DeFi Technologies gibt vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025 mit einem Rekordumsatz von 99,1 Millionen US-Dollar und einem Rekordnettogewinn von 62,7 Millionen US-Dollar bekannt; Ernennung eines neuen unabhängigen Vorsitzenden des Prüfungsausschusses

Die in dieser Pressemitteilung genannten Beträge sind vorläufig und ungeprüft, da die Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, HDCPA Professional Corporation, ihre Prüfungshandlungen zum Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr noch nicht abgeschlossen haben.

Rekordumsatz und Rentabilität: DeFi Technologies meldete für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr einen Rekordjahresumsatz von 99,1 Millionen US-Dollar sowie einen Rekordnettogewinn und ein Rekordsummenergebnis von 62,7 Millionen US-Dollar . Für die drei zum 31. Dezember 2025 endenden Monate wies das Unternehmen einen Umsatz von 20,0 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 28,9 Millionen US-Dollar aus. Diese Ergebnisse bedeuten einen Anstieg des Jahresumsatzes um 215 % und eine Steigerung des Nettogewinns um 90,3 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr, was die Stärke des diversifizierten und skalierbaren Geschäftsmodells des Unternehmens widerspiegelt.

DeFi Technologies meldete für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr einen Rekordjahresumsatz von sowie einen Rekordnettogewinn und ein Rekordsummenergebnis von . Für die drei zum 31. Dezember 2025 endenden Monate wies das Unternehmen einen Umsatz von und einen Nettogewinn von aus. Diese Ergebnisse bedeuten einen und eine im Vergleich zum Vorjahr, was die Stärke des diversifizierten und skalierbaren Geschäftsmodells des Unternehmens widerspiegelt. Erhebliches AUM-Wachstum: Das Vermögensverwaltungsgeschäft von Valour verzeichnete im Jahr 2025 ein durchschnittliches verwaltetes Vermögen (Assets Under Management, AUM) von 809,9 Millionen US-Dollar , was auf die anhaltende Nachfrage seitens der Anleger, die Einführung neuer Produkte und günstige Marktbedingungen für digitale Vermögenswerte zurückzuführen ist. Valour verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 zudem Nettozuflüsse in Höhe von 110,1 Millionen US-Dollar in seine ETP-Produkte.

Das Vermögensverwaltungsgeschäft von Valour verzeichnete im Jahr 2025 ein durchschnittliches verwaltetes Vermögen (Assets Under Management, AUM) von , was auf die anhaltende Nachfrage seitens der Anleger, die Einführung neuer Produkte und günstige Marktbedingungen für digitale Vermögenswerte zurückzuführen ist. Valour verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 zudem in seine ETP-Produkte. Umwandlung der Bilanz: Zum 31. Dezember 2025 verfügte DeFi Technologies über Barmittel und USDT/USDC in Höhe von 113,8 Millionen US-Dollar (davon 91,2 Millionen US-Dollar in Barmitteln) . Die Bestände an digitalen Vermögenswerten beliefen sich auf insgesamt rund 35,5 Millionen US-Dollar und das Venture- und Privatportfolio des Unternehmens wurde auf rund 29,4 Millionen US-Dollar geschätzt, wodurch sich der Gesamtwert aus Barmitteln, Treasury und Venture-Portfolio auf rund 178,7 Millionen US-Dollar belief.

Zum 31. Dezember 2025 verfügte DeFi Technologies über Barmittel und . Die Bestände an digitalen Vermögenswerten beliefen sich auf insgesamt rund und das Venture- und Privatportfolio des Unternehmens wurde auf rund geschätzt, wodurch sich der Gesamtwert aus Barmitteln, Treasury und Venture-Portfolio auf rund belief. Stillman Digital – erstes volles Jahr der Beteiligung: Die Erlöse aus Handelsprovisionen stiegen im Geschäftsjahr 2025 um 355 % auf 9,6 Millionen US-Dollar , verglichen mit 2,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2024. Dies spiegelt den Beitrag wider, den die institutionelle Handelsplattform von Stillman Digital nach ihrer Übernahme im Oktober 2024 im ersten vollen Geschäftsjahr geleistet hat. Stillman schloss das Geschäftsjahr 2025 über den ursprünglichen Prognosewerten ab.

