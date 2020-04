CHiQ kündigt auf Weltkonferenz neue Generation von 5G+8K TVs an

Am 15. Januar 2020 lief das erste elegante CHiQ 5G-Produkt vom Band. CHiQ hat damit seine TV-Serienfertigung unter dem Banner „5G+industrial Internet" in Mianyang (China) offiziell in Betrieb genommen. Es ist die chinaweit erste „5G+industrial Internet"-Produktion und gleichzeitig die modernste anpassbare Smart-TV-Serienfertigung in Asien. Die CHiQ 8K-Serie ist mit 5G-Technologie ausgestattet und überzeugt durch eine verbesserte Hardwarekonfiguration und ein besseres Zusammenspiel der Produktionsfunktionen. Sie bietet ausgezeichnete Leistung in Sachen Bildqualität, Betriebsgeschwindigkeit und Funktionsumfang.