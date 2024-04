China Eastern bietet ab dem 2. Juli einen Direktflug zwischen Shanghai und Marseille an

SHANGHAI, 27. April 2024 /PRNewswire/ -- China Eastern Airlines gab bekannt, dass sie am 2. Juli dieses Jahres offiziell einen neuen Direktflug zwischen Shanghai und Marseille, Frankreich, einrichten werden.

Die neue Verbindung Shanghai-Marseille wird von Shanghai Airlines, einer Tochtergesellschaft von China Eastern Airlines, mit drei Hin- und Rückflügen pro Woche dienstags, freitags und sonntags durchgeführt.

China Eastern to inaugurate direct Shanghai-Marseille flight on July 2

Die Flugnummern sind FM871 von Shanghai nach Marseille und FM872 für den Rückflug. Die geschätzte Flugzeit beträgt etwa zwölf Stunden. Die neue Strecke wird den Passagieren an Bord einen Internetdienst von Flugsteig zu Flugsteig bieten.

Shanghai liegt im Osten Chinas an der Mündung des Jangtse-Flusses und öffnet sich zum Pazifischen Ozean. Shanghai ist eine der wirtschaftlich dynamischsten, offensten und innovativsten Städte in China. Sie wird als „die großen Hallen" und als „erste Station für Reisende, die nach China kommen" bezeichnet. Marseille ist die zweitgrößte Stadt Frankreichs, der größte Hafen Südeuropas und ein wichtiger Knotenpunkt für die Schifffahrt und den Handel im Mittelmeer. Sie liegt an der weltberühmten azurblauen Küste der Provence. Im Jahr 1987 wurden Shanghai und Marseille Partnerstädte.

In diesem Jahr jährt sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Frankreich zum 60. Mal, und es findet das Chinesisch-Französische Jahr für Kultur und Tourismus statt. Am 9. April veröffentlichte Shanghai offiziell einen umfassenden Leitfaden für seine Veranstaltungen im Jahr 2024, in dem eine breite Auswahl von 70 hochkarätigen Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur, Sport, Tourismus, Wirtschaft und Ausstellungen vorgestellt wird. Vom 28. Juli bis 8. August wird Marseille die Segelwettbewerbe der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris ausrichten.

Mit der Aufnahme des Fluges Shanghai-Marseille wird die erste direkte Flugverbindung zwischen diesen beiden Schwesterstädten eingerichtet. China Eastern Airlines wird auch die erste Fluggesellschaft sein, die diese Strecke bedient.

Tickets für diese Strecke sind bereits erhältlich. Reisende, die an einem Besuch in Shanghai oder Marseille interessiert sind, können sich auf der offiziellen Website und der mobilen App von China Eastern Airlines über weitere Einzelheiten informieren und Tickets buchen.