CHiQ a annoncé une nouvelle série de téléviseurs 5G+8K lors de sa conférence mondiale

Le 15 janvier 2020, dotée de la finition délicate du premier produit CHiQ 5G de la chaîne de production, CHiQ « 5G + Internet industriel », la chaîne de production en série de personnalisation des téléviseurs intelligents a été officiellement mise en service à Mianyang, en Chine. Il s'agit de la première chaîne de production « 5G + Internet industriel » en Chine et c'est également la chaîne de production en série de personnalisation des téléviseurs intelligents la plus à la pointe d'Asie. S'appuyant sur la technologie 5G, la série CHiQ 8K a été modernisée et a vu une amélioration de la configuration du matériel et de l'interaction des fonctions de production. Elle donne d'excellents résultats en termes de qualité d'image, de vitesse de fonctionnement et de capacité.

Lors de la « Conférence mondiale 5G+8K » ont été a annoncées cinq séries de nouveaux produits, dont l'écran géant de 110 pouces, qui dépasse la limite traditionnelle de l'aspect des téléviseurs. Parmi les autres nouveaux produits, citons le premier téléviseur 8K de CHiQ qui utilise la technologie 5G et qui offre trois avantages : une vitesse élevée, une grande capacité et une faible consommation de temps.

Au cours de la conférence, Michael Demeyer, vice-président de Dolby Laboratories, partenaire de longue date de CHiQ, a déclaré : « Vous pouvez vivre l'expérience du Dolby Vision et du Dolby Atmos sur les téléviseurs CHiQ. Cela crée un effet visuel très dynamique et donne une qualité sonore incroyable ».

La « Conférence mondiale 5G+8K » est accessible dans le monde entier sous la forme d'une diffusion en direct. Les invités locaux européens peuvent s'y connecter afin de découvrir des attractions de renommée mondiale et d'explorer des paysages historiques grâce à la technologie 8K. Il s'agit de la première diffusion transnationale en direct et en streaming de la conférence sur les téléviseurs 8K en Chine. Grâce à l'interaction avec le public, l'affichage de la vitesse du réseau 5G et l'image 8K à haute gamme dynamique, elle apporte une toute nouvelle expérience visuelle aux consommateurs.

CHiQ est une nouvelle génération d'appareils électroménagers intelligents haut de gamme de Changhong, qui comprend un ensemble complet d'appareils électroniques grand public pour l'Internet domestique, tels que téléviseurs, réfrigérateurs, climatiseurs et petits appareils ménagers.

CHiQ peut fournir des solutions multiplateformes pour la maison intelligente, les communautés intelligentes et les villes intelligentes et apporter aux consommateurs des produits et services plus intelligents, haut de gamme et tendance.

Avec l'arrivée de l'ère de la 5G, CHiQ va à nouveau améliorer le mode d'interaction mondiale.

