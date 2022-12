Das Central and Eastern European Forum 2023

LONDON, 20. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Euromoney ist der weltweit führende Veranstalter von hochkarätigen Finanz- und Investitionskongressen seit den späten 1970er Jahren. Veranstaltungen von Euromoney ermöglichen das Zusammentreffen von Delegierten von höchstem Rang auf führenden Vortragsredner und bietet Wirtschaftsführern und Entscheidungsträgern die Gelegenheit, Ideen auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und an informierten, unparteiischen und topaktuellen Diskussionen teilzunehmen.

Das von Euromoney organisierte Central and Eastern European Forum ist die führende Veranstaltung in der Region Mittel- und Osteuropa (Central and Eastern Europa, CCE), auf der Kapitalmärkte und wichtige makroökonomische Trends aus der gesamten Region behandelt werden. Das Central and Eastern Europe Forum 2023 wird am 10. und 11. Januar 2023 in Wien stattfinden.

Seit 28 Jahren bringt das CEE-Forum Emittenten, Investoren, Vermittler und politische Entscheidungsträger aus Mittel- und Osteuropa zusammen, um sich zu vernetzen und wertvolle Erkenntnisse für die Richtung zu gewinnen, in die sich die Region und ihre Finanzmärkte im kommenden Jahr bewegen werden.

Das Forum wird erneut hochkarätige Referenten aus Finanz- und Regierungsinstitutionen aus mittel- und osteuropäischen Ländern und sowie weiteren Ländern zusammenbringen. Zu den Hauptrednern der Veranstaltung im Januar gehören Jürgen Rigterink, First Vice President bei der EBRD, Alfonso Garcia Mora von der IFC, Regional Vice President für Europa, Lateinamerika und die Karibik sowie die Finanzminister von Albanien, Georgien, Nordmazedonien, Rumänien, Slowenien und Hungarn. Außerdem werden Zentralbankpräsidenten aus Österreich, Albanien, Kroatien, Georgien, Ungarn und Nordmazedonien zum Forum sprechen.

Neben dem hauptsächlichen CEE-Forum finden auch zwei angeschlossene Veranstaltungen statt: Das Capital Markets Development Briefing am 9. Januar 2023 und das CEE Covered Bond Briefing am 11. Januar 2023.

Das Capital Markets Development Briefing wird ein Licht auf wichtige Themen, grundlegende Fragen und notwendige Debatten hinsichtlich der Einrichtung und Entwicklung effizienter lokaler Kapitalmärkte in Süd- und Osteuropa werfen. Anwaltskanzleien, Investmentbanken, Ratingagenturen, Börsen und Finanzdienstleistungsunternehmen, die an Ländern mit entstehenden Kapitalmärkten in der Region interessiert sind, sollten sich diese Veranstaltung nicht entgehen lassen.

Das CEE Covered Bond Briefing, ausgerichtet in Partnerschaft mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und dem European Covered Bond Council (ECBC), wird erneut in einem interaktiven Format am runden Tisch abgehalten, um die Teilnehmer zeitnah über die neuesten Entwicklungen auf dem Markt für gedeckte Schuldverschreibungen in der Region CCE zu informieren und produktive Debatten und praktische Gespräche zwischen den führenden Interessengruppen in der CEE-Gemeinschaft für gedeckte Schuldverschreibungen zu ermöglichen.

Seien auch Sie dabei!

Erfahren Sie mehr auf der Webseite des Kongresses, wo Sie die vollständige Agenda und die Referenten einsehen können:

Homepage – Das Central and Eastern European Forum 2023 (euromoney.com)

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1968794/Euromoney_Conferences_Logo.jpg

SOURCE Euromoney Institutional Investor