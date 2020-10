Chinas Hangzhou: Wo Cartoon- & Animationsträume immer erfolgreich sind

HANGZHOU, China, 8. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Vom 29. September bis zum 4. Oktober fand in Hangzhou, der Hauptstadt der südostchinesischen Provinz Zhejiang, das 16. China International Cartoon & Animation Festival (CICAF) statt. Insgesamt nahmen 2.680 chinesische und ausländische Unternehmen und Institutionen aus 65 Ländern und Regionen der Welt an den Online- und Offline-Aktivitäten des Animationsfestivals teil und 10,12 Millionen Menschen besuchten das Festival online. Fast 1.000 originale Animationsarbeiten trachteten danach, die Auszeichnung „Golden Monkey King" zu gewinnen. Gleichzeitig hat der Wettbewerb auch eine Veranstaltung zum um den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Animations-, Cartoon-, Spiel-, Verlags- und Folgeprodukten zu fördern, um über den Wettbewerb ein industrielles Ökosystem zu schaffen, teilte das China International Cartoon & Animation Executive Committee Office mit-.

Von weniger als 10 Animationsunternehmen im Jahr 2004 auf mehr als 300 im Jahr 2019 hat sich die Cartoon- und Animationsgemeinschaft in Hangzhou in der kurzen Zeitspanne von 10 Jahren rasch vergrößert. In der Zwischenzeit hat die Animationsindustrie in Hangzhou eine komplette Industriekette gebildet, die von der Produktion von Originalinhalten über die Animationsproduktion bis hin zur Entwicklung von Folgeprodukten reicht. Viele junge Menschen haben hier ihre Animationsträume wahr werden sehen. Hangzhou ist zweifellos ein ideales Umfeld geworden, um Träume für Chinas Animationsindustrie zu verwirklichen.

Start der Animationskarriere in Hangzhou

Lei Tao ist eines der besten Beispiele dafür, dass in Hangzhou Animationsträume in Erfüllung gehen. 2010 gründete Lei, der am College Animation studiert hatte, Thunder Animation in der Animationszentrale.

Um die perfektesten und geeignetsten original chinesischen Animationsarbeiten für Vorschulkinder zu produzieren, luden Lei und sein Team den Pixar-Animator Anthony Wang, der an Toy Story and Finding Nemo mitgewirkt hat, und internationale Branchenexperten, wie die BBC-Drehbuchautoren Andrew Emerson und Rachel Murrell, ein, Gruppen in China zu gründen oder Online-Fernanleitungen zu geben. Darüber hinaus konsultierte er einen Professor für Farbmetrik an der University of California, Santa Barbara, und entwarf für Rainbow Chicks, die Zeichentrickserie seines Studios, eine Reihe von Farbwertkombinationen, die für Kinderaugen am wenigsten schädlich sind.

„Das extreme Streben nach Details und die strenge Kontrolle sind die Merkmale eines jeden Traumjägers in Hangzhous Animationssektor", sagte Lei. „Ich denke, dies sollte ein Merkmal der Animationsindustrie sein, auf das man in Hangzhou stolz sein kann."

Shen Hao, der Gründer von Fanfan Inc., ist ein weiterer junger Mensch, der seine Animationskarriere in Hangzhou begonnen hat. „Die Ökologie der Animationsindustrie in Hangzhou ist widerstandsfähig und beständig. Hier habe ich mein Geschäft begonnen."

Chinas Trickfilmindustrie ist in eine Phase der rasanten Entwicklung eingetreten, aber die Originalinhalte sind nach seinen Worten nicht interessant genug, was die Geschichte und das menschliche Design betrifft.

Neben der aktiven Teilnahme und Organisation des „Nova Cup"-Wettbewerbs, der seit mehr als zehn Jahren von der CICAF veranstaltet wird, um lokale Talente im Bereich der Zeichentrickfilmkreation in China zu entdecken und zu fördern, führte Fanpan Inc. laut Shen auch den Mechanismus zur Integration von Redaktion und Kreation in der japanischen Trickfilmindustrie ein, der den inhaltlichen Schwerpunkt der Werke durch die Reaktion der Leser auf dem Markt bestimmt.

