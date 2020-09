Changhong annonce le sponsoring de l'équipe nationale chinoise de Badminton

Dans le cadre de cet accord, le fabricant d'appareils électroménagers et l'équipe de badminton vont promouvoir conjointement le développement de l'industrie du sport en Chine grâce à un mode de collaboration « technologie + sport ». Pendant la cérémonie, Changhong a également annoncé le lancement international d'une nouvelle série de télévision, réfrigérateurs, climatiseurs et de machines à laver.

Li Wei, Gdirecteur général de Changhong, a affirmé que l'équipe nationale de Badminton n'est pas seulement passionnée, innovatrice et dédiée. Elle est aussi caractérisée par son esprit combatif qui lui donne la confiance nécessaire pour affronter les adversaires sportifs les plus redoutables. L'attitude est en droite ligne avec l'esprit de responsabilité, d'innovation et de persistance de la société Changhong La nouvelle collaboration réunit une équipe de champions, une industrie fortement développée et des produits de qualité supérieure, soit une formule qui va créer une plus-value pour les fans et spectateurs de badminton.

A ce jour, Changhong tient le leadership dans environ dix segments, y compris les compresseurs de réfrigérateur, les modules IoT, les sources d'alimentation du transit ferroviaire et les connecteurs de spécialité 5G. Le fournisseur chinois distribue ses produits et services à une centaine d'entreprises parmi les plus importantes du monde.

La nouvelle série de produits, dont le téléviseur 5G+8K, le réfrigérateur M Fresh, le climatiseur AI et la machine à laver super fine de 487 mm qui porte la marque de fabrique, démontre la force de Changhong dans la production des meilleurs produits de leur catégorie.

Outre le flux continu de produits innovants, Changhon a pris la première place dans le secteur de la transformation alors que le monde entre dans l'ère IoT. La société a obtenu des résultats en termes de développement d'une « nouvelle infrastructure » pour le secteur. Pour renforcer la compétitivité de la société, Changhong a mis en place un système de R&D à trois niveaux comprenant des laboratoires de recherche et de compétitivité, ainsi qu'un écosystème technologique, fournissant un soutien technique pour le développement d'appareils ménagers intelligents et de composants de base, afin de mieux servir à la fois les consommateurs et les acheteurs d'entreprises.

