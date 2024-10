Dechert stärkt sein Fondsfinanzierungsangebot in London mit Anthony Lombardi

LONDON, 2. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Dechert LLP gab heute bekannt, dass Anthony Lombardi der Kanzlei als Partner für Fondsfinanzierung in London beigetreten ist, um den Ausbau der Kapazitäten im Bereich der Fondsfinanzierung über alle Anlageklassen hinweg zu unterstützen und die Präsenz in Europa zu verstärken.

Herr Lombardi ist spezialisiert auf Bank-, Gesellschafts- und Vertragsrecht. Er vertritt Private-Equity-Fonds, private Kreditfonds, Family Offices, Hedgefonds und sehr vermögende Privatpersonen bei einer Vielzahl von Fondsfinanzierungen, strukturierten Finanzierungen und Fremdkapitalmarkttransaktionen. Darüber hinaus verfügt Herr Lombardi über umfangreiche Erfahrungen mit dem Kauf und Verkauf von notleidenden Vermögenswerten in Europa und den Schwellenländern, einschließlich Bankschulden und -forderungen, sowie Swaps, Derivaten und Rückkaufsvereinbarungen.

"Anthony Lombardis umfassendes und weitreichendes Fachwissen im Bereich der Fondsfinanzierung, insbesondere seine Erfahrung mit Net Asset Value (NAV)-Geschäften, wird für unsere Mandanten von großem Wert sein", sagte Mark Thierfelder, Co-Chairman von Dechert. "Seine Ernennung unterstreicht eine strategische Investition in den Ausbau des globalen Finanzteams von Dechert, insbesondere in London, und in die Stärkung unserer marktführenden Fondsplattform".

"Die Fondsfinanzierungspraxis von Dechert verfolgt einen multidisziplinären Ansatz, der unser Wissen aus verschiedenen Praxisbereichen und Rechtsordnungen nutzt", sagte Jay Alicandri, Co-Vorsitzender der Corporate and Securities Practice Group von Dechert. "Anthonys große Erfahrung und seine Arbeit an Geschäften im Vereinigten Königreich und in Europa machen ihn zu einer ausgezeichneten Ergänzung für die Kanzlei".

Gus Black, geschäftsführender Partner von Dechert in London, fügte hinzu: "Anthony wird von unseren Mandanten sehr geschätzt, und er wird unsere aktive Fondsfinanzierungspraxis in London erheblich verstärken.

Als Absolvent der University of Sussex und der Inns of Court, School of Law, wird Herr Lombardi von dem unabhängigen Führer für den Rechtsmarkt, The Legal 500, für sein Fachwissen anerkannt. Seine Kunden beschreiben ihn als "sorgfältigen Anwalt für Finanzfragen", der sich durch sein starkes "technisches Wissen" auszeichnet, und als "jemanden, den Sie auf Ihrer Seite des Tisches haben wollen". Seine Erfahrung umfasst strukturierte Finanzgeschäfte für Fonds, Collateralised Fund Obligations (CFOs), NAV-Geschäfte und die Finanzierung von Sekundärfonds, esoterische Strukturen und traditionelle Fondszeichnungslinien.

"Nachdem ich an Transaktionen in Großbritannien und Europa gearbeitet habe, hat mich der hervorragende Ruf von Dechert bei der Beratung von Fonds mit internationalen und grenzüberschreitenden Komponenten angezogen", sagte Herr Lombardi. "Ich freue mich, einem Team beizutreten, das auf dem Markt so gut positioniert ist, dass es konstruktive Einblicke in Fondsfinanzierungen bieten kann."

Die Fondsfinanzierungspraxis von Dechert vertritt Finanzinstitute, alternative Darlehensgeber und Vermögensverwalter bei einer Vielzahl von fondsbezogenen Finanzierungen und damit verbundenen Transaktionen. Die Anwälte von Dechert beraten bei der gesamten Palette von Fondsfinanzierungen und Finanzprodukten, einschließlich Zeichnungslinien, Asset-Backed-Darlehen, NAV-Fazilitäten, Collateralised Loan Obligations (CLOs), Total Return Swaps (TRSs), Anleiheemissionen und strukturiertem Eigenkapital sowie anderen maßgeschneiderten und esoterischen Kreditprodukten.

Das Fondsfinanzierungsteam der Kanzlei ist vollständig in die globale Finanzpraxis und die globale Privatfondsgruppe integriert, um praktische und effektive Lösungen für die Strukturierung und Ausführung von Geschäften zu bieten, die sich auf ein tiefes Verständnis der Fondsstrukturen und der Finanzierungsoptionen stützen, die den Fondsgesellschaften zur Verfügung stehen.

Über Dechert

Dechert ist eine weltweit tätige Anwaltskanzlei, die Vermögensverwalter, Finanzinstitute und Unternehmen in Fragen berät, die für die Verwaltung ihrer Geschäfte und ihres Kapitals von entscheidender Bedeutung sind - von aufsehenerregenden Rechtsstreitigkeiten bis hin zu komplexen Transaktionen und regulatorischen Angelegenheiten. Wir beantworten scheinbar unlösbare Fragen, entwickeln für den Markt neuartige Geschäftsstrukturen und schützen die Rechte unserer Kunden in Extremsituationen. Unsere fast 1.000 Anwälte in 20 Büros weltweit konzentrieren sich auf die Bereiche Finanzdienstleistungen, Private Equity, private Kredite, Immobilien, Biowissenschaften und Technologie.