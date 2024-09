CEO von HydrogenPro hebt auf der Energiekonferenz von Pareto Securities große Wachstumschancen und wichtige Wasserstoffprojekte hervor

PORSGRUNN, Norway, 18. September 2024 /PRNewswire/ -- Jarle Dragvik, CEO von HydrogenPros, zeigte sich optimistisch, was die langfristige Entwicklung von erneuerbarem Wasserstoff angeht, als er das Unternehmen letzte Woche auf der 31. jährlichen Energiekonferenz von Pareto Securities vorstellte. Pareto Securities versammelte Hunderte von Unternehmen und Tausende von Teilnehmern, um die neuesten Entwicklungen im Energiebereich zu diskutieren.

HydrogenPro, eines der führenden Unternehmen der Branche für erneuerbaren Wasserstoff, realisiert derzeit zwei der weltweit größten Wasserstoffprojekte, im Rahmen des Salzgitter Projekts in Deutschland und des ACES Projekts in Utah, USA, und meldet eine priorisierte Pipeline, die auf 2,4 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Das Unternehmen kündigte kürzlich seine Pläne an, 70 MNOK in eine 350-MW-Anlage zu investieren, um die Produktion seiner bahnbrechenden Elektroden Technologie der 3. Generation zu steigern, die dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und einen deutlich effektiveren Elektrolyseur bieten wird.

Seit seinem ersten Börsengang im Jahr 2020 hat sich das Unternehmen von einem Distributor von alkalischen Hochdruck-Elektrolyseuren zu einem Technologieunternehmen und OEM entwickelt. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von mehr als 500 MNOK und die Zahl der Mitarbeiter ist um mehr als das 20-fache gestiegen.

Jarle Dragvik, CEO von HydrogenPros, kommentiert: "Wir haben bewiesen, dass unser Geschäftsmodell funktioniert. Es ist flexibel und skalierbar, und wir haben wiederkehrende Einnahmen. Wir sind auch einer der wenigen Hersteller, der seine Produkte und Dienstleistungen tatsächlich produziert, geliefert und bei sehr anspruchsvollen Kunden und Partnern wie Andritz und Mitsubishi Heavy Industries getestet hat. Aufgrund unserer Erfahrungen und unserer Technologie sind wir im wachsenden Wasserstoffmarkt gut aufgestellt."

