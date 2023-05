China Eastern Airlines glänzt bei Veranstaltungen zum China Brand Day

SHANGHAI, 19. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die Veranstaltungen zum China Brand Day begannen Mitte Mai im Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center und es beteiligten sich über 1.000 chinesische Marken daran.

Bei den Veranstaltungen präsentierte China Eastern Airlines (CEA) seinen Kabinenservice, die Mahlzeiten an Bord, technologische und innovative Produkte und andere interaktive Erlebnisse mit dem Ziel, ein intensives Erlebnis für die Besucher zu schaffen. Das verdeutlichte das Engagement des Unternehmens, mit gezielten und sorgfältigen Dienstleistungen großartige Erlebnisse für Reisende zu schaffen.

Ein neu entwickeltes Mixed-Reality-Headset (MR) war bei dem China Brand Day ein großer Erfolg. Es integriert mobile Geräte und digitale Technologien und wird häufig in der Luftfahrt eingesetzt. Die Ausstattung zog viele Besucher an.

Außerdem stellte CEA ein intelligentes Armband vor, das die Bewegungen der Mitarbeiter bei der Gepäckabfertigung erfassen und so ihre Arbeitseffizienz verbessern und ihre Gesundheit am Arbeitsplatz sicherstellen kann. Das Armband ist das erste seiner Art in der Zivilluftfahrt und wird nach und nach an die zuständigen Mitarbeiter von CEA ausgegeben.

Im Mittelpunkt des Messestandes von CEA standen die von CEAs Excellent Sky Chef neu eingeführten Bordmahlzeiten und -getränke, darunter die Angebote MU Catering „Zhen", MU Catering „Huan", MU Noodles und MU Tea. Internationale Passagiere, die mit CEA von und nach China fliegen, haben die Möglichkeit, köstliche Speisen zu genießen, die von CEAs „Lingyan"-Crews serviert werden.

CEA nahm auch an einer Konferenz über die globale Kommunikation chinesischer Marken teil, einer Unterveranstaltung zum China Brand Day, in deren Rahmen CEA seine hervorragenden Geschichten teilen konnte.

