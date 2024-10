Das serbische Softwareentwicklungsunternehmen Badin Soft schließt sich Wiser Technology an

Dies ist die siebte M&A-Transaktion von Wiser Technology in den letzten 18 Monaten

SOFIA, Bulgarien, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Bianor Holding AD (BSE: BNR), das unter der Marke Wiser Technology auftritt, erwarb 100 % des serbischen Softwareentwicklungsunternehmens Badin Soft. Als Ergebnis der Transaktion werden die ursprünglichen Gründer von Badin Soft und andere wichtige Teammitglieder zu Aktionären von Wiser Technology.

Badin Soft hat seinen Hauptsitz in Niš, Serbien, und beschäftigt über 100 hochqualifizierte Softwareingenieure und Berater. Das Unternehmen betreut Kunden aus dem Finanzdienstleistungs- und Kommunikationssektor, darunter namhafte Organisationen wie BlackRock, Raiffeisen Bank, Telecom Serbia und Inspira Group.

Diese Transaktion stärkt die Kompetenz von Wiser Technology bei der Bereitstellung hochwertiger Lösungen für den Finanzdienstleistungs- und Telekommunikationssektor, auch für internationale Spitzenkunden.

Mit dieser Transaktion wird der konsolidierte Pro-forma-Umsatz von Wiser Technology im Jahr 2024 voraussichtlich 30 Mio. EUR übersteigen. Das Unternehmen setzt seinen Weg zu einem führenden Software-Dienstleister aus Mittel- und Osteuropa fort. Wiser Technology verfolgt eine Wachstumsstrategie, um seine Lieferkapazitäten in der Region zu diversifizieren und gleichzeitig einen direkten Zugang zu Unternehmenskunden in wichtigen Zielmärkten wie den USA, Großbritannien und der DACH-Region zu erhalten.

„Ich freue mich sehr, unsere Kollegen von Badin bei Wiser Technology begrüßen zu dürfen. Sie sind ein bemerkenswertes Team von erfahrenen Fachleuten, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen in Wiser. Ihr umfassendes Know-how in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Kommunikation wird die Position von Wiser Technology in diesen Schlüsselbereichen stärken und uns in die Lage versetzen, unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten", so Kosta Jordanov, CEO von Wiser Technology. „Ich möchte mich beim Badin-Team für die gemeinsame Vision der Zukunft von Wiser Technology und bei unserem Hauptaktionär BlackPeak Capital für die Unterstützung während der gesamten Transaktion bedanken", so Jordanov weiter.

„Diese Übernahme ist ein Beweis für das Engagement und die Kompetenz des gesamten Badin Soft Teams. Die Zugehörigkeit zu Wiser Technology ermöglicht es uns, unsere Fähigkeiten zu erweitern, neue Märkte zu erschließen und unseren Kunden weiterhin außergewöhnliche Lösungen zu bieten", so Božidar Ignjatović, CEO von Badin Soft. „Wir teilen eine gemeinsame Vision mit Wiser Technology, und gemeinsam werden wir die Grenzen der Innovation in der Softwareentwicklungsbranche verschieben. Wir sind gespannt auf die Zukunft und freuen uns darauf, was wir als Teil der Wiser-Familie erreichen können", fügte Ignjatović hinzu.

„Wir sind begeistert, unsere Kräfte mit Wiser Technology zu vereinen. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für Badin Soft, und gemeinsam werden wir neue Wachstumsmöglichkeiten erschließen", so Dušan Cvetković, CTO von Badin Soft. „Die profunde Erfahrung unseres Teams und sein Engagement für hervorragende Leistungen passen perfekt zur Vision von Wiser Technology, und wir freuen uns darauf, zur Expansion von Wiser beizutragen. Durch den Beitritt zu Wiser Technology sind wir zuversichtlich, dass wir den Wert, den wir unseren Kunden und den von uns bedienten Branchen bieten, weiter steigern können", so Cvetković.

Wiser Technology hat es sich zur Aufgabe gemacht, visionäre Unternehmen zu befähigen, positive Veränderungen durch Technologie voranzutreiben. Zu den Kunden und Partnern von Wiser Technology gehören Airbus, Leonardo, Indra, IBM, IAV, UniCredit, ProCredit, EMAAR, Nokia, DirecTV, Bosch und Legrand. Wiser Technology arbeitet mit den weltweit führenden Technologieunternehmen zusammen, darunter IBM, Amazon, Google, Microsoft, SAP, McKinsey Digital und E&Y Digital.

Zu Beginn dieses Monats kündigte Wiser Technology (BSE: BNR) den Wechsel in das Premium-Segment der bulgarischen Börse an und ist dabei, eine Kapitalerhöhung in Höhe von 12,3 Mio. EUR auf den öffentlichen Märkten abzuschließen, um die weitere Expansion des Unternehmens zu unterstützen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2498663/Wiser_Logo.jpg