Die Erlöse aus Handelsprovisionen stiegen im Geschäftsjahr 2025 um auf , verglichen mit im Jahr 2024. Dies spiegelt den Beitrag wider, den die institutionelle Handelsplattform von Stillman Digital nach ihrer Übernahme im Oktober 2024 im ersten vollen Geschäftsjahr geleistet hat. Stillman schloss das Geschäftsjahr 2025 über den ursprünglichen Prognosewerten ab. Neuer unabhängiger Vorsitzender des Prüfungsausschusses: Das Unternehmen gab die Ernennung von Jonathan Dimitry zum unabhängigen Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mit sofortiger Wirkung bekannt. Diese Ernennung unterstreicht das anhaltende Engagement von DeFi Technologies für die Verbesserung der Unternehmensführung, der Aufsicht über die Finanzberichterstattung und des Risikomanagements, während sich das Unternehmen in einem komplexen und sich regulatorisch und markttechnisch ständig wandelnden Umfeld bewegt

TORONTO, 2. April 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, gab heute seine vorläufigen, ungeprüften Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr bekannt. Sofern nicht anders angegeben, sind alle in dieser Pressemitteilung genannten Dollarbeträge in US-Dollar angegeben.

DeFi Technologies Inc. Logo

Wie bereits von dem Unternehmen angekündigt, wird es zu einer Verzögerung bei der Einreichung des geprüften Jahresabschlusses, der Managementdiskussion und -analyse sowie der entsprechenden Bescheinigungen des Geschäftsführers und Finanzvorstands für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (zusammenfassend als „Jahresunterlagen" bezeichnet) kommen. Die Verzögerung ist nicht auf Meinungsverschiedenheiten mit den Wirtschaftsprüfern, Probleme mit dem Jahresabschluss des Unternehmens oder festgestellte Schwachstellen in den internen Kontrollmechanismen des Unternehmens zur Finanzberichterstattung zurückzuführen, sondern auf die verspätete Übermittlung des SOC-2-Berichts (Typ 2) durch einen externen Dienstleister.

Im Zusammenhang mit der möglichen Verzögerung bei der Fertigstellung der Jahresberichte hat das Unternehmen bei der Ontario Securities Commission (der „OSC") als zuständiger Aufsichtsbehörde einen Antrag auf Genehmigung einer vorübergehenden Management Cease Trade Order („MCTO") gemäß der National Policy 12-203 – Management Cease Trade Orders („NP 12-203") gestellt. Es kann nicht garantiert werden, dass die OSC die MCTO erteilt; andernfalls könnte die OSC gegen das Unternehmen eine Handelsunterbrechungsverfügung wegen unterlassener Einreichung erlassen, mit der der Handel mit Wertpapieren des Unternehmens untersagt wird.

Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, seinen Jahresbericht 2025 auf Formular 40-F, einschließlich der jährlichen Unterlagen, bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der „SEC") über EDGAR einzureichen, und zwar zeitgleich mit der Einreichung der jährlichen Unterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden über SEDAR+.

Vorläufige ungeprüfte finanzielle Höhepunkte

Umsatz

Der Gesamtumsatz für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr belief sich auf 99,1 Millionen US-Dollar , verglichen mit 31,4 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024, was einem Anstieg von 215 % entspricht.

, verglichen mit im Geschäftsjahr 2024, was einem entspricht. In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2025 beliefen sich der Umsatz auf 20,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit (19,3 Millionen) US-Dollar in Q4 2024.

Nettogewinn

Der Nettogewinn und das Gesamtergebnis für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr beliefen sich auf einen Rekordwert von 62,7 Millionen US-Dollar , verglichen mit einem Nettoverlust von (27,6 Millionen) US-Dollar im Geschäftsjahr 2024.

