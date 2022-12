Das Rixos Gulf Hotel Doha bringt das erste All-Inclusive-Erlebnis nach Doha

DAS HOTEL IST EIN WICHTIGER MEILENSTEIN FÜR DIE MARKE RIXOS HOTELS, DA ES DAS ERSTE 5-STERNE-ALL-INCLUSIVE-HOTEL IN DOHA IST

DOHA, Katar, 1. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die Accor Group freut sich zusammen mit Katara Hospitality, die Eröffnung des Rixos Gulf Hotel Doha bekanntzugeben. Dieses Hotel ist ein wichtiger Meilenstein für die Marke Rixos Hotels , da es das erste 5-Sterne-All-Inclusive-Hotel in Doha ist und das Engagement der Marke unterstreicht, den Gästen ein 360°-Erlebnis der Extraklasse zu bieten.

Seit der Eröffnung im Jahr 1973 als Gulf Hotel hat sich das Gebäude selbst zu einem Wahrzeichen der Stadt entwickelt, und dieses neue Unternehmen erfindet das Anwesen mit luxuriösen Angeboten im Rahmen des All-Inclusive-Konzepts innerhalb des Markennamens Rixos neu. Diese im Jahr 2000 gegründete, schnell wachsende türkische Hotelmarke hat die Bedeutung von All-Inclusive neu definiert, indem sie individuelle und mitreißende Erlebnisse durch eine unbegrenzte Auswahl an erstklassigen Produkten und Dienstleistungen für Ziele geschaffen hat, die eine Reise wert sind, und so eine neue Perspektive auf die Art von Paradies für anspruchsvolle Reisenden bietet. Gäste des Rixos Gulf Hotel Doha werden sich auf eine unvergessliche Reise begeben, um ein All-Inclusive-Paradies zu entdecken – von köstlichen Speisen, über Sportaktivitäten, mitreißender Unterhaltung, Aktivitäten für Kinder bis hin zu umfassenden Spa-Erlebnissen.

Fettah Tamince, Chairman of the Board of Directors von Rixos Hotels, sagte: „Dieses Wahrzeichen ist der ideale Ort, um Rixos und sein All-inclusive-Konzept in Katar zu präsentieren. Das Rixos Gulf Hotel Doha vereint auf perfekte Weise den markanten Kontrast zwischen der Architektur eines der bekanntesten Wahrzeichen von Doha aus den 1970er Jahren und dem Stil und der Funktionalität, die von einem führenden Luxushotel aus dem 21. Jahrhundert erwartet werden."

Das Rixos Gulf Hotel Doha besteht aus zwei verschiedenen Türmen mit rund 378 luxuriösen Zimmern und Suiten. Die Gästezimmer vereinen Komfort mit modernster Technologie, um jeden Gast, von Geschäftsreisenden bis hin zu Prominenten, zufriedenzustellen. Das Hotel hat auch erkannt, dass Entspannung und Verjüngung ein wesentlicher Bestandteil während des Aufenthalts von jedem Besucher sind, und bietet die renommierte und unverkennbaren Marke Anjana Spa an.

Dieses trendige Hotel hat für Gäste jeden Alters und jeden Lebensstils etwas zu bieten, mit luxuriösen Annehmlichkeiten, einem lebhaften Unterhaltungsprogramm, mehreren Restaurants sowie einem vielseitigen Kinderclub und hochmodernen Fitnesseinrichtungen, die in Kürze eröffnet werden. Die Gäste haben mit sieben verschiedenen Restaurants auf dem gesamten Anwesen die Qual der Wahl. Das ganztägig geöffnete Restaurant Farmhouse bietet den Gästen qualitativ hochwertige, frische Bio-Zutaten, mit Schwerpunkt auf authentischer türkischer Küche. Wer indisches Flair sucht, wird im Rasa fündig. Hier werden indische Klassiker modern interpretiert und internationale Zutaten mit einer indischen Note kombiniert. Um das kulinarische Fünf-Sterne-Erlebnis komplett zu machen, haben die Gäste die Möglichkeit, im Steakhouse Mr. Tailor das feinste Fleisch zu essen, oder im Akte Pier 51 ein vielseitiges kulinarisches Angebot mit einer wunderschönen Aussicht zu genießen.

Naschkatzen kommen im Crust auf ihre Kosten, der 24-Stunden-Lounge in der Lobby, in der sich eine Bäckerei mit Desserts befindet, die garantiert ein Fest für Augen und Gaumen sind. Um sich von der Masse abzusetzen und im eigenen, privaten Luxusbereich zu entspannen, können VIP-Gäste und Suite-Bucher in der M Lounge einen Kaffee oder einen Drink und köstliche Desserts genießen.

Zu einem späteren Zeitpunkt können Fitnessbegeisterte ihr Trainingsprogramm im Exclusive Sports Club fortsetzen. Die Gäste könnten sich sogar für eine neue Sportart begeistern, wenn sie an den zahlreichen Fitnesskursen teilnehmen, die den ganzen Tag über angeboten werden, darunter Yoga, Zumba und HIIT-Workouts.

Während Eltern am Pool die Sonne genießen und an Getränken nippen, die speziell bei ZOHS kreiert werden, können die Kinder im Rixy Kids Club neue Freundschaften knüpfen und an lustigen, aber auch lehrreichen Aktivitäten teilnehmen. Das komplett beaufsichtigte Kinderprogramm bietet zahlreiche Spiele und unterhaltsame Aktivitäten wie Basteln, wissenschaftliche Experimente und sogar eine Kinderdisco!

