CHANGSHA, China, 16. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am 6. Juni wurde in China ein neuer Guinness-Weltrekord aufgestellt: In einem Wettbewerb unter Elektro-Sattelzügen um die längste Fahrtstrecke mit einer einzigen Ladung absolvierte der SANY MOTA 1165 BATTERY ELECTRIC SEMI-TRUCK die komplette Fahrstrecke von Changsha nach Shenzhen in einer zermürbenden Herausforderung, die mehr als 15 Stunden dauerte. Dies war ein erfolgreicher Durchbruch beim Weltrekord für die längste Fahrtstrecke von mehr als 800 km mit einer einzigen Ladung. Hinter der neuen rekordverdächtigen Exkursion stehen sieben weltweit führende und mehr als 20 patentierte Technologien.

Changsha: Central China's city of the future

In den letzten Jahren hat Changsha daran gearbeitet, die hochwertige Fertigungsindustrie größer, besser und stärker zu machen. Die von Sany, Broad Group und Xiangjiang Intelligent vertretenen Unternehmen haben eine starke Führungsposition in der verarbeitenden Industrie von Changsha eingenommen und sind bestrebt, neue Entwicklungsvorteile zu schaffen und neue Wachstumsmotoren zu entwickeln. Die Stadt Changsha konzentriert sich auf die wichtigsten Industrieketten des verarbeitenden Gewerbes und ist bestrebt, Schlüsseltechnologien zu entwickeln und ihre Industrie innovativer und wettbewerbsfähiger zu machen, so die Werbeabteilung der Stadtverwaltung von Changsha (Publicity Department of Changsha Municipality).

In ihren Bemühungen, die Entwicklung aufstrebender Industrien zu beschleunigen, fördert die Stadt Changsha die tiefe Integration der digitalen Wirtschaft und der Realwirtschaft. Die Stadt hat ein große Gruppe von vor- und nachgelagerten Unternehmen wie CiDi, Baidu und Tus Cloud Control im Xiangjiang Intelligent Technology Innovation Center zusammengeführt, die den Einsatz von intelligenten Taxis, intelligenten LKWs, intelligenten Abwassersystemen und intelligenten Logistiktechnologien unterstützt und es Changsha ermöglicht, die Spitzenposition unter den aufstrebenden Branchen einzunehmen.

Heute hat das reiche kulturelle Erbe zu einer kräftigen Entwicklung der innovativen und kreativen Kulturindustrie in Changsha geführt. Die am Liuyang-Fluss gelegene Stadt Malanshan hat sich von einem „Dorf in der Stadt" zu „Chinas V-Valley" entwickelt und in etwas mehr als fünf Jahren mehr als 3.500 vor- und nachgelagerte Unternehmen der Videokultur- und Kreativbranche angezogen. Damit steht sie an der Spitze des Landes bei der Förderung von „traditioneller Kultur plus Technologie" und „traditioneller Kultur plus Digitalisierung".

Dank des Fortschritts von Technologien wie 5 G, IoT, Cloud Computing und KI ist Changsha, die Hauptstadt der Provinz Hunan in Zentralchina, der Entwicklung dieser Technologien voraus und darin führend, was unbegrenzte Möglichkeiten für die weitere Entwicklung von Changsha, der Stadt der Zukunft in Zentralchina, eröffnet hat.

Changsha: Die Stadt der Zukunft in Zentralchina

