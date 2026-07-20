CTEK CS ONE wird Teil des BMW Group Aftermarket-Portfolios

CTEK erweitert sein Portfolio um eine neue Generation vernetzter Batterieladelösungen für den Automotive Aftermarket

FALUN, Schweden, 20. Juli 2026 /PRNewswire/ -- CTEK (ISIN: SE0016798763) (WKN: A3C283) (XETRA: 1F7) hat eine neue Vereinbarung mit der BMW Group geschlossen und wird künftig das Batterieladegerät CS ONE (Gen 2) für das Aftermarket-Portfolio des Automobilherstellers liefern. Bestandteil der Vereinbarung ist eine lizenzierte Version des CS ONE (Gen 2), die in ausgewählten Märkten erhältlich sein wird.

CTEK CS ONE Gen. 2 Joins BMW Group Aftermarket Portfolio

Das CTEK CS ONE (Gen 2) verfügt über die APTO™ (Adaptive Charging)-Technologie, die den Ladevorgang automatisch an den jeweiligen Batterietyp anpasst und dadurch das Laden besonders einfach und effizient macht.

Mit der Vereinbarung baut CTEK seine Position als zuverlässiger Partner für Premium-Batterieladelösungen weiter aus. BMW Group Kunden erhalten damit Zugang zu intelligenter Ladetechnologie, die die Batteriewartung vereinfacht und verbessert.

CTEK ist Premium Lieferant von mehr als 50 der weltweit führenden Fahrzeughersteller. Die Zusammenarbeit mit der BMW Group unterstreicht die Rolle von CTEK als führender OEM-Partner für Batterieladelösungen und zeigt die steigende Nachfrage nach intelligenten, vernetzten und zukunftssicheren Ladesystemen.

Das CS ONE (Gen 2) erkennt Batterietyp und Batteriekapazität automatisch und wählt selbstständig das optimale Ladeprogramm aus – ganz ohne Tasten oder manuelle Eingaben.

In Verbindung mit der CTEK-App erhalten Anwender zusätzliche Funktionen, können den Ladevorgang in Echtzeit überwachen und den vollen Funktionsumfang bequem per Smartphone über WLAN oder Bluetooth nutzen.

Das CS ONE (Gen 2) unterstützt sowohl Blei-Säure- als auch Lithium-Batterien. Damit eignet sich das Ladegerät für nahezu die gesamte Fahrzeugpalette der BMW Group und trägt dazu bei, Leistung und Lebensdauer der Fahrzeugbatterie nachhaltig zu maximieren.

Henk Lubberts, President Professional Division bei CTEK, erklärt:

„CTEK entwickelt zuverlässige und innovative Batterieladelösungen, die den Anwendern den Umgang mit Fahrzeugbatterien so einfach wie möglich machen. Die Zusammenarbeit mit der BMW Group verbindet modernste Fahrzeugtechnik mit intelligenter Ladetechnologie und unterstützt Kundinnen und Kunden dabei, jederzeit mobil zu bleiben.

Unsere Technologie macht das Batterieladen intuitiv und komfortabel. In Kombination mit der CTEK-App sowie der Unterstützung von Blei-Säure- und Lithium-Batterien bietet das CS ONE (Gen 2) eine zukunftssichere Lösung – für die Fahrzeuge von heute und morgen."

Die Auslieferung der lizenzierten Versionen des CS ONE (Gen 2) erfolgt im dritten Quartal 2026 und ist ab dann erhältlich über ausgewählte Aftermarket-Kanäle der BMW Group.

Hinweise für die Redaktion

Über CTEK

CTEK wurde in Dalarna, Schweden, gegründet und ist die weltweit führende Marke für Batterieladelösungen, insbesondere für das Laden von Fahrzeugen. CTEK bietet ein breites Produktsortiment von innovativen 12-V- und 24-V-Batterieladegeräten bis hin zu Ladelösungen für moderne Elektrofahrzeuge an. CTEKs Unternehmenskultur basiert auf einer Leidenschaft für Innovation und einem umfangreichen Engagement, den Übergang zu einer umweltfreundlicheren Mobilität durch die Einhaltung branchenführender ESG-Standards zu unterstützen.

Mehr Informationen zu CTEK unter: www.ctek.com/de/

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