Cross-Strait Youth New Consumption Exchange Salon erfolgreich in Weifang abgehalten

WEIFANG, China, 27. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Bericht des Informationsbüros der Stadtverwaltung Weifang: Vom 18. bis 21. August fand in Weifang, Shandong, erfolgreich der Cross-Strait Youth New Consumption Exchange Salon statt. He Yicheng, Vorsitzender des taiwanesischen Jugendverbands, Sun Kai, Senior Vice President von Meitu, und Yin Xingliang, Gründer und CEO von New Studio, sowie weitere herausragende Vertreter von Innovation und Unternehmertum in Taiwan nahmen an der Konferenz teil.

Unter dem Motto „Zusammen für eine Win-Win-Zukunft" wurden auf der Veranstaltung Themen wie die Popularität neuer Verbrauchermarken, New Fashion Weifang und die gemeinsamen Erfolge der jungen Unternehmer der Generation Z auf beiden Seiten der Meerenge eingehend diskutiert. Alle haben die Köpfe zusammengesteckt und ein Brainstorming durchgeführt, um neue Möglichkeiten für die Entwicklung junger Menschen auf beiden Seiten der Meerenge im Rahmen des neuen Verbrauchs zu erkunden.

Auf dem Treffen gaben alle Gründer des Salons die Weifang-Initiative für junge Menschen von beiden Seiten der Meerenge "mit einem Herzen für eine glänzende Zukunft zusammenarbeiten" bekannt. Mit den vier Aspekten der Vernetzung - „Kraft sammeln und vorwärts für eine neue Perspektive", „Innovation stärken und Durchbruch für eine neue Plattform", „Vertiefung der praktischen Zusammenarbeit bei der Vernetzung durch neue Wege", „weiterhin besser und stärker sein und ein neues Innovationskapitel schreiben" - werden die jungen Menschen auf beiden Seiten der Meerenge aufgerufen, mit einem Herzen zusammenzugehen und ihre Anstrengungen von Generation zu Generation weiterzugeben, um die große Verjüngung der chinesischen Nation durch die Bündelung der starken Kraft der Jugend auf beiden Seiten der Meerenge zu realisieren.

Diese Veranstaltung ist eine wichtige Maßnahme, um im Geiste dem Schreiben der taiwanesischen Jugend zu antworten, die am 11. Juli am Jugendforum der Meerenge teilgenommen haben. Die eingeladenen Gäste haben großen Einfluss auf die Bereiche neuer Konsum und neue Industrien in der Taiwanstraße. Aufgrund des klaren Themas, des lebendigen Inhalts, der neuartigen Form und der engen Verbindung mit der Richtung der integrierten Entwicklung der Jugend auf beiden Seiten der Meerenge leitet diese Veranstaltung die Landsleute auf beiden Seiten der Meerenge, insbesondere die Jugend, dazu an, den historischen Trend zu begreifen, eine gemeinsame nationale Verjüngung anzustreben und das Selbstvertrauen und den Stolz auf eine friedliche und integrierte Entwicklung zu stärken, was von den Gästen hoch gelobt und bestätigt wurde.

