Das Encore Classical Music Festival - das neue Highlight im Veranstaltungskalender von Marbella

„Unsere Mission ist es, Live-Musik-Erlebnisse zu schaffen, an die man sich ein Leben lang erinnert", sagt Sophie de Borbón-Karoly, Geschäftsführerin und Intendantin von The Encore. Galas, Konzerte, Opern und Ballette - zahlreiche Produktionen sind für die kommenden Jahre in Planung, denn The Encore will eines der weltweit herausragendsten Festivals für klassische Musik werden, das hochkarätige Orchester und Solisten an einem der begehrtesten Orte der Welt empfängt. Mit The Encore werden lokale Künstler, internationale Stars und junge Talente in Marbella auftreten. Das Festival bietet auch die Möglichkeit, berühmte Künstler zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen, sowie inspirierende Workshops und Musikseminare.