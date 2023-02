Clexio und Genetika+ kündigen Partnerschaft für eine proprietäre Screening-Plattform für Antidepressiva an

Die Plattform von Genetika+ ermöglicht erstmals die Bewertung der direkten funktionalen Auswirkungen von Medikamenten auf menschliche Neuronen, die wichtigsten Zielzellen von Antidepressiva, mit biologisch relevanten Biomarkern, die nachweislich mit der klinischen Reaktion korrelieren. Diese Bewertung ermöglicht nicht nur eine Auslesung der antidepressiven Wirkung eines Kandidatenmedikaments, sondern ermöglicht auch die Charakterisierung einer Verbindung in Bezug auf ihre Wirkung auf verschiedene Depressionen unter Populationen, einschließlich derer mit unterschiedlichen Reaktionsmustern auf andere Medikamente.

Elisabeth Kogan, CEO und Mitbegründerin von Clexio, kommentierte: „Wir freuen uns darauf, mit Genetika+ zusammenzuarbeiten und seine einzigartige Plattform für wertvolle Erkenntnisse zu nutzen, während wir neue Therapeutika für große despressive Störungen entwickeln und zur Weiterentwicklung der personalisierten Medizin für die Psychiatrie beitragen."

„Die Fähigkeit, funktionale Auslesungen zu erhalten, die seit Jahrzehnten untersucht werden und umfangreich wissenschaftlich unterstützt sind, und zwar direkt von Patienten, die an Erkrankungen des zentralen Nervensystems leiden, ist transformativ für die Art und Weise, wie wir diese Krankheiten diagnostizieren und behandeln. Dies hat das Potenzial, psychische Gesundheit und neurologische Erkrankungen auf dieselbe Weise zu transformieren, wie die molekulare Charakterisierung von Tumoren die Onkologie transformiert hat", sagte Talia Cohen Solal, Mitgründerin und CEO von Genetika+.

Clexio Biosciences ist ein pharmazeutisches Unternehmen in der ersten klinischen Phase mit einer breiten und wachsenden Pipeline. Clexio widmet sich der Entwicklung neuer Therapien für Patienten, die an neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen leiden. Eines unser Leitprinzipien ist es, neue therapeutische Modalitäten zu entdecken, sie dann schnell von einer Idee zum Konzeptnachweis und dann zur vollständigen klinischen Entwicklung zu führen. Unser erfahrenes Team von Führungskräften in der Neurowissenschaft identifiziert Punkte der Konvergenz zwischen ungedeckten medizinischen Bedürfnissen, validierten Wirkmechanismen und Technologien, um neue patientenorientierte Möglichkeiten zu schaffen. Um mehr über uns und unsere Pipeline zu erfahren: https://www.clexio.com/about-us/

Genetika+ wurde 2018 von Talia Cohen-Solal, Ph.D., und Daphna Laifenfeld, Ph.D., gegründet und entwickelt personalisierte Medizinlösungen zur Optimierung der Behandlung von psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen. Die Brain-in-a-Dish-Technologie des Unternehmens hilft Ärzten, die beste Behandlung für ihre Patienten zu finden. Für seine erste Indikation, die Depression, verwendet Genetika+ eine patentierte Technologie, um schnell mehr als 70 zugelassene Antidepressiva und Medikamentenkombinationen auf die einzigartigen neurologischen Biomarker des einzelnen Patienten zu testen. In Kombination mit der genetischen und medizinischen Vorgeschichte der Patienten kann Genetika+ die optimale Medikamenten- oder Kombinationstherapie für jeden Patienten vorhersagen. Dies öffnet die Tür zu einer schnelleren Behandlung, weniger Nebenwirkungen und einer niedrigeren Dosierung sowie zur Eliminierung mühsamer, auf Versuch und Irrtum aufbauender Behandlungsversuche und unnötigen Verlusten von Menschenleben. Um mehr zu erfahren, folgen Sie uns auf LinkedIn oder auf Twitter @Genetikaplus.

