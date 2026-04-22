DeFi Technologies gibt bekannt, dass QCAD von Stablecorp, einem Unternehmen aus seinem Venture-Portfolio, nun auf Kraken gehandelt werden kann

Die Verfügbarkeit von QCAD auf Kraken markiert einen weiteren wichtigen Schritt bei der Ausweitung des Zugangs zu Kanadas konformer CAD-Stablecoin und beim Ausbau der Infrastruktur für regulierte digitale Vermögenswerte

QCAD beginnt den Handel auf Kraken: Der kanadische Dollar-Stablecoin von Stablecorp ist nun auf einer der weltweit führenden Börsen für digitale Vermögenswerte verfügbar und erweitert damit den Marktzugang für regulierte, auf CAD lautende digitale Vermögenswerte.





Der kanadische Dollar-Stablecoin von Stablecorp ist nun auf einer der weltweit führenden Börsen für digitale Vermögenswerte verfügbar und erweitert damit den Marktzugang für regulierte, auf CAD lautende digitale Vermögenswerte. Meilenstein für Kanadas Infrastruktur für digitale Vermögenswerte: Die Einführung von QCAD auf Kraken festigt dessen Position als Kanadas erster regulierter CAD-Stablecoin und markiert einen weiteren Fortschritt bei der Entwicklung regulierter Infrastrukturen für digitale Vermögenswerte.





Die Einführung von QCAD auf Kraken festigt dessen Position als Kanadas erster regulierter CAD-Stablecoin und markiert einen weiteren Fortschritt bei der Entwicklung regulierter Infrastrukturen für digitale Vermögenswerte. Strategische Bedeutung für DeFi Technologies: Als Investor in Stablecorp und strategischer Partner, der QCAD in den Bereichen Produktentwicklung, Liquidität, Marktzugang und langfristige Sicherheitsplanung unterstützt, betrachtet DeFi Technologies dies als einen bedeutenden Schritt bei der Verbindung traditioneller Finanzmärkte mit On-Chain-Märkten.

TORONTO, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass QCAD, der von seinem Portfoliounternehmen Stablecorp entwickelte Stablecoin in kanadischen Dollar, nun auf Kraken, einer der weltweit führenden Börsen für digitale Vermögenswerte, gehandelt werden kann.

DeFi Technologies ist ein Investor von Stablecorp und ein strategischer Partner, der sich auf die Skalierung von QCAD in den Bereichen Produktentwicklung, Liquidität und Marktzugang sowie auf die langfristige Sicherheitsplanung konzentriert, da das Volumen und die systemische Bedeutung im Laufe der Zeit zunehmen.

Highlights

QCAD erreicht einen wichtigen neuen Meilenstein im Vertrieb

QCAD ist nun auf Kraken für den Handel verfügbar, wodurch der Zugang zu Kanadas regulierter CAD-Stablecoin über eine weltweit führende Börse erweitert wird.

Anhaltende Fortschritte für Stablecorp

Dieser Meilenstein baut auf der jüngsten Dynamik von Stablecorp auf, die durch die Einführung vonQCAD als Kanadas erster konformer CAD-Stablecoin entstanden ist.

Strategische Bedeutung für DeFi Technologies

Als Investor in Stablecorp und strategischer Partner, der sich auf die Skalierung von QCAD in den Bereichen Produktentwicklung, Liquidität und Vertrieb konzentriert, betrachtet DeFi Technologies dies als einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung konformer Infrastrukturen für digitale Vermögenswerte in Kanada.

DeFi Technologies gab seine strategische Investition in und Partnerschaft mit Stablecorp erstmals im September 2025 bekannt, als Teil seiner umfassenderen Bemühungen, regulierte Infrastrukturen für digitale Vermögenswerte zu unterstützen und den Zugang zu konformen Stablecoin-Infrastrukturen zu erweitern. Seitdem hat Stablecorp die Marktposition von QCAD weiter ausgebaut, unter anderem durch das Erreichen eines wichtigen regulatorischen Meilensteins, der QCAD als Kanadas ersten konformen CAD-Stablecoin etablierte.

