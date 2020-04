Comarch veröffentlicht neue cloudbasierte Customer-Engagement-Plattform: Comarch Loyalty Cloud

Ab dem globalen Veröffentlichungstermin am 4. April können Unternehmen mit Comarch Loyalty Cloud (CLC) den bisher erforderlichen zeitaufwendigen Implementierungsprozess umgehen und erhalten stattdessen sofortigen Zugriff auf eine benutzerfreundliche Oberfläche, in der sich personalisierte Kundenbindungsprogramme entwickeln und verwalten sowie die Zielerreichung im Customer Engagement in Echtzeit messen lassen. Verfügbar sein wird das Produkt in einem befristeten Abonnement oder mit einem nutzungsbasierten Zahlungsmodell. Der Lieferumfang enthält zudem sowohl Betriebsunterstützung als auch technischen Support durch Kundenbindungsspezialisten von Comarch, jeweils in Standard- und Premiumausführung.