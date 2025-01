CloudRF Phase Tracing entwickelt für echte 3D-Kommunikationsplanung

Die Simulation der Funkabdeckung im Innenbereich für Ersthelfer wurde dank einer neuen Funktion namens Phase Tracing vereinfacht.

GLOUCESTER, England, 30. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Das neuartige Design wurde durch das Grenfell-Tower-Inferno von 2017 beeinflusst, bei dem sich die Funkkommunikation in Betontreppenhäusern als großes Problem herausgestellt hatte. Unter Verwendung von Computerspielgrafiktechniken wurde eine neue Funktion zur Simulation der Ausbreitung in einem digitalen Zwillingsmodell eingeführt.

Radio coverage in a stairwell

Die intensiven Berechnungen, die für eine echte 3D-Simulation mit Reflexionen erforderlich sind, wurden durch die Entwicklungen in der Grafikverarbeitung praktikabel gemacht. Dadurch kann eine genaue Funkabdeckung in Treppen, Tunneln und Aufzugsschächten am Netzrand durch einen Bediener mit minimaler Schulung simuliert werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Raumplanungswerkzeugen, die Grundrisse und Bilder verwenden, wurde Phase Tracing für kritische Kommunikations- und Industriemärkte in anspruchsvollen und dynamischen 3D-Umgebungen entwickelt, die durch digitale Modelle dargestellt werden.

Alex Farrant, Technical Director bei CloudRF, sagte:

„Phase Tracing stellt für die Funksimulation einen großen Fortschritt gegenüber der Überlagerung von Bildern auf einer 2D-Karte oder einem Grundriss dar. Auf dem Markt klafft eine riesige Lücke zwischen Simulationspaketen für den Innenbereich und den erforderlichen Kenntnissen, um sie effektiv zu nutzen, und den Ersthelfern, die nur raten können, wo in einem Treppenhaus die Kommunikation ausfallen wird.

Alle an HF-Theorie Interessierten, denen die Auswirkungen von Mehrwegeffekten vermittelt werden, haben nun ein Werkzeug zur Hand, mit dem sie dieses wichtige Konzept visualisieren und erforschen können, sodass sie erkennen können, warum eine Bewegung ein Funkloch beheben kann. Besser noch, sie können konstruktive Mehrweg-Optionen identifizieren, von denen sie nichts wussten."

Die GPU-beschleunigte Engine liest und schreibt in offene Standard-GLTF-Modelle und verwendet Raytracing-Techniken aus Computerspielen, um Photonen um das Modell herumzuwirbeln. Durch die Hinzufügung der Phase können Mehrweg-Artefakte wie Funklöcher, bei denen sich Phasensignale auf derselben Wellenlänge gegenseitig aufheben, modelliert werden. Die Anzahl der Reflexionen, die Materialdämpfung und die Streuungseigenschaften können konfiguriert werden. Dies ist wichtig für moderne Gebäude, die mit Materialien gebaut wurden, die den Funkverkehr stören.

Phase Tracing kann ab sofort auf CloudRF.com genutzt werden und wird im 2. Quartal 2025 auch offline verfügbar sein.

Das skalierbare Design unterstützt verschiedene Client-Geräte vom Telefon bis zum Computer, und die Entwickler-API ermöglicht die Integration in andere Systeme.

CloudRF ist ein 2012 gegründetes KMU mit Sitz in Gloucester, das sich auf skalierbare Funksimulationssoftware spezialisiert hat.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2607703/stairs_teaser.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2607702/CloudRF_Logo.jpg