Genießen Sie in Hangzhou Animationen im chinesischen Stil

Ab 2014 hat Hangzhou eine entsprechende Politik eingeführt, um die branchenübergreifende Integration zu fördern und eine Wirtschaftsform zu schaffen, die die gesamte industrielle Kette abdeckt. Cosplay ist ein wichtiger Teil der Erzeugnisse in der Animationsindustrie. Jedes Jahr veranstaltet die CICAF den China Cosplay Super-Zeremonie-Wettbewerb, eine große Party für Animationsliebhaber und Cosplay-Spieler im In- und Ausland, um ihre Individualität zu zeigen und einen Animationskarneval zu genießen.

Die Cosplay-Senioren „Chicago Typewriter" und „The Greater China" nahmen auch dieses Jahr wieder an der Veranstaltung in Hangzhou teil. Sie sagten, dass in China keine Stadt eine so starke Atmosphäre der Animationskultur schaffen kann wie Hangzhou, und die Einwohner haben ein hohes Maß an Toleranz für dimensionale Kultur.

Jedes Jahr während des Festivals werden die Flughäfen, der Hochgeschwindigkeitsbahnhof, die U-Bahn-Stationen und beide Straßenseiten von Hangzhou mit den Schildern der Veranstaltung versehen, was eine überwältigende Animationsfestival-Atmosphäre schafft. Man kann wohl mit gutem Gewissen sagen, dass der Animations-Enthusiasmus der Stadt Hangzhou in ihren Adern fließt.

„In Hangzhou kann ein Coser alle seine ungezwungenen Ideen bestätigen, um einen zu ermutigen, es zu wagen, zu denken, zu tun und zu verwirklichen", heißt es dazu.

Die Zukunft der Animationsbranche in Hangzhou

Animationspraktiker in Hangzhou sind überzeugt, dass Chinas Animation in eine bessere Ära führen wird. Wie lassen sich die Innovationspunkte und kreativen Ideen der chinesischen Animation finden? Su Huan, CEO von Hangzhou InNow, glaubt, dass es in der Animationsindustrie selbst um branchenübergreifende Fusion und Pluralismus geht, insbesondere um die Erforschung und Gestaltung der traditionellen chinesischen Kultur.

„Nächstes Jahr werden wir eine auf der Technologie der künstlichen Intelligenz basierende App auf den Markt bringen, um die technische Barriere der Animationsproduktion zu durchbrechen und mehr Menschen den Charme der Animation mit Hilfe dieser Anwendung auf einfache Weise erleben zu lassen", sagte Su.

Teng Kuixing und Liu Qin sind bekannte Synchronsprecher und Schauspieler in China. Sie fungierten gemeinsam als Juroren des Synchronisierungswettbewerbs des Animationsfestivals, der auch der einzige nationale Synchronisierungswettbewerb für Animationsfilme ist.

Sowohl Teng als auch Liu erwähnten, dass der derzeitige Mangel an hochkarätigen Talenten eine gemeinsame Herausforderung für den gesamten chinesischen Markt für Animationscomics darstellt. Ihrer Ansicht nach hat Hangzhou jedoch mit verschiedenen Mitteln junge Talente für verschiedene Teilbereiche der Animationsindustrie ausgebildet und gefördert. Beispielsweise nutzt der diesjährige Synchronisierungswettbewerb die Ressourcen der Plattform des Animationsfestivals, um Unternehmen und Gewinnern Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu bieten, bei der beide Seiten gewinnen.

Viele Animatoren in Hangzhou sind bestrebt, erstklassige chinesische Original-Animationswerke zu produzieren, was die Triebkraft und der feste Glaube ihres Animationsschaffens ist. Daher verdient Hangzhou den Namen „Chinas Hauptstadt des Zeichentrickfilms und der Animation."

Links zu Bildanhängen:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=373635

Bildunterschrift: In Hangzhou gestaltet die Animation das Leben bunter.

SOURCE China International Cartoon & Animation Executive Committee Office