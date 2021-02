ChannelAdvisor ernennt Christian Gees zum Sales Director für DACH, Zentral- und Osteuropa

BERLIN, 23. Februar 2021 /PRNewswire/ -- ChannelAdvisor Corporation (NYSE: ECOM), ein führender Anbieter für cloudbasierte E-Commerce-Lösungen zur globalen Absatzsteigerung für Marken und Händler, hat sich Christian Gees als Sales Director DACH, Zentral- und Osteuropa an Bord geholt. In dieser Funktion leitet Gees das deutsche ChannelAdvisor-Team in Berlin und verantwortet die regionale Geschäftsstrategie für gesamt DACH, Zentral- und Osteuropa. Dazu gehört insbesondere das internationale Wachstum voranzutreiben – sowohl über die Gewinnung von Neukunden als auch über den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen.

Die Ernennung von Christian Gees zum Sales Director ist Teil des kontinuierlichen Engagements von ChannelAdvisor, Marken und Händler weltweit dabei zu unterstützen, neue Zielgruppen zu gewinnen und ihr Cross-Border-Geschäft zu diversifizieren. Zudem hilft ihnen ChannelAdvisor, ihren Bestellfluss zu optimieren und die Markenpräsenz in den verschiedensten Vertriebskanälen effektiv zu managen.

Paul Colucci, Vice President Global Sales & Business Development bei ChannelAdvisor erklärt: „Christian wird eine entscheidende Rolle bei der Stärkung unser Marktpräsenz spielen. Wir freuen uns, dass wir einen so erfahrenen Vertriebsmanager gewinnen konnten. Schließlich ist es für unsere Kunden heute wichtiger den je, im E-Commerce neuen Marktchancen auszuloten."

Christian Gees bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung europäischer Vertriebsteams mit zu ChannelAdvisor. Er kommt von Groupon Deutschland, wo er als Country Manager & Head of Buying das deutsche Unternehmensergebnis verantwortete und die Standorte Berlin sowie London personell ausbaute. Davor war er mehrere Jahre für verschiedene europäische Unternehmen als Sales Manager tätig; unter anderem leitete er Marketing und Vertrieb der französischen E-Commerce Fashion-Marke VeePee.

„E-Commerce verzeichnet derzeit ein beispielloses Wachstum. Ich freue mich deshalb sehr darauf, mit einem dynamischen Team die Marktpräsenz von ChannelAdvisor in Europa zu stärken. Unser Ziel: Marken und Händlern dabei zu helfen, ihr Geschäft auszubauen und sich ergebende Chancen zu ergreifen," sagt Christian Gees.

Mehr Informationen über ChannelAdvisor finden sich im Blog , auf Twitter unter @ChannelAdvisor , auf Facebook und bei LinkedIn .

Informationen zu ChannelAdvisor

ChannelAdvisor (NYSE: ECOM) vernetzt und optimiert den Handel weltweit mit einer der führenden, Cloud-basierten E-Commerce-Plattformen. Seit fast zwei Jahrzehnten setzen Händler und Marken auf ChannelAdvisor, um online mehr zu verkaufen, neue Vertriebskanäle und Zielgruppen zu erschließen, Betriebsabläufe zu verbessern – und mit präzisen Analysen noch wettbewerbsfähiger zu werden. Von der Absatzsteigerung zur optimierten Auftragsabwicklung auf Amazon, eBay, Google, Facebook und Hunderten weiteren Kanälen nutzen täglich Tausende Kunden die Lösungen von ChannelAdvisor. Weitere Informationen auf www.channeladvisor.de.

ChannelAdvisor Medienkontakt:

Irina Gutman

Marketing Manager DACH

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/787743/channel_advisor_Logo.jpg

Weitere Links

www.channeladvisor.com



SOURCE ChannelAdvisor Corporation