Chevron wählt die Source-to-Pay Procurement-Software „Smart By GEP®" für seine weltweite Initiative zur digitalen Transformation

Das Unternehmen mit Hauptsitz in San Ramon, Kalifornien, hat sich für SMART by GEP entschieden, da die Software über umfassende Source-to-Pay-Funktionen verfügt, einschließlich Beschaffungs- und Projektmanagement, Vertrags- und Lieferantenmanagement sowie umfassende Procure-to-Pay-Funktionen für eine weltweite Bereitstellung.

„Wir haben unsere Optionen sorgfältig abgewogen und uns nach einem gründlichen Evaluierungsprozess für SMART by GEP entschieden", sagte Ryder Booth, CPO von Chevron. „Wir glauben, dass SMART by GEP die richtige Beschaffungsplattform für Chevron ist und im Einklang mit unserem Ziel steht, die Benutzerfreundlichkeit bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen im gesamten Unternehmen zu verbessern."

„Wir haben uns strategisch festgelegt und investieren kontinuierlich in die Zusammenführung der leistungsstärksten digitalen Technologien in einer umfassenden, vollständig vereinheitlichten, nativen Source-to-Pay-Plattform", sagte Subhash Makhija, CEO von GEP. „SMART by GEP ist bereits heute eine der erfolgreichsten an den Verbraucher angepassten Unternehmensanwendungen auf dem Markt. Und GEP hat sich zum bevorzugten Anbieter von Source-to-Pay-Software für Fortune-500- und Global-2000-Branchenführer entwickelt, die auf der Suche nach einer echten digitalen Unternehmenstransformation und den damit verbundenen Vorteilen sind.

„Wir fühlen uns geehrt, dass wir mit Marktführern aus vielen Branchen und Bereichen - wie Öl und Gas, Konsumgüter, Produktion, Pharma und Biowissenschaften, Technologie und Finanzdienstleistungen - im Rahmen globaler Bereitstellungen von erstaunlicher Komplexität und großer strategischer Bedeutung zusammenarbeiten.

„GEP ist zunehmend die bevorzugte Wahl von zukunftsorientierten Unternehmen wie Chevron, die frisches Denken, wirksame Lösungen und mehr Wert anstreben."

Makhija wies darauf hin, dass es sich bei SMART by GEP um die branchenweit einzige Cloud-native Source-to-Pay-Plattform handelt, die auf Unternehmensniveau speziell für Beschaffungs- und Einkaufsteams auf Microsoft Azure entwickelt wurde. GEP und sein Partner Microsoft bieten eine erstklassige, unternehmensweite Anwendung, die auf einer erstklassigen unternehmensweiten Iinfrastruktur bereitgestellt, gewartet und gesichert wird. Dazu sind nur sehr wenige Anwendungsanbieter in der Lage.

SMART by GEP bietet vollständige Source-to-Pay-Funktionalität in einer benutzerfreundlichen, einheitlichen Plattform, einschließlich Ausgabenanalyse, Beschaffung, Vertragsmanagement, Lieferantenmanagement, Procure-to-Pay, Einsparungsprojektmanagement und Einsparungsverfolgung, Rechnungsstellung und andere

verwandte Funktionalitäten.

Vor allem aber bietet SMART by GEP eine durchdachte, ansprechend gestaltete digitale Arbeitsumgebung - einen digitalen Arbeitsplatz, der für Beschaffungs- und Einkaufsfachkräfte entwickelt wurde. Und diese wissen das zu schätzen.

Intuitives Design, atemberaubende Optik, intelligente Schnittstellen, die Fähigkeit, sich flüssig und natürlich von Aufgabe zu Aufgabe zu bewegen und die Fähigkeit, auf jeder Plattform und jedem Gerät zu arbeiten, sorgen für hohe Akzeptanz und Benutzerzufriedenheit.

SMART by GEP nutzt die Wirtschaftlichkeit der Cloud, um eine Lösung bereitzustellen, die die schwersten Verarbeitungsanforderungen der Fortune-500- und Global-2000-Kunden von GEP problemlos bewältigt und gleichzeitig lästige Infrastruktur- und Supportkosten eliminiert.

SMART by GEP lässt sich einfach einrichten, einsetzen und verwenden, ohne dass eine umfangreiche Schulung erforderlich ist. Alle GEP-Produkte sind plattformunabhängig (sie arbeiten mit SAP, Lawson, Oracle oder allen anderen gängigen

ERP- und F&A-Systemen). Und mit erstklassigem Support und Service ist GEP ein Branchenführer in Sachen Kundenzufriedenheit.

Informationen zu GEP

GEP hilft globalen Unternehmen, effizienter und effektiver zu arbeiten, Wettbewerbsvorteile zu erlangen, die Rentabilität zu steigern und den Unternehmenswert und Shareholder Value zu maximieren.

Frisches Denken, innovative Produkte, unübertroffene Fachkompetenz und intelligente, leidenschaftliche Mitarbeiter - so schafft und liefert GEP einheitliche Geschäftslösungen von bisher unerreichter Größe, Leistungsfähigkeit und Effektivität.

Bezeichnet als Leader im Gartner Magic Quadrant und Best Provider bei den World Procurement Awards und EPIC Procurement Excellence Awards wird GEP von Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters, PayStream und Ardent Partners häufig als Innovator und Marktführer im Bereich Source-to-Pay-Procurement-Software ausgezeichnet. GEP ist außerdem führend im Bereich Managed Procurement Services (Procurement Outsourcing) von Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS und IAOP. Darüber hinaus bezeichnet ALM Intelligence, das führende Marktforschungsunternehmen im Bereich Management Consulting, GEP als führend in Bezug auf Beschaffungsstrategie und Lieferkettenberatung.

Mit 14 Büros und Betriebszentren in Europa, Asien und Amerika unterstützt das in Clark, New Jersey ansässige GEP weltweit Unternehmen bei der Umsetzung ihrer strategischen, operativen und finanziellen Ziele. Um mehr über unser umfassendes Angebot an strategischen und Managed Services zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gep.com. Weitere Informationen zu SMART by GEP, unserer Cloud-nativen, einheitlichen Source-to-Pay-Plattform, finden Sie unter www.smartbygep.com.

