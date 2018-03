China International Alcoholic Drinks Expo 2018 startet in der „chinesischen Weinstadt"

CHENGDU, China, 26. März 2018 /PRNewswire/ -- Am 25. März hat die China International Alcoholic Drinks Expo (CIADE 2018) ihre Tore in Luzhou geöffnet. Die Stadt liegt in der Provinz Sichuan im Südwesten Chinas und ist auch als „chinesische Weinstadt" bekannt.

In diesem Jahr sind bei der Messe mehr als 1.200 Unternehmen aus 38 Ländern und Regionen vertreten, die mehr als 5.000 alkoholische Erzeugnisse präsentieren. Es werden online und offline über drei Millionen Besucher erwartet und es wird mit der Unterzeichnung von 40 Verträgen im Gesamtumfang von 35,1 Milliarden Yuan gerechnet.