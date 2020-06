Das Hunter Valley in New South Wales: „A Grape Escape"

SYDNEY, 29. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Jetzt ist genau die richtige Zeit davon zu träumen, in die Weinregion des Hunter Valley in New South Wales zu entfliehen. Ein Ort, an dem weltberühmte Weingüter, gefeierte Restaurants, köstliche lokale Spezialitäten und versteckte Luxusunterkünfte warten. Umgeben von einer herrlichen Naturlandschaft und nur zwei Stunden von Sydney entfernt, ist das Hunter Valley ein unvergleichliches Reiseziel, das seit den ersten Anfängen des Weinanbaus in den 1820er Jahren begeistert.

Mit mehr Weinkellern als in jeder anderen Weinregion Australiens, lässt sich hier bei der Weinverkostung eine unglaubliche Bandbreite an Geschmack und Charakter genießen. Während Semillon und Shiraz aus dem Hunter Valley schon seit langem weltberühmt sind, kommen Gäste auch in den Genuss, markante und innovative Weine zu probieren: vom klassischen Chardonnay bis hin zu neueren Sorten wie Sangiovese und Tempranillo.

Nutzen Sie diesen Destination Guide, um einen zukünftigen Besuch in diese wunderschöne Region zu planen.

Trinken

Essen

Aktivitäten

Für ein wahrhaft magisches Erlebnis nehmen Sie mit Balloon Aloft an einer Ballonfahrt in den Sonnenaufgang teil und schweben Sie hoch über den Weinbergen mit einem ausladenen Panoramablick über die Region.

Oder buchen Sie ganz einfach eine Tour mit Two Fat Blokes. Auf einer Halb- oder Ganztagestour verbringen Sie die Zeit damit, mehrere Weinberge zu erkunden. Dabei treffen Sie die ansässigen Winzer und erfahren alles über die Weine und die umliegende Region.

Die Murchessons Horseback Wine & Dine Tours beginnen an der Wynwood Cellar Door und beinhalten Weinproben, Brunch, Mittag- oder Abendessen sowie eine Führung durch das Weingut zu Pferd.

Die kulinarischen Geheimnisse des Hunter Valley entdecken Sie bei einem der vielen Kochkurse, die beispielsweise von der Major's Lane Cooking School angeboten werden. Hier ist jede internationale Küche, von Mexikanisch bis Thailändisch, vertreten.

Übernachten

Das Hunter Valley bietet eine Reihe von Unterkunftsangeboten für jeden Geldbeutel, jeden Stil und jede Gruppengröße, von Ferienhäusern in den Weinbergen über Luxus-Pensionen bis hin zu weitläufigen Resorts. Einige Optionen im klassischen Resort-Stil umfassen: Crowne Plaza Hunter Valley und voco Kirkton Park Hunter Valley oder für diejenigen, die kleinere Boutique-Unterkünfte suchen: Spicers Guesthouse , Degan Estate , H Boutique Hotel und Estate Tuscany . Für größere Gruppen, die ihre eigene private Oase wollen, kommen Corunna Station , Allawah Estate oder Arenridge in Frage.

