DeFi Technologies erweitert BTC-Treasury-Bestände und diversifiziert in Solana, CORE und CORE DAO Staking

TORONTO, 19. Juli 2024 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) – ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen („DeFi") leistet – freut sich, die Ausweitung seiner Strategie für die Verwaltung digitaler Assets bekannt zu geben. Das Unternehmen hat weitere 94,34 BTC gekauft und damit seinen Gesamtbestand an BTC auf 204,34 BTC erhöht. Darüber hinaus hat das Unternehmen 12.775 SOL-Token und 1.484.148 CORE-Token erworben und plant, sich aktiv an der Staking Facility von CORE DAO zu beteiligen.

Erweiterter Bitcoin-Bestand

Nach dem ersten Erwerb von 110 BTC im Juni 2024 hat das Unternehmen sein Vertrauen in BTC als primäre Treasury-Reserve weiter gestärkt. Der zusätzliche Kauf von 94,34 BTC, der den Gesamtbestand auf 204,34 BTC erhöhte, bekräftigt das Engagement des Unternehmens für dieses führende digitale Asset, dessen einzigartige Eigenschaften als knapper und begrenzter Vermögenswert sowie sein Potenzial als Absicherung gegen Inflation und als Schutz vor Geldentwertung anerkannt werden.

Hinzufügung von Solana (SOL) zum Treasury

In einem strategischen Schritt zur Diversifizierung seines Treasury hat das Unternehmen 12.775 SOL-Tokens erworben. SOL zeichnet sich durch seine leistungsstarke, erlaubnisfreie Blockchain aus, die dank der einzigartigen Kombination aus Proof of History und Proof of Stake bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann. Diese Skalierbarkeit und Effizienz übertrifft viele seiner Konkurrenten.

Die niedrigen Transaktionsgebühren und die schnellen Bearbeitungszeiten von SOL senken die Hürden für Entwickler und sorgen für eine starke Nutzerbasis und beeindruckende Einnahmen. Das Handelsvolumen der Plattform hat 393,71 Mrd. US-Dollar erreicht, was auf eine starke Marktaktivität und ein hohes Engagement der Nutzer schließen lässt. Der Total Value Locked („TVL") beläuft sich auf 865,97 Mio. US-Dollar und spiegelt die in Liquiditätspools gehaltenen substanziellen Vermögenswerte wider, die die Handelsaktivitäten unterstützen. Seit ihrer Gründung hat die DeFi-Landschaft von SOL 24.591.311 Händler angezogen und 1.847.335.349 Swaps ausgeführt. Dies weist auf eine hohe Transaktionsaktivität und Effizienz hin.

Die technischen Stärken von SOL, die beträchtliche Marktaktivität und die laufenden Verbesserungen machen SOL zu einer vielversprechenden Investition, die eine skalierbare und effiziente Plattform für ein breites Spektrum dezentraler Anwendungen bietet.

Hinzufügung von CORE zum Treasury und Teilnahme an Staking von CORE DAO

Wie das Unternehmen außerdem mitteilte, hat es 1.484.148 CORE-Token erworben und beabsichtigt, sich an der Staking Facility von CORE zu beteiligen. Die innovative Staking-Lösung von CORE ermöglicht den Inhabern, BTC auf nicht kustodialer Basis zu setzen. Hierdurch werden die Renditechancen erhöht und die Sicherheit und Stabilität des Netzwerks verbessert. Die Beteiligung des Unternehmens an dieser Staking Facility diversifiziert nicht nur seine Einkommensströme, sondern stärkt auch die Zusammenarbeit mit der CORE Foundation und die Einbindung in das breitere DeFi-Ökosystem. CORE erweist sich als eine führende BTC-Skalierungskette mit über 55 % der BTC-Hash-Rate-Beteiligung, 138,5 Mio. US-Dollar in TVL und mehr als 5.000 BTC-Stakes (~320 Mio. US-Dollar).

„Wir freuen uns sehr, diese wichtigen Fortschritte unserer digitalen Asset-Treasury-Strategie bekannt geben zu können", kommentiert Olivier Roussy Newton, CEO bei DeFi Technologies. „Unsere erhöhte BTC-Beteiligung, die strategische Investition in SOL und CORE sowie die Beteiligung an der Staking Facility von CORE spiegeln unser Engagement wider, die vielversprechendsten Chancen in der dezentralen Finanzlandschaft zu nutzen. Diese Maßnahmen diversifizieren nicht nur unsere Bilanz, sie stehen auch im Einklang mit unserer Mission, die traditionellen Kapitalmärkte mit der innovativen Welt von DeFi zu verbinden."

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Treten Sie der digitalen Gemeinschaft von DeFi Technologies auf LinkedIn und Twitter bei! Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoins zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).

1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK), Core (CORE), Near (NEAR), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Hedera (HBAR), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen und Finanzdaten erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Hinweis zur Vorsicht mit zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Treasury-Strategie des Unternehmens für digitale Vermögenswerte, die Beteiligung an der Staking Facility von CORE, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Staking-Renditen der Staking Facility von CORE, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und des Digital-Asset-Sektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

