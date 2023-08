Chris Inglis wird Senior Advisor bei Hakluyt

LONDON, 11. August 2023 /PRNewswire/ -- Hakluyt, die globale strategische Beratungsfirma für Unternehmen und Investmenthäuser, hat die Ernennung von Chris Inglis zum Senior Advisor bekannt gegeben.

Chris Inglis kommt nach einer beeindruckenden Karriere in den US-Streitkräften und der Regierung der Vereinigten Staaten zu Hakluyt, unter anderem als erster National Cyber Director und als stellvertretender Direktor der National Security Agency (NSA). Vor seinem Rücktritt vom Amt als National Cyber Director Anfang des Jahres leitete er die Ausarbeitung der Nationalen Cybersicherheitsstrategie von Präsident Joe Biden. Für seine Verdienste erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem die President's National Security Medal, die US Air Force Distinguished Service Medal und zweimal den Presidential Rank Award for Distinguished Service.

Anlässlich seiner Ernennung sagte Chris Inglis: „Ich freue mich sehr, als Senior Advisor zu Hakluyt zu kommen. Die Cyber-Bedrohungslandschaft entwickelt sich rasant weiter und nimmt an Bedeutung zu. Für Unternehmensführungen und Aufsichtsräte ist es entscheidend, diesen Herausforderungen einen Schritt voraus zu sein – und die Chancen nutzen. Hakluyt berät einige der größten Unternehmen der Welt bei ihren wichtigsten digitalen und Cyber-Themen; ich freue mich, mit diesem Team Entscheidern dabei zu helfen, ihre Unternehmen widerstandsfähig zu halten."

Varun Chandra, Managing Partner von Hakluyt, fügte hinzu: „Es ist eine Ehre, Chris Inglis bei Hakluyt begrüßen zu dürfen. Chris ist eine weltweite Autorität im Cyberbereich. Sein Erfahrungsschatz, sein Urteilsvermögen und seine Einblicke in eine ganze Reihe von Themen werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unseren Klienten dabei helfen, mit immer komplexeren Risiken und Anforderungen umzugehen. Wir freuen uns alle sehr, ihn an Bord zu haben."

