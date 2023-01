Coway ist Preisträger des CES 2023 Innovation Award

SEOUL, Südkorea, 4. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., „The Best Life Solution Company", gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der Consumer Technology Association (CTA) zu einem der Preisträger der CES® 2023 Innovation Awards ernannt wurde. Die Ankündigung erfolgte im Vorfeld der CES 2023, der weltweit einflussreichsten Technologieveranstaltung, die vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas, Nevada, stattfindet.

[Image] Coway Named as CES Innovation Awards Honoree

Die CES Innovation Awards, die von der Consumer Technology Association (CTA) gesponsert werden, sind ein jährlicher Wettbewerb, bei dem bahnbrechende Technologien aus aller Welt vorgestellt werden. Die Produkte werden von Branchenexperten gründlich auf ihre Innovation, Konstruktion, Funktionalität, Ästhetik und ihr Design geprüft.

In diesem Jahr haben Coways „Eco-Friendly Paper Water Purifier" und „Everyday Care Bidet" die CES® 2023 Innovation Awards in der Kategorie Haushaltsgeräte und digitale Gesundheit gewonnen.

Der „Eco-Friendly Paper Water Purifier" ist ein Konzeptprodukt, das für sein innovatives Design ausgezeichnet wurde, bei dem ein einzelnes Blatt Papier anstelle von Kunststoff für das Äußere des Wasseraufbereiters verwendet wird. Seine Nachhaltigkeit wird durch die Verwendung von Upcycling-Materialien in der gesamten Struktur, von der Außenseite bis hin zur Verpackung, erhöht.

Der Coway „Eco-Friendly Paper Water Purifier" ist ein stromloses Wasserreinigungssystem mit direktem Durchfluss, das keinen Strom benötigt. Dank seiner geringen Größe und seines kompakten Designs lässt er sich auch in engen Räumen wie Ein-Personen-Haushalten problemlos installieren.

Coways „Everyday Care Bidet", ein weiteres ausgezeichnetes Produkt, ist ein Bidet-Konzeptprodukt, das mithilfe von Technologien wie Künstlicher Intelligenz (KI) und dem Internet der Dinge (IdD) die Daten des Benutzers für das Gesundheitsmanagement sammelt und analysiert.

„Wir fühlen uns geehrt, für unsere innovativen Technologien, umweltfreundlichen Produkte und einzigartigen Dienstleistungen bei den CES 2023 Innovation Awards ausgezeichnet zu werden", erklärte Coway. „Wir werden unsere globale Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken, indem wir innovative, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die das Kundenerlebnis verbessern."

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „The Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

