Das BIRKENSTOCK Werk in Pasewalk feiert Richtfest und nimmt Kurs auf den letzten Bauabschnitt

LINZ, Deutschland, 8. März 2023 /PRNewswire/ -- Nachdem BIRKENSTOCK erst im letzten August den Grundstein für sein 120 Millionen Euro schweres Leuchtturmprojekt in Pasewalk gelegt hatte, wurde nun mit dem Richtfest der nächste Meilenstein gefeiert. Knapp 250 Gäste, darunter Handwerker, Partner und die BIRKENSTOCK Teams, hatten sich auf der Großbaustelle eingefunden, um diesen denkwürdigen Moment gemeinsam zu feiern. Tags zuvor hatte BIRKENSTOCK Vertreter der Landesregierung und der Stadt Pasewalk rund um Reinhard Meyer, Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit, zu einer Führung durch das Werk eingeladen.

Es hat sich viel getan im Industriepark Berlin-Szczecin seit BIRKENSTOCK im vergangenen August den Grundstein für das neue Werk gelegt hat. Der BIRKENSTOCK Standort in Pasewalk, in dem mittelfristig mehr als 1.000 Arbeitsplätze entstehen werden, nimmt Gestalt an: Die Außenhülle des 36.000 Quadratmeter großen Gebäudekomplexes ist nahezu fertig gestellt, die Böden sind verlegt und auch die Errichtung der Dachkonstruktion ist abgeschlossen.

Wie es die Tradition verlangt, nahm BIRKENSTOCK sich diesen Moment zum Anlass, gemeinsam mit den Handwerkern und Arbeitern des Projektes, den Partnern und den verantwortlichen internen Teams ein Richtfest zu feiern: Mehr als 250 Teilnehmer waren anwesend als Projektleiter Klaus-Michael Muus auf dem Dach der Eingangshalle des Werkes den in den BIRKENSTOCK Farben geschmückten Richtkranz am Gebäude befestigte und damit gleichzeitig die nächste spannende Bauphase des Leuchtturm-Projektes einleitete.

Mark Jensen, Chief Technical Operations Officer (CTOO) der BIRKENSTOCK Group, sagte zum Richtfest: „Heute möchte ich mich ganz ausdrücklich bei all jenen bedanken, die in den zurück­liegenden Monaten bei Wind und Wetter auf der Baustelle gearbeitet und dazu beigetragen haben, dass das Projekt trotz Herausforderungen wie Inflation und Lieferengpässen voll im Zeitplan steht. Wir schließen gerade die letzten Bodenarbeiten ab, in den nächsten Tage beginnt der Innenausbau des Werkes und schon im April wollen wir mit dem Aufbau der ersten Produktionsmaschinen beginnen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir wie geplant spätestens im Oktober die ersten „Made in Pasewalk"-BIRKENSTOCK Produkte in den Händen halten werden.

Reinhard Meyer, Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern, erklärte anlässlich des Richtfestes: „Die strukturbedeutsame Ansiedlung kommt deutlich voran. Die gute Zusammenarbeit von Stadt, Landkreis, Land und Unternehmen ist die Grundlage für die rasche Umsetzung des gesamten Projektes. Das fertige Werk wird für Vorpommern und darüber hinaus eine echte Bereicherung zur Stärkung des Arbeitsmarktes in der Region sein. Es entstehen neue Beschäftigungschancen für viele Menschen."

Neben Wirtschaftsminister Reinhard Meyer waren auch Bettina Martin (Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten MV), Staatssekretär Heiko Miraß, der Wirtschaftstransferbeauftragte Dr. Jens-Uwe Heiden, Markus Biercher (Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit) sowie der Pasewalker Bürgermeister Danny Rodewald und dessen Stellvertreter Marko Schmidt Teil einer Delegation von Amtsträgern, die von BIRKENSTOCK CTOO Mark Jensen am 6. März 2023 über die Baustelle geführt wurden.

