy China) für das erste Halbjahr 2020 gemeldet. Die Geschäftsleitung des Unternehmens führt den Erfolg auf die erstklassige Zusammenarbeit aller Abteilungen zurück. CECEP beweist damit seine Marktexpertise und seinen Fokus auf nachhaltige Entwicklung. Einzelheiten zu den Ausschreibungen (in chinesischer Sprache) finden Sie unter http://guangfu.bjx.com.cn/news/20191224/1030797.shtml

2019 war ein Wendepunkt für das Unternehmen. CECEP hat sich dabei auf zwei Vorhaben konzentriert: die Stärkung des Bestandsgeschäfts und – zum zweiten Mal seit Bestehen des Unternehmens – eine grundsätzliche Neuausrichtung, um für das dritte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts bestens vorbereitet zu sein. Es erfüllt uns mit Stolz, dass unsere Mitarbeiter in diesem Jahr alles gegeben haben, um „die ursprüngliche Mission von Beteiligten der Photovoltaik-Industrie mit Mut und Ehrgeiz zu erfüllen". Wir haben unsere Technologien modernisiert und Managementfunktionen optimiert, um das effektive Geschäftswachstum zu beschleunigen.

Im Geist des oft zitierten chinesischen Sprichworts „Wer am gleichen Strang zieht, wird gewinnen" will CECEP Solar Energy Technology (Zhenjiang) seine pragmatische Innovationsstrategie fortsetzen und weiter in innovative Technologien investieren. Auf Basis seiner bestehenden Informationsinfrastruktur will das Unternehmen seine Kunden mit besseren und effizienteren Produkten unterstützen und seine Marktpräsenz ausbauen. Durch den fortgesetzten Umbau des Geschäftsmodells will es die Anforderungen und Erwartungen des bevorstehenden Jahrzehnts erfüllen.

SOURCE CECEP Solar