, verglichen mit einem Nettoverlust von im Geschäftsjahr 2024. In den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2025 belief sich der Nettogewinn auf 28,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettoverlust von (22,3 Millionen) US-Dollar in Q4 2024.

Q4 2025 vs. Q4 2024

Für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal meldete DeFi Technologies einen Umsatz von 20,0 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 28,9 Millionen US-Dollar , verglichen mit einem Umsatz von (19,3 Millionen) US-Dollar und einem Nettoverlust von (22,3 Millionen) US-Dollar in Q4 2024.

und einen Nettogewinn von , verglichen mit einem Umsatz von und einem Nettoverlust von in Q4 2024. Die Steigerung im Jahresvergleich um 51,2 Millionen US-Dollar beim Nettogewinn spiegelt die operative Umstrukturierung des Unternehmens sowie die Widerstandsfähigkeit seines diversifizierten Geschäftsmodells über Konjunkturzyklen hinweg wider.

Betriebliche Aufwendungen

Die Gesamtbetriebskosten sanken um 14 % auf 52,6 Millionen US-Dollar , verglichen mit 61,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2024.

auf , verglichen mit im Jahr 2024. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf eine Verringerung der aktienbasierten Vergütungen um 6,0 Millionen US-Dollar sowie auf geringere Betriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten zurückzuführen, was die anhaltende Fokussierung des Managements auf operative Disziplin und Effizienz widerspiegelt.

Valour – Staking, Lending and Verwaltungsgebühren

In dem am 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahr erzielte Valour Erträge aus Staking und Lending in Höhe von 13,1 Millionen US-Dollar , verglichen mit 13,0 Millionen US-Dollar im Jahr 2024.

, verglichen mit im Jahr 2024. Die Verwaltungsgebühren stiegen auf 9,7 Millionen US-Dollar , verglichen mit 6,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2024, was einem Wachstum von 51 % entspricht, das auf höhere durchschnittliche AUM zurückzuführen ist.

, verglichen mit im Jahr 2024, was einem entspricht, das auf höhere durchschnittliche AUM zurückzuführen ist. Die durchschnittlichen AUM beliefen sich im Geschäftsjahr 2025 auf rund 809,9 Millionen US-Dollar.

Stillman Digital

In dem am 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahr erzielte Stillman Digital Einnahmen aus Handelsprovisionen in Höhe von 9,6 Millionen US-Dollar .

. Im Vergleich dazu beliefen sich die Zahlen im Geschäftsjahr 2024 auf 2,1 Millionen US-Dollar; dies spiegelt das erste volle Jahr wider, in dem DeFi Technologies nach der Übernahme im Oktober 2024 zum Konzernergebnis beitrug.

Reflexivity Research

In dem am 31. Dezember 2025 endenden Geschäftsjahr erzielte Reflexivity Research Research-Umsätze in Höhe von 0,5 Millionen US-Dollar , verglichen mit 1,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2024.

, verglichen mit im Jahr 2024. Das Management konzentriert sich darauf, das Geschäft durch erweiterte Vertriebspartnerschaften, neue Einnahmequellen aus Sponsoring und ein überarbeitetes Produktangebot wiederzubeleben.

DeFi Advisory

Das Unternehmen hat seinen Geschäftsbereich DeFi Advisory in Q3 2025 eingeführt und erzielte im Geschäftsjahr Beratungsumsätze in Höhe von 0,3 Millionen US-Dollar .

in Q3 2025 eingeführt und erzielte im Geschäftsjahr Beratungsumsätze in Höhe von . DeFi Advisory ist als umfassender Partner für Treasury-Programme von Unternehmen für digitale Vermögenswerte positioniert.

Vorläufige, ungeprüfte Cash- und Treasury-Position

Barguthaben: Zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die konsolidierten Barmittel von DeFi Technologies einschließlich des USDT/USDC-Guthabens auf 113,8 Millionen US-Dollar (davon 91,2 Millionen US-Dollar an Barmitteln) .

Zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die konsolidierten Barmittel von DeFi Technologies einschließlich des USDT/USDC-Guthabens auf . Bestände an digitalen Vermögenswerten: Zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die Bestände des Unternehmens an digitalen Vermögenswerten auf insgesamt rund 35,5 Millionen US-Dollar .

Zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die Bestände des Unternehmens an digitalen Vermögenswerten auf insgesamt rund . Venture-Portfolio: Zum 31. Dezember 2025 belief sich der Wert des Venture- und Private-Equity-Portfolios des Unternehmens auf rund 29,4 Millionen US-Dollar.

Insgesamt belief sich der Wert der Barmittel, Treasury- und Venture-Portfolios zum Jahresende auf rund 178,7 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen überwacht regelmäßig seine Bar- und Kryptowährungsreserven auf konsolidierter Basis und setzt einen Teil seiner Kryptowährungsreserven zur Absicherung von Marktrisiken im Zusammenhang mit ETPs ein.

Stellungnahme von Johan Wattenström, Geschäftsführer von DeFi Technologies

„Diese vorläufigen Ergebnisse spiegeln die Stärke des von uns entwickelten Geschäftsmodells wider. Valour baute seine globale ETP-Plattform weiter aus und verzeichnete im Laufe des Jahres mehr als 100 börsennotierte Produkte sowie starke Mittelzuflüsse. Stillman Digital hat sein erstes volles Geschäftsjahr abgeschlossen und die institutionelle Ebene unserer Plattform weiter gestärkt. Unternehmensweit haben wir gezeigt, dass DeFi Technologies nicht von einem einzelnen Produkt, einer einzelnen Einnahmequelle oder einem einzelnen Marktumfeld abhängig ist. Wir haben ein nachhaltiges Unternehmen mit vielfältigen Wachstumsperspektiven aufgebaut und sind überzeugt, dass wir noch nie besser aufgestellt waren, um die Plattform weiter auszubauen und die sich bietenden Chancen zu nutzen.

Wir glauben, dass DeFi Technologies eines der wenigen profitablen Unternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte ist, sowohl auf den öffentlichen als auch auf den privaten Märkten, das über eine nachgewiesene Gewinnerzielungskraft und eine Plattform verfügt, die darauf ausgelegt ist, über Konjunkturzyklen hinweg Umsatz zu generieren. Dieser Unterschied ist von Bedeutung. Er spiegelt ein Geschäftsmodell wider, das nicht nur auf Wachstum ausgerichtet ist, sondern auch darauf, effektiv Gewinne zu erzielen und den Wert im Laufe der Zeit zu steigern.

Wir haben das Jahr mit einer deutlich solideren Finanzlage abgeschlossen, die auf vorläufiger, ungeprüfter Basis Barmittel in Höhe von mehr als 113 Millionen US-Dollar sowie Bestände an digitalen Vermögenswerten und ein wertvolles Venture-Portfolio umfasst. Dank dieser soliden Bilanz können wir proaktiv statt reaktiv handeln. Sie ermöglicht es uns, Kapital gezielt in Wachstumsinitiativen, neue Produkte, strategische Infrastruktur und potenzielle Akquisitionen zu investieren, die unsere Kompetenzen erweitern, unsere vertikale Integration vertiefen und unser langfristiges Ertragsprofil stärken.

Das von uns eingeworbene Kapital hat zudem unsere Möglichkeiten zur Steigerung der Monetarisierung auf der gesamten Plattform verbessert, insbesondere durch die Stärkung der Infrastruktur für Handel, Absicherung und Market Making, die den Emissions-Stack von Valour unterstützt und es uns ermöglicht, effizienter zusätzliche Erträge aus dem verwalteten Vermögen zu erzielen. Mit Blick auf das Jahr 2026 wollen wir diese Dynamik nutzen, indem wir das Angebot an strukturierten Produkten von Valour ausbauen, institutionelle Fondsstrukturen wie OGAW, AMC und andere regulierte Anlageinstrumente weiterentwickeln, die institutionelle Handelsabwicklung und das Infrastrukturwachstum von Stillman fördern und unsere Präsenz in neuen Märkten und Vertriebskanälen ausweiten.

