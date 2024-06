Das erste Treffen von Timekettle für Content Creator feiert kulturübergreifende Zusammenarbeit und Vielfalt

BANGKOK, 13. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am 31. Mai versammelte Timekettle, ein schnell wachsender Innovator für sprachenübergreifende Kommunikationslösungen, zum ersten Mal Content Creator, Partner und Fans in der pulsierenden Stadt Bangkok, Thailand. Die Veranstaltung war ein Fest des kulturellen Austauschs, der Innovation und der Kraft menschlicher Beziehungen. Dabei bildete Thailand, das erneut als erstklassiges internationales Reiseziel gilt, die perfekte Kulisse für diesen bedeutenden Anlass.

Timekettle Creators Gathering in Bangkok, Thailand Creators sharing their Timekettle stories

Unter dem Motto „Crossing Cultures, Embracing Diversity, Driving Innovation" (Kulturen begegnen, Vielfalt leben, Innovation fördern) zeigte die Veranstaltung, wie modernste Sprachlösungen die globale Zusammenarbeit und das Verständnis fördern können, insbesondere in der dynamischen Welt des internationalen Reiseverkehrs. Haruethai Sarigakham, Produktmanager bei KOAN Company Limited, dem ersten Vertriebspartner von Timekettle in Thailand, sagte: „Timekettle hat auf dem thailändischen Markt eine beeindruckende Resonanz gefunden und spricht eine breite Palette von Kunden an. Dazu gehören Geschäftsreisende, Touristen, Studenten und Sprachschüler, die nachweislich eine hohe Nachfrage nach den Produkten haben. Die Produkte von Timekettle wurden für verschiedene Zwecke eingesetzt und sind für sie zu einem unschätzbaren Begleiter in Thailand geworden."

Arsen, ein Reise-Vlogger und Content Creator mit dem YouTube-Kanal „Live Love Thailand", berichtet von seinen Abenteuern in Thailand. Arsen spricht kein Thailändisch und hat in den Produkten von Timekettle einen zuverlässigen Begleiter gefunden, der nun immer an seiner Seite ist. „Es ist hilfreich, denn manchmal ist man an Orten, an denen die Menschen kein Englisch sprechen, und dann sind die Timekettle-Produkte eine große Hilfe", so Arsen.

Roman Kondratiev, ein weiterer Content Creator, der fast ein Jahr in Thailand verbracht hat, ohne die Landessprache zu sprechen, sagte, seine Erfahrungen in Thailand wären wesentlich besser gewesen, wenn er früher von Timekettle gewusst hätte. „Es ist so einfach – man kann mit jedem reden, indem man seine Ohrhörer benutzt", sagte er.

Timekettle bedankt sich ganz herzlich bei allen Teilnehmern, Partnern und Unterstützern, die diese Veranstaltung zu einem großen Erfolg gemacht haben. Das Unternehmen freut sich darauf, seine Mission fortzusetzen, innovative sprachübergreifende Kommunikationslösungen anzubieten, die es Personen und Unternehmen ermöglichen, in der zunehmend globalisierten Welt miteinander in Kontakt zu treten, zusammenzuarbeiten und erfolgreich zu sein.

Timekettle wurde 2016 gegründet und widmet sich der Förderung der sprachübergreifenden Kommunikation durch innovative Produkte und Lösungen. Timekettle wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter der CES Innovation Award, der iF Design Award und der Japan Good Design Award. Die Produkte von Timekettle erfüllen mit Stolz die Anforderungen an die sprachübergreifende Kommunikation in einer Vielzahl von Benutzerszenarien, z. B. beim Leben im Ausland, auf Reisen, in mehrsprachigen Meetings und Klassenzimmern sowie in der Fertigung und Logistik und darüber hinaus. Mit einer soliden Nutzerdatenbank von mehr als 400.000 Personen setzt Timekettle seine Reise als weltweites KI-Übersetzungsgerät Nr. 1 fort.

