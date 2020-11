CHTF2020 wird in Shenzhen, China, eröffnet, um weltweit bahnbrechende Technologien vorzustellen und zukünftige High-Tech-Trends zu diskutieren

SHENZHEN, China, 13. November 2020 /PRNewswire/ -- Die 22. Hightech-Messe (CHTF2020) startete am 11. November 2020 im Shenzhen Convention and Exhibition Center in Guangdong, China. An der Eröffnungszeremonie nahmen Akademiker der Chinesischen Akademie für Ingenieurwissenschaften, Wissenschaftler aus aller Welt sowie Konsuln aus Belgien, Österreich, Spanien und Polen in China teil.