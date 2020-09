Changhong kündigt Sponsoring der chinesischen Badminton-Nationalmannschaft an

CHENGDU, China, 21. September 2020 /PRNewswire/ -- Changhong (Shanghai: 600839), einer der führenden Hersteller von Haushaltsgeräten in China, unterzeichnete am 16. September bei einer Unterzeichnungszeremonie in Chengdu, Provinz Sichuan, eine Vereinbarung mit der chinesischen Badminton-Nationalmannschaft, um offizieller Sponsor der Nationalmannschaft und Gewinner von 41 Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen zu werden.