China ehrt gefallene Helden an Tag der Märtyrer

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und andere führende Persönlichkeiten des Staats und der KP Chinas haben am Montag an einer Zeremonie zu Ehren der gefallenen Helden Chinas teilgenommen.

Bei der Zeremonie anlässlich des chinesischen Tags der Märtyrer wurden auf dem Tian'anmen-Platz im Zentrum Beijings Blumenkörbe für die gefallenen Helden niedergelegt.

Xi feierte gemeinsam mit Vertretern aus verschiedenen Kreisen den 11. chinesischen Tag der Märtyrer. Im laufenden Jahr wird der 75. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China begangen.

Weitere hochrangige Politiker wie Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi und Han Zheng nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil.

Die Veranstaltung begann um 10:00 Uhr mit dem Trompetenspiel einer Militärkapelle zum Gedenken an die Gefallenen. Alle Teilnehmer sangen die Nationalhymne und gedachten dann in aller Stille derer, die ihr Leben für die Befreiung des chinesischen Volkes und den Aufbau der am 1. Oktober 1949 gegründeten VR China gelassen haben.

Nachdem eine Gruppe von Kindern ein patriotisches Lied gesungen hatte, legte die Ehrengarde Blumenkörbe vor dem Denkmal für die Helden des Volkes nieder. Xi richtete die roten Bänder an einem Blumenkorb und führte die hohen Beamten zu einem Rundgang um das Denkmal, um sie zu ehren. Kinder und andere Anwesende legten ebenfalls Blumen am Fuße des Denkmals nieder. Der Grundstein des Denkmals für die Volkshelden wurde am 30. September 1949 gelegt. Im Jahr 2014 erklärte der Nationale Volkskongress Chinas den 30. September zum Tag der Märtyrer, um denjenigen zu gedenken, die ihr Leben für die nationale Unabhängigkeit und den Wohlstand geopfert haben.

