Coway gewinnt zum 17. Mal in Folge den renommierten Red Dot Design Award

SEOUL, Südkorea, 14. April 2023 /PRNewswire/ -- Coway, die „Best Life Solution Company", hat zum 17. Mal in Folge den Red Dot Award 2023 erhalten, mit dem das Unternehmen für sein außergewöhnliches Design ausgezeichnet wurde. Zu den drei preisgekrönten Produkten gehören der Air Purifier (AP-3522E/F) und der Skin Plus Water Softener (BB-17), die sich durch ihre intuitive Bedienbarkeit, ihre besondere Ästhetik und ihre umweltfreundlichen Eigenschaften auszeichnen.

Coway Wins Red Dot Design Awards 2023

Der Red Dot Design Award ist ein prestigeträchtiger Wettbewerb, der neben iF und IDEA Innovation und herausragendes Design auszeichnet.

Das diesjährige Highlight ist der Air Purifier (AP-3522E/F), in den USA unter dem Namen Airmega ProX bekannt, der speziell für große öffentliche Räume wie Bürogebäude und Schulen entwickelt wurde. Sein geometrisches Design ist von der Architektur der NOBLE Air Care Solution Series inspiriert, die sowohl elegant als auch unaufdringlich ist. Um den Minimalismus zu maximieren, verbirgt das Produkt nahtlos Einlässe, Auslässe und Griffe mit strukturierten Linien.

Mehr als 90 % der Innen- und Außenmaterialien des Air Purifiers (AP-3522E/F) bestehen aus leicht recycelbarem und haltbarem ABS-Kunststoff, was das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit widerspiegelt.

Neben dem Red Dot Design Award 2023 gewann der Air Purifier (AP-3522E/F) auch den Good Design Award 2022, der vom Japan Institute of Design Promotion (JDP) vergeben wird.

Der Skin Plus Water Softener (BB-17) ist ein weiterer Preisträger, der je nach Hauttyp des Benutzers zwischen 3 Wassertypen wählen kann. Die Anwender können verschiedene Wasserkombinationen mit doppelt gefiltertem, extra sauberem Wasser als Basis erstellen, die je nach Bedarf mit weiter enthärtetem Wasser und Vitamininfusionen gemischt werden. Seine einzigartige Ästhetik hebt sich von typischen, sperrigen Wasserenthärtern ab. Stattdessen besticht der Skin Plus Water Softener durch sein schlankes, rechteckiges Design mit einem ausgeklügelten Spiegeldisplay, das Echtzeitbenachrichtigungen über Wassertemperatur, Filternutzungsrate und vieles mehr bietet.

„Wir sind bestrebt, die Bequemlichkeit in jeder Phase von der Nutzung bis zur Wartung zu verbessern, indem wir das Produkterlebnis des Kunden genau analysieren", sagte Jin Sang Hwang, Head of the Design Center bei Coway. „Wir werden weiterhin Designs entwickeln, die sich auf den ursprünglichen Wert des Produkts konzentrieren, sodass es sich natürlich in den Raum einfügt und eine harmonische Atmosphäre schafft".

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

