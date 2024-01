CES 2024: Tineco präsentiert mit dem FLOOR ONE SWITCH S7 das umfangreiche Reinigungspaket für zuhause

LAS VEGAS, 9. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Tineco , Pionier auf dem Gebiet der Bodenpflege und der Smart Home-Geräte, präsentiert im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas sein neuestes Produkt für die umfassende Haushaltsreinigung: den FLOOR ONE SWITCH S7.

FLOOR ONE SWITCH S7 von Tineco

Kombination aus Wisch- und Stielstaubsauger für Sauberkeit im ganzen Haus

Der Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 bietet eine Kombination aus Wisch- und Stielstaubsauger und ist ein echtes All-in-One-Paket, um sämtliche Böden und viele andere Bereiche im Haushalt auf unkomplizierte und effiziente Weise zu reinigen. Der SWITCH S7 besteht aus zwei Gerätekörpern – der für den Betrieb notwendige Motor kann einfach von einem auf den anderen umgesetzt werden. Dieses neuartige Gerätekonzept im Reinigungsbereich mit seinen zahlreichen Funktionen ist so in der Lage, sämtliche Anforderungen an die umfangreiche Fußbodenreinigung zu erfüllen. Das Gerät wird ab Ende März sowohl auf der offiziellen Website von Tineco als auch auf Amazon für 899 Euro (UVP) erhältlich sein.

Das einzigartige Design des FLOOR ONE SWITCH S7 ermöglicht es, ihn nicht nur als leistungsstarken Wischsauger, sondern auch als Stiel- oder Handsauger zu verwenden. Dazu wird einfach der Motor des Gerätes vom Nass- auf den Trockensauger umgesteckt. Innovativ und bisher ausschließlich in Tinecos neuestem Produkt zu finden ist auch das neuartige FlashDry-Selbstreinigungssystem: Nach dem Einsatz des Geräts heizt sich dieses mit einer Heizleistung von 450 W auf 70 °C auf, um das gesamte Reinigungssystem des SWITCH S7 innerhalb von fünf Minuten zu reinigen, trocknen und desinfizieren. Der integrierte und für das Gerät verbesserte Pouch-Cell-Akku garantiert im Gegensatz zu traditionellen Akkus zudem eine verdreifachte Lebensdauer des Gerätes.

Tinecos neuestes Produkt nimmt es mit allen Oberflächen im Haus auf und ermöglicht Staubsaugen und Wischen in einem Schritt, was zu einer erheblichen Zeitersparnis und einer gründlichen Reinigung führt. Außerdem eignet sich der Stielstaubsauger zur schnellen Beseitigung von trockenem Schmutz. Durch die problemlose Verwandlung in einen Handstaubsauger ermöglicht er effektive Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen wie Treppenstufen, Sofaritzen, Schubladen, Regalen und mehr. Dadurch wird jeglicher Schmutz im Haushalt, sei es nass oder trocken, zuverlässig beseitigt. .

Merkmale und Funktionen des Tineco FLOOR ONE SWITCH S7

FlashDry-System: Innovation, die eine gründliche Selbstreinigung und vollständige Trocknung mit nur einem Knopfdruck des gesamten Reinigungsapparats des SWITCH S7 ermöglicht.

Innovation, die eine gründliche Selbstreinigung und vollständige Trocknung mit nur einem Knopfdruck des gesamten Reinigungsapparats des SWITCH S7 ermöglicht. Pouch-Cell-Akku: Diese Akku-Innovation sorgt für eine bis zu dreimal längere Lebensdauer des Akkus. Mit einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten für den Wischsauger und bis zu 65 Minuten für den Staubsauger ermöglicht der Akku eine ununterbrochene Reinigung des gesamten Wohnraums.

Diese Akku-Innovation sorgt für eine bis zu dreimal längere Lebensdauer des Akkus. Mit einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten für den Wischsauger und bis zu 65 Minuten für den Staubsauger ermöglicht der Akku eine ununterbrochene Reinigung des gesamten Wohnraums. MHCBS-Technologie: Diese garantiert tadellos saubere Böden. Die Technologie recycelt Schmutzwasser effektiv mithilfe eines Bürstenabstreifers, der die Rolle des Geräts bei einer konstanten Geschwindigkeit von 450 Umdrehungen pro Minute kontinuierlich mit sauberem Wasser spült und reinigt.

Diese garantiert tadellos saubere Böden. Die Technologie recycelt Schmutzwasser effektiv mithilfe eines Bürstenabstreifers, der die Rolle des Geräts bei einer konstanten Geschwindigkeit von 450 Umdrehungen pro Minute kontinuierlich mit sauberem Wasser spült und reinigt. ZeroTangle-Bürste: Die speziell entwickelte Bürste reduziert das Verheddern von aufgesaugten (Tier-) Haaren um 99,99 %. So lässt sich die Bürste nach getaner Arbeit noch leichter reinigen.

Die speziell entwickelte Bürste reduziert das Verheddern von aufgesaugten (Tier-) Haaren um 99,99 %. So lässt sich die Bürste nach getaner Arbeit noch leichter reinigen. PureCyclone System: Dieses 5-stufige Filtersystem bietet eine Filterung von 99,97 % der Staubpartikel mit einer Größe von weniger als 0,3㎛. Zudem bietet es eine effektive Trennung von Luft und Staub für eine dauerhaft anhaltende starke Saugleistung.

Dieses 5-stufige Filtersystem bietet eine Filterung von 99,97 % der Staubpartikel mit einer Größe von weniger als 0,3㎛. Zudem bietet es eine effektive Trennung von Luft und Staub für eine dauerhaft anhaltende starke Saugleistung. SmoothPower-System: Dank dieser Technologie fährt der SWITCH S7 quasi von selbst, wodurch dessen Einsatz zum Kinderspiel wird.

Dank dieser Technologie fährt der SWITCH S7 quasi von selbst, wodurch dessen Einsatz zum Kinderspiel wird. Doppelseitige Kantenreinigung: Der Bürstenkopf des SWITCH S7 kommt dank seiner Konstruktion auf beiden Seiten bis zu 0,5 cm an Ecken, Kanten und Wände und lässt so keinen Staub und Dreck entkommen.

Der Bürstenkopf des SWITCH S7 kommt dank seiner Konstruktion auf beiden Seiten bis zu 0,5 cm an Ecken, Kanten und Wände und lässt so keinen Staub und Dreck entkommen. iLoopTM Smart Sensor: Erkennt automatisch Verschmutzungen und gibt entsprechend präzise Saugleistung ab, wobei optisch angezeigt wird, wann der Boden sauber ist, um eine effiziente und gründliche Reinigung zu gewährleisten.

● LED-Scheinwerfer: Beleuchtet den Saugbereich vor der Bürste des Geräts.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt – der FLOOR ONE Serie – hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.

