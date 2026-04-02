DeFi Technologies ernennt Jacob Lindberg zum Chief Revenue Officer von Valour, seinem Vermögensverwaltungsgeschäft, um die Expansion in den nordischen Ländern und Europa voranzutreiben

Ernennung einer Führungskraft zum Vorantreiben der Expansion: DeFi Technologies hat Jacob Lindberg zum Chief Revenue Officer von Valour ernannt, wo er die Geschäftsstrategie in den nordischen Ländern und auf den europäischen Märkten insgesamt leiten wird, um das Wachstum der Plattform, institutionelle Partnerschaften und die regionale Expansion voranzutreiben.





DeFi Technologies hat ernannt, wo er die Geschäftsstrategie in den leiten wird, um das Wachstum der Plattform, institutionelle Partnerschaften und die regionale Expansion voranzutreiben. Einschlägige Erfahrung in den Bereichen Krypto-Indexierung und Produktentwicklung: Lindberg ist Gründer und ehemaliger CEO von Vinter , einem Anbieter regulierter Krypto-Indizes, der später von Kaiko übernommen wurde, und verfügt über Erfahrung in der Entwicklung von Indexmethodiken für mehrere namhafte Anlageprodukte im Bereich digitaler Vermögenswerte, die an den großen europäischen Börsen notiert sind.





Lindberg ist , einem Anbieter regulierter Krypto-Indizes, der später von Kaiko übernommen wurde, und verfügt über Erfahrung in der Entwicklung von Indexmethodiken für mehrere namhafte Anlageprodukte im Bereich digitaler Vermögenswerte, die an den großen europäischen Börsen notiert sind. Unterstützt die nächste Phase des institutionellen Wachstums von Valour: Seine Ernennung erfolgt vor dem Hintergrund, dass DeFi Technologies im Rahmen seiner umfassenden europäischen Wachstumsstrategie Valour über börsennotierte ETPs hinaus auf eine breitere Palette institutioneller Anlageprodukteausweitet, darunter Fondsstrukturen nach UCITS-Standard, AMC-Fonds, Hedgefonds und Dachfondsstrategien.

TORONTO, 2. April 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen„Valour"), ein führender Emittent börsengehandelter Produkte („ETPs"), Jacob Lindberg zum Chief Revenue Officer ernannt haben.

DeFi Technologies Inc. Logo

In dieser Funktion wird Jacob Lindberg die Entwicklung der Geschäftsstrategie von Valour in der gesamten nordischen Region und anderen wichtigen europäischen Märkten leiten und dabei den weiteren Ausbau der Plattform für börsengehandelte Produkte (ETPs) für digitale Vermögenswerte, institutionelle Partnerschaften sowie die nächste Wachstumsphase bei institutionellen Anlageprodukten vorantreiben.

Lindberg tritt Valour in einer wichtigen Phase seiner Entwicklung bei, da DeFi Technologies seine Plattform über börsennotierte ETPs hinaus auf eine breitere Palette institutioneller Fondsstrukturen und Kapitalmarktprodukte ausweitet. Neben der Ausweitung seiner ETP-Präsenz in ganz Europa entwickelt das Unternehmen Produkte, die auf die wachsende Nachfrage von professionellen und institutionellen Anlegern zugeschnitten sind, darunter OGAW-konforme Fondsstrukturen, aktiv verwaltete Zertifikate („AMCs"), Hedgefonds, Dachfondsstrategien und andere institutionelle Vehikel, die darauf abzielen, den Vertrieb zu erweitern und ein nachhaltigeres, diversifiziertes verwaltetes Vermögen zu schaffen.

Jacob Lindberg ist Gründer und ehemaliger Chief Executive Officer von Vinter, einem regulierten Indexanbieter, der sich auf Krypto-Assets spezialisiert hat. Unter seiner Führung bildeten die Indizes von Vinter die Grundlage für Finanzprodukte, die an großen Börsen notiert waren, darunter die Nasdaq, die London Stock Exchange, die Deutsche Börse Xetra, Spotlight und die SIX Swiss Exchange. 2024 wurde Vinter von Kaiko, einem Unternehmen für Finanzdateninfrastruktur, übernommen.