Die Einführung des QCAD-Handels auf Kraken stellt einen weiteren wichtigen Schritt für das Wachstum und den Vertrieb des Stablecoins dar. Für DeFi Technologies spiegelt dieser Meilenstein die konsequente Umsetzung seiner Strategie wider, grundlegende Infrastruktur für digitale Vermögenswerte zu unterstützen, die traditionelle Finanzmärkte mit On-Chain-Märkten verbindet.

Johan Wattenström, CEO von DeFi Technologies, kommentierte: „Die Einführung von QCAD auf Kraken ist ein wichtiger Meilenstein für Stablecorp und für die allgemeine Entwicklung der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte in Kanada. Als strategischer Investor und Kooperationspartner sind wir stolz darauf, das Wachstum konformer, auf den kanadischen Dollar lautender Stablecoin-Kanäle zu unterstützen, die dazu beitragen können, traditionelle Finanzsysteme mit der nächsten Generation blockchainbasierter Finanzdienstleistungen zu verbinden."

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass konforme Stablecoins zu einer immer wichtigeren Ebene der digitalen Finanzinfrastruktur werden, mit Anwendungsfällen, die Handel, Zahlungen, Abwicklung, Treasury-Management und eine breitere institutionelle Akzeptanz umfassen. Die kontinuierlichen Fortschritte von QCAD unterstreichen die Bedeutung regulierter, lokal denominierter Stablecoin-Lösungen für einen effizienteren Zugang zu den Märkten für digitale Vermögenswerte. Dies ist eine strategische Schlussfolgerung, die auf der Positionierung von QCAD als Infrastruktur auf institutionellem Niveau durch Stablecorp und der von DeFi Technologies angekündigten Zusammenarbeit zur Skalierung seiner Nutzung basiert.

Informationen zu dem QCAD Digital Trust und zu Stablecorp

Der QCAD Digital Trust ist ein Trust in Ontario, der die Reservevermögen im Namen der Inhaber von QCAD hält. Stablecorp ist eines der führenden Unternehmen für digitale Vermögensinfrastruktur in Kanada und konzentriert sich auf die Entwicklung professioneller Blockchain-Lösungen. In Zusammenarbeit mit Branchenführern entwickelt Stablecorp ausgefeilte, skalierbare konforme Produkte wie QCAD, die als Grundlage für die nächste Generation von Finanzdienstleistungen dienen. Weitere Informationen über QCAD, einschließlich der Reserven und der mit dem QCAD-Programm verbundenen Bedingungen, finden Sie auf der Website von Stablecorp ( www.stablecorp.ca ) und im Profil des Trusts auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca .

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das sich der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte und dezentraler Finanzdienstleistungen („DeFi") verschrieben hat. Als börsennotierte und vertikal integrierte Plattform für digitale Vermögenswerte bietet DeFi Technologies einen vertrauten, einfachen, sicheren und regulierten Zugang zur Wirtschaft der digitalen Vermögenswerte durch Anlageprodukte, Handels- und Liquiditätsinfrastruktur, Research sowie strategischen Kapitaleinsatz. Zu seinem Geschäftsbereich gehören Valour, ein führender Emittent regulierter ETPs für digitale Vermögenswerte; Stillman Digital, eine Handels- und Liquiditätsplattform für digitale Vermögenswerte auf institutionellem Niveau; sowie DeFi Alpha, der interne Geschäftsbereich des Unternehmens, der sich auf opportunistischen Handel, Arbitrage und andere Kapitalmarktstrategien konzentriert. Mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies die Brücke zwischen traditioneller Finanzwirtschaft und der Zukunft der digitalen Vermögenswerte. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Analystenberichte zu DeFi Technologies

Eine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relations#research .

Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem kommerzielle Kooperationen mit Stablecorp, die Regulierung und Skalierung der Stablecoin QCAD, das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte im Allgemeinen, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Auch wenn das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu ermitteln, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Johan Wattenstrom, Chief Executive Officer, [email protected], (323) 537-7681; Anfragen von institutionellen Investoren, Fonds oder Family Offices richten Sie bitte an: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961497/DEFI_Logo.jpg