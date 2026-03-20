BERLIN, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich der diesjährigen „zwei Tagungen" - Jahrestagungen des chinesischen Nationalen Volkskongresses und des Landekomitees der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes - sowie des Beginns des 15. Fünfjahresplans hat China Media Group (CMG) in Berlin eine Diskussionsrunde mit dem Titel „China im Frühling: Chinas Entwicklungschancen für die Welt" veranstaltet. Im Mittelpunkt der Diskussionen stand die Frage, welche Impulse die neue Entwicklungsstrategie Chinas für die internationale Zusammenarbeit - insbesondere mit Deutschland - bereithält. Als Gäste waren Harry Rogasch, Senior Advisor bei Berlin Global Advisors, und der außenpolitische Experte Dr. Hauke Ritz geladen. Beide verfügen über langjährige Erfahrung im deutsch-chinesischen Austausch.

„China im Frühling: Chinas Entwicklungschancen für die Welt“ – Diskussionsrunde in Berlin

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Harry Rogasch hob die bewährte Vertrauensbasis zwischen deutschen und chinesischen Ingenieuren hervor. Gerade in Zukunftsfeldern wie KI, grünen Technologien oder Solarenergie sieht er enormes Potenzial für gemeinsame Entwicklungen. Nun sei es entscheidend, das Vertrauen wieder aufzubauen: „Nach dem Besuch von Friedrich Merz Ende Februar hoffe ich, dass die Türen wieder aufgehen." Zugleich warnte er vor einer Abschottung Europas, da diese immer zu einer Lose-Lose-Situation führe.

Dr. Hauke Ritz betonte, dass China mit dem 15. Fünfjahresplan bewusst den Weg in die Spitzentechnologie einschlage. Dieser Wandel biete Europa die Chance, sich aus der langjährigen hegemonialen Abhängigkeit von den USA zu lösen. „Europa und China können gemeinsam technologische Standards setzen - nicht nur wirtschaftlich, sondern auch zivilisatorisch." Er sprach sich für einen Dialog der Zivilisationen aus, insbesondere in Bereichen wie KI, Bioökonomie oder Datenschutz, in denen globale Standards noch nicht feststehen.

Die beiden Gäste begrüßten die Visumserleichterungen für deutsche Staatsangehörige. Sie förderten spontane Begegnungen und trügen dazu bei, klischeehafte Bilder abzubauen. Rogasch fasste zusammen: „Reisen ist die beste diplomatische Einrichtung, um gegenseitiges Verständnis zu gewinnen."

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