Während seiner Zeit bei Vinter beschaffte Lindberg in einer von Octopus Ventures angeführten Seed-Finanzierungsrunde 3,4 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von mehr als 20 Millionen US-Dollar und baute das Unternehmen zu einem Indexanbieter aus, der viele der weltweit größten Krypto-Vermögensverwalter bedient. Zudem wurde er 2022 in die „Forbes 30 Under 30"-Liste aufgenommen.

Jacob Lindberg hat die Methodiken hinter mehreren wegweisenden Indexprodukten im Bereich digitaler Vermögenswerte entwickelt, darunter den ersten Bitcoin- und Gold-Index-ETP, den ersten Krypto-Momentum-Faktor-Index-ETP und den VDAB10, den ersten Krypto-Index mit Marktkapitalisierungsbegrenzung.

„Jacob bringt eine seltene Kombination aus unternehmerischer Erfahrung, Fachwissen im Bereich digitaler Vermögenswerte und einer tiefen Vertrautheit mit der europäischen Landschaft für Anlageprodukte mit", sagte Johan Wattenström, Chief Executive Officer und Vorsitzender von DeFi Technologies. „Während wir die Präsenz von Valour in den nordischen Ländern und ganz Europa ausbauen, legen wir gleichzeitig den Grundstein für die nächste Generation institutioneller Produktangebote, darunter Fondsstrukturen und verwaltete Lösungen, die auf die Bedürfnisse professioneller Anleger zugeschnitten sind. Jacobs Hintergrund liegt genau an der Schnittstelle von Produktinnovation, Indexierung und Marktentwicklung, was ihn zur idealen Besetzung für diese nächste Wachstumsphase macht."

„Valour hat das breiteste Produktangebot für Anleger aufgebaut, die Zugang zum asymmetrischen Renditeprofil von Krypto-Assets wie Bitcoin, Ether und Solana suchen", sagte Jacob Lindberg. „Die vor uns liegende Chance besteht nicht nur darin, den Zugang zu Krypto-Asset-ETPs in wichtigen europäischen Märkten zu erweitern, sondern auch dabei zu helfen, Strukturen auf institutionellem Niveau zu entwickeln, die den Bedürfnissen eines breiteren Anlegerkreises entsprechen. Ich habe es genossen, jahrelang bei Vinter mit dem versierten Team von Valour zusammenzuarbeiten, daher freue ich mich darauf, dem Unternehmen in dieser Phase beizutreten, um die geschäftliche Expansion von Valour zu unterstützen."

Valour erweitert den Zugang von Anlegern zu digitalen Vermögenswerten kontinuierlich durch sein wachsendes Angebot an börsennotierten ETPs in ganz Europa. Die Ernennung von Lindberg spiegelt das anhaltende Engagement von DeFi Technologies wider, in die Führungsspitze zu investieren, um langfristiges Wachstum, Produktinnovation, regionale Expansion und den Aufbau eines breiteren institutionellen Produktökosystems zu fördern.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter Verwalter digitaler Vermögenswerte seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern über sein integriertes sowie skalierbares Geschäftsmodell einen diversifizierten Zugang zur breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu zählen Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein auf Ausführung sowie Verwahrung auf institutionellem Niveau ausgerichteter Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, Reflexivity Research, das führende Analysen zum Bereich digitaler Vermögenswerte bereitstellt, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastruktur entwickelt, sowie DeFi Alpha, der unternehmenseigene Geschäftsbereich für Arbitrage und Handel. Mit umfassender Expertise in den Kapitalmärkten und bei aufstrebenden Technologien schafft DeFi Technologies den institutionellen Zugang zur Finanzwelt von morgen. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Asset-Management-Geschäftsbereich von DeFi Technologies. Weitere Informationen zu Valour, zur Anmeldung sowie zu Updates finden Sie auf valour.com.

Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, tiefgehender Forschungsberichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Investoren fundierte Einblicke bietet. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte und bietet Unternehmen umfassende Liquiditätslösungen mit Fokus auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung sowie Technologie. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem die Notierung der ETPs von Valour; das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld im Hinblick auf das Wachstum und die Verbreitung dezentraler Finanzdienstleistungen; die Nutzung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannt werden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz der ETPs von Valour durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen, Vorschriften und regulatorische Anforderungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Johan Wattenström

Chief Executive Officer

[email protected]

(323) 537-7681

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