Das Red Bull Academy-Programm heißt Pepe Jeans London stolz als Titelpartner für die F1 Academy-Saison 2024 und darüber hinaus willkommen

LONDON, 7. März 2024 /PRNewswire/ -- Pepe Jeans tritt dem neu gegründeten Programm als Titelpartner bei, in einer Partnerschaft, die auf dem gegenseitigen Engagement für Spitzenleistungen und dem gemeinsamen Ziel basiert, die Rolle der Frauen in der traditionell männerdominierten Arena des Motorsports zu fördern.

MAX VERSTAPPEN wears Red Bull Racing x Pepe Jeans SERGIO PEREZ wears Red Bull Racing x Pepe Jeans F1 Academy Hero Car.

An diesem Wochenende wird Fahrerin Hamda Al Qubaisi beim Eröffnungsrennen der rein weiblichen Meisterschaft in Jeddah, Saudi-Arabien, die Farben des Red Bull Racing Pepe Jeans Academy Program vorstellen, in einem Anzug antreten und ein Auto mit dem ikonischen Logo der Denim-Marke fahren.

Die Titelpartnerschaft passt perfekt zu zwei Marken, die auf eine Zukunft blicken, in der die Spannung des Motorsports mit den Möglichkeiten einhergeht, die er allen Fahrern bietet, unabhängig vom Geschlecht. Pepe Jeans-Bekleidung spiegelt den Geist der Rennsport-Community wider, die Stärke, Vielfalt und den Nervenkitzel des Rennens schätzt.

Mit erhöhter Sichtbarkeit durch die Unterstützung des Programms investiert die Marke in die Zukunft des weiblichen Motorsports und verbindet sich mit einem jüngeren Publikum. Während das Red Bull Academy-Programm den Weg für Frauen auf der Rennstrecke ebnet, ist Pepe Jeans stolz darauf, Teil dieser Reise zu sein und jeden Meilenstein in der Entwicklung des Motorsports hin zu Inklusivität zu feiern.

Oracle Red Bull Racing und Pepe Jeans kündigen außerdem eine erste Prêt-à-porter-Kollektion für den Sommer 2024 an.

Die neue Modelinie Red Bull Racing x Pepe Jeans wird Damen-, Herren- und Unisex-Modelle umfassen und weltweit online sowie in ausgewählten Pepe Jeans-Flagship-Stores und bei ausgewählten Einzelhändlern weltweit erhältlich sein.

Im Rahmen der erneuerten Partnerschaft wird Pepe Jeans sowohl den amtierenden Formel-1-Weltmeister als auch dem Red Bull Racing Pepe Jeans Academy-Programm Reiseausrüstung für die Saison 2024 zur Verfügung stellen.

Oliver Hughes, Chief Marketing Officer von Oracle Red Bull Racing, sagte: „Die Wiedervereinigung mit Pepe Jeans für dieses Projekt ist ein Beweis für unsere gemeinsamen Werte und unsere gemeinsame Geschichte. Bei der Konfektionskollektion geht es darum, den Geist und die Leidenschaft des Teams für den Rennsport sowie Stil und Komfort auf und neben der Strecke zu übertreffen. Es geht darum, einen Lebensstil zu schaffen. Ich freue mich auch sehr, die Marke als Titelpartner des neu gegründeten Red Bull Racing Pepe Jeans Academy-Programms begrüßen zu dürfen, ein wichtiger Schritt im Engagement des Teams für die Zukunft des Frauen-Motorsports. Ich kann es kaum erwarten, dass unsere Fans das erleben und die Kollektion in die Finger bekommen."

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2356647/MAX_VERSTAPPEN_wears_Red_Bull_Racing_x_Pepe_Jeans.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2356648/SERGIO_PEREZ_wears_Red_Bull_Racing_x_Pepe_Jeans.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2357041/F1_Academy_Hero_Car.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2356634/4580934/Pepe_Jeans_Logo.jpg