DAS EINZIGE LUXURY COLLECTION-HOTEL IN INDONESIEN ERSTRAHLT IN NEUEM LOOK

DENPASAR, Indonesien, 28. März 2022 /PRNewswire/ -- Das Hotel The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali bekommt nach 30 Jahren herausragendem Service ein neues Erscheinungsbild. Seine 287 Zimmer, Suiten und Villen, Restaurants und anderen Einrichtungen erstrahlen in einem neuen Look. Ab dem 2. Mai 2022 heißt das Resort wieder Gäste für ihren nächsten Familienurlaub in dem neu umgebauten Anwesen willkommen, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft anmutig miteinander verbindet und so ein zeitloses und authentisches Reiseziel schafft.