Die Eröffnung des Rixos Gulf Doha Hotel unter der Marke Rixos Hotel trägt dazu bei, seine Position als symbolträchtigstes Objekt von Doha mit den höchsten Standards an erstklassigen Angeboten und modernen Einrichtungen in allen Aspekten seines Betriebs zu stärken. Das Rixos Gulf Hotel Doha ist der Inbegriff von All-Inclusive, ein Novum in Doha, von einer Marke, die weltweit für ihre raffinierten Angebote und Premium-Standards bekannt ist. Das Hotel befindet sich in der Nähe des internationalen Flughafens Doha, ist ein beliebtes Wahrzeichen an der Küstenlinie von Doha und für Geschäftsreisende bzw. alle, die an einem Lifestyle-Reiseziel übernachten möchten, leicht zu erreichen.

Cenk Ünverdi, Regional General Manager der Rixos Hotels VAE, erklärte: „Die Eröffnung des Rixos Gulf Hotel Doha ist eine große Bereicherung für alle Beteiligten, und die Einführung des All-Inclusive-Konzepts in der Hotellandschaft von Katar unterstreicht das Engagement des Hotels, den Gästen ein außergewöhnliches Markenerlebnis zu bieten."

Sherif Kasseb, General Manager des Rixos Gulf Doha Hotel, fügte hinzu: „Der katarische Markt ist bereit für ein All-Inclusive-Reiseziel, an dem sich die Gäste einfach nur entspannen können, während man sich um alle ihre Bedürfnisse kümmert. Das Rixos Gulf Hotel Doha schließt diese Marktlücke und wird bald zum bevorzugten Reiseziel für Geschäftsreisende und Urlauber gleichermaßen werden. Wir freuen uns, Gäste in unserem Hotel willkommen zu heißen."

Informationen zu Accor

Accor ist eine weltweit führende Hotelgruppe mit 5.300 Hotelanlagen und 10.000 Gastronomiebetrieben in 110 Ländern. Die Gruppe verfügt über eines der vielfältigsten und am besten integrierten Ökosysteme der Branche, das mehr als 40 Luxus-, Premium-, Mittelklasse- und Economy-Hotels, Unterhaltungs- und Ausgehmöglichkeiten, Restaurants und Bars, markenorientierte Privatresidenzen, Gemeinschaftsunterkünfte, Concierge-Services, Co-Working-Spaces und mehr umfasst. Accors unübertroffene Position im Bereich der Lifestyle-Hotellerie – einer der am schnellsten wachsenden Kategorien in der Branche – wird von Ennismore angeführt, einem Joint Venture, an dem Accor eine Mehrheitsbeteiligung hält. Ennismore ist ein kreatives Unternehmen der Hotellerie und Gastronomie mit einem globalen Kollektiv von unternehmerischen und von Gründern aufgebauten Marken, bei denen die Zielsetzung im Mittelpunkt steht. Accor verfügt über ein konkurrenzloses Portfolio an unverwechselbaren Marken und mehr als 230.000 Teammitglieder weltweit. Die Mitglieder profitieren von dem umfassenden Treueprogramm des Unternehmens – ALL – Accor Live Limitless – einem Lebensbegleiter im Alltag, der Zugang zu einer Vielzahl von Prämien, Dienstleistungen und Erlebnissen bietet. Durch ihre globalen Nachhaltigkeitsverpflichtungen (wie das Erreichen von Netto-Null-Kohlenstoffemissionen bis 2050, die weltweite Abschaffung von Einwegplastik in ihren Hotels usw.), die Initiativen Accor Solidarity, RiiSE und ALL Heartist Fund konzentriert sich die Gruppe darauf, positives Handeln durch Geschäftsethik, verantwortungsvollen Tourismus, ökologische Nachhaltigkeit, gesellschaftliches Engagement, Vielfalt und Inklusivität zu fördern. Accor SA, gegründet 1967, hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist an der Euronext Paris Stock Exchange (ISIN-Code: FR0000120404) und am OTC-Markt (Ticker: ACCYY) in den Vereinigten Staaten notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte group.accor.com oder folgen Sie Accor auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok.

INFORMATIONEN ZU RIXOS HOTELS

Rixos wurde im Jahr 2000 gegründet und ist eine der am schnellsten wachsenden Luxushotelketten der Welt, die sich auf einen unvergesslichen All-Inclusive-Urlaub spezialisiert hat. Im Herzen jedes Rixos Hotel & Resort befindet sich ein revitalisierendes Wellness-Spa mit einem authentischen türkischen Hamam, das für seine einzigartige Auswahl an Spa-Ritualen bekannt ist. Jedes Hotel bietet eine unverwechselbare Auswahl an Restaurants und Bars, ein spannendes Unterhaltungsprogramm und zahlreiche opulent ausgestattete Zimmer und Suiten.

Jedes Rixos, sei es in der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland, Kroatien, der Schweiz oder Ägypten, ist aufgrund seiner erstklassigen Einrichtungen, gastronomischen und Unterhaltungsmöglichkeiten ein wahrhaft inspirierender Ort. Die preisgekrönten Rixos Hotels haben weltweit Anerkennung von renommierten Fachgremien erhalten, darunter der amerikanische Five Star Diamond Award, Conde Nast, World Travel Awards und Trip Advisor.

Rixos Hotels betreibt derzeit vier Hotels in den Vereinigten Arabischen Emiraten: Rixos Premium Dubai in JBR Dubai, Rixos the Palm Dubai Hotel & Suites in Palm Jumeirah Dubai, Rixos Bab Al Bahr in Ras Al Khaimah und Rixos Premium Saadiyat Island in Abu Dhabi.

Ansprechpartner für die Medien: Sarah Fernandez, Director of PR & Communications, Indien, Naher Osten, Afrika und Türkei, Tel.: +971 56 544 8997, E-Mail: [email protected]

SOURCE Accor