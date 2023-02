Clexio et Genetika+ annoncent un partenariat utilisant une plateforme propriétaire de sélection d'antidépresseurs

Genetika+ offre une innovation révolutionnaire dans l'évaluation des médicaments contre la dépression. La plateforme permet d'examiner pour la première fois l'efficacité des antidépresseurs sur des neurones humains, les cellules cibles principales, en utilisant des biomarqueurs pertinents qui ont été démontrés pour avoir une corrélation avec la réponse clinique. Cette analyse permet non seulement de mesurer l'effet antidépresseur d'un médicament, mais également de déterminer comment il agit sur différentes populations de patients atteints de dépression, y compris ceux qui ont une réponse variable à d'autres médicaments

Elisabeth Kogan, PDG et co-fondatrice de Clexio, a déclaré:"Nous sommes impatients de travailler avec Genetika+ et d'utiliser leur plateforme unique pour obtenir des informations précieuses dans le cadre du développement de nouvelles thérapies pour le trouble dépressif majeur, et de contribuer à l'avancement de la médecine personnalisée en psychiatrie".

"La possibilité d'obtenir des lectures fonctionnelles, directement à partir des patients atteints de maladies du système nerveux central, soutenues par des décennies de recherche scientifique, est une révolution pour le diagnostic et la gestion de ces maladies. Cela peut transformer la santé mentale et les maladies neurologiques de la même façon que la caractérisation moléculaire des tumeurs a transformé l'oncologie" déclaré Talia Cohen Solal, co-fondatrice et PDG de Genetika+.

Clexio Biosciences est une société pharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le SNC, avec un vaste portefeuille de produits en développement. Clexio se consacre au développement de nouvelles thérapies pour les patients souffrant de troubles neurologiques et psychiatriques. L'un de nos principes directeurs est d'imaginer de nouvelles modalités thérapeutiques et de les faire passer rapidement du stade d'idée au stade de preuve de concept, puis au développement clinique complet. Notre équipe expérimentée de leaders en neurosciences identifie les points de convergence entre les besoins médicaux non satisfaits, les mécanismes d'action validés et la technologie, afin de générer de nouvelles possibilités centrées sur le patient. Pour en savoir plus sur nous et notre portefeuille : https://www.clexio.com/about-us/

Genetika+, fondée en 2018 par Talia Cohen Solal, Ph. D., et Daphna Laifenfeld, Ph. D., développe des solutions de médecine personnalisée pour optimiser le traitement des maladies psychiatriques et neurologiques. La technologie "brain-in-a-dish" de l'entreprise aide les médecins à trouver le meilleur traitement pour leurs patients. Pour sa première indication, la dépression, Genetika+ utilise une technologie brevetée pour tester rapidement plus de 70 antidépresseurs approuvés et combinaisons de médicaments contre les biomarqueurs neurologiques uniques de chaque patient. Associée à l'historique médical et génétique des patients, Genetika+ peut prédire le médicament optimal ou la thérapie combinée pour chaque patient. Cela ouvre la voie à un traitement plus rapide, avec moins d'effets secondaires, une dose plus faible et l'élimination des protocoles de traitement par essais et erreurs longs et fastidieux. Pour en savoir plus, suivez-nous sur LinkedIn ou sur Twitter @Genetikaplus .

Contact:

Michael Falcone

MacDougall Advisors

[email protected]

+1781-591-3448

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1996479/Genetika.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1996478/Clexio.jpg

SOURCE Genetika+