Das ostchinesische Weifang veranstaltet online eine globale Ausstellung für Nahrungsmittel und Agrarprodukte

WEIFANG, China, 3. November 2020 /PRNewswire/ -- Vom 23. bis 25. Oktober fand die erste Weifang International Food and Agricultural Products Expo mit dem Thema „Offenheit, Innovation und Integration" in der Weifang National Agricultural Comprehensive Zone in der ostchinesischen Provinz Shandong statt, wie die Pressestelle der Stadtverwaltung Weifang mitteilte.