Endspurt zum Produktionsstart im dritten Quartal

Das Richtfest markiert die Halbzeit des Fertigstellungsprozesses des neuen BIRKENSTOCK Werkes: BIRKENSTOCK hält unvermindert am Ziel eines Produktionsstarts im dritten Quartal fest. Dazu arbeitet das Unternehmen mit Hochdruck an der Rekrutierung. Gut 30 Stellen wurden bereits besetzt, und zwar ganz überwiegend mit Bewerberinnen und Bewerbern aus der Region. Noch im März wird BIRKENSTOCK in der Pasewalker Innenstadt ein Bürgerbüro eröffnen, das als Forum für den Austausch mit den Pasewalker Bürgern und Bürgerinnen dienen soll, aber auch als Anlaufstelle für alle Menschen aus der Region, die sich für eine Stelle im Werk interessieren: Damit in Pasewalk ab dem dritten Quartal die dringend benötigten Produktionskapazitäten bereitstehen, die BIRKENSTOCK benötigt, um die globale Nachfrage nach seinen Produkten zu bedienen, müssen schließlich mehr als 1.000 Positionen besetzt werden.

In den nächsten Wochen und Monaten werden die Teams um Projektleiter Klaus-Michael Muus die weiteren Meilensteine im Bauprozess angehen, damit die Produktion wie geplant starten kann: Dazu gehört neben der Fertigstellung weiterer Funktionsgebäude wie dem Mitarbeiter-Büro und der modernen Kantine des Werkes vor allem auch der Aufbau und die Kalibrierung der Produktionsmaschinen. So wie es aussieht, steht den ersten „Made in Pasewalk"-BIRKENSTOCK Produkten nicht mehr allzu viel im Weg.

ÜBER BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK ist eine globale Lifestyle-Marke mit einer langen Tradition in der Herstellung von legendärem Schuhwerk, die auf der Erfindung des BIRKENSTOCK Fußbettes basiert. Die Marke, die bereits im Jahr 1774 ihren Anfang nahm, orientiert sich in all ihren Aktivitäten und über Produktkategorien hinweg an den Leitwerten Qualität und Funktion. Grenzenloses Wohlgefühl – dieses Konzept überträgt die Marke auf Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik, um dadurch die Lifestyle-Vision der Markentradition mehr und mehr zu verwirklichen.

Mit rund 5.500 Mitarbeitern weltweit gehört das Familienunternehmen in sechster Generation zudem zu den größten Arbeitgebern der deutschen Schuhindustrie. Bereits in den 1910er Jahren verwendete BIRKENSTOCK den Begriff „Fußbett" und gab ihm die Bedeutung, die bis zum heutigen Tag von Verbrauchern in aller Welt verstanden wird – als Inbegriff für herausragenden Komfort beim Gehen und Stehen. Bis Anfang der 1970er Jahre war BIRKENSTOCK zu einem Global Player aufgestiegen. Seit 2021 gehört das Unternehmen mehrheitlich L Catterton, dem weltweit größten Wachstumsinvestor mit Fokus auf die Konsumgüterindustrie, und Financière Agache, einer Holdinggesellschaft, die von Agache, der Holdinggesellschaft der Familie Arnault, kontrolliert wird.

Die in Deutschland gefertigten Sandalen werden in über 100 Ländern auf allen Kontinenten verkauft. Darüber hinaus bietet BIRKENSTOCK ein wachsendes Sortiment an geschlossenen Schuhen, Kinder- und Berufsschuhen sowie Spezialprodukte für orthopädische Fachgeschäfte, Socken, Taschen und Gürtel. 2017 erweiterte BIRKENSTOCK sein Produktportfolio um Schlafsysteme und Naturkosmetik (BIRKENSTOCK NATURAL SKIN CARE). BIRKENSTOCK ist an 16 Standorten in Deutschland vertreten – in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern und Sachsen. Das traditionsreiche Unternehmen betreibt zudem seine eigenen Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, China, Hongkong, Japan, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, Dubai und Indien.