Allgemeiner gesagt: Wir arbeiten daran, die dezentrale Finanzwelt und die traditionellen Kapitalmärkte zusammenzuführen. Wir sehen eine bedeutende langfristige Chance darin, die Produkte, die Infrastruktur und die institutionellen Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, Kapital auf regulierte, effiziente und skalierbare Weise zwischen diesen beiden Bereichen zu bewegen.

Wir starten aus einer Position der Stärke ins Jahr 2026 – mit einem bewährten Geschäftsmodell, steigenden Umsätzen und der finanziellen Flexibilität, in die nächste Wachstumsphase zu investieren. Wir glauben, dass wir uns noch in der Anfangsphase des Aufbaus des institutionellen Zugangs zur Zukunft des Finanzwesens befinden."

Ernennung des neuen unabhängigen Vorsitzenden des Prüfungsausschusses

Herr Jonathan Dimitry wurde zum neuen unabhängigen Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt. Die Ernennung von Jonathan zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ist Teil der umfassenden Initiativen von DeFi Technologies im Bereich Governance und Leadership, die im Laufe des vergangenen Jahres umgesetzt wurden, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens und die Ziele zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu unterstützen. Der Vorstand ist der Ansicht, dass Jonathans Erfahrung in den Bereichen Risikoüberwachung und strukturierte Entscheidungsfindung die Fähigkeit des Prüfungsausschusses, das Unternehmen bei der Erfüllung seiner Berichterstattungs-, Offenlegungs- und Compliance-Verpflichtungen zu unterstützen, weiter stärken wird.

Jonathan Dimitry verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte, Corporate Governance und Finanzrisikomanagement und war in leitenden Positionen bei Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Technologie tätig. Als Vorsitzender des Prüfungsausschusses wird er die Richtigkeit der Jahresabschlüsse des Unternehmens, die Wirksamkeit der internen Kontrollen sowie die Zusammenarbeit mit den externen Wirtschaftsprüfern von DeFi Technologies überwachen, einschließlich der Überwachung wichtiger prüfungsbezogener Prozesse und Zeitpläne.

Johan Wattenström, Geschäftsführer von DeFi Technologies, kommentierte: „Ich freue mich, Jonathan Dimitry als Vorsitzenden des Prüfungsausschusses von DeFi Technologies Inc. begrüßen zu dürfen. Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte, Risikomanagement und Unternehmensführung wird entscheidend dazu beitragen, dass DeFi Technologies seine Finanzberichterstattungsprozesse weiter ausreift und sein gesamtes Kontrollumfeld stärkt. Wir sind zuversichtlich, dass Jonathans Führungsrolle unseren Aktionären und anderen Interessengruppen einen bedeutenden Mehrwert bieten wird, während wir unsere langfristige Strategie umsetzen."

Herr Dimitry ist ein erfahrener Finanzexperte sowie Gründer, Investor und Berater von Technologieunternehmen mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Investmentbanking, Eigenkapitalinvestitionen, Derivatehandel, Verwaltung großer Fonds und Aufbau von Technologieunternehmen.

Aufbauend auf seiner früheren Tätigkeit bei Goldman Sachs im Investment Banking und in der Abteilung für Eigeninvestitionen leitete er die Akquise, Analyse, detaillierte Due-Diligence-Prüfung und Durchführung komplexer Aktien- und Kreditinvestitionen für das firmeneigene Risikokapital von Goldman Sachs über verschiedene Anlageklassen hinweg. Später war er als Proprietary-Trader und Anteilseigner vor dem Börsengang bei der Glencore International AG tätig, wo er umfangreiche Engagements in Makro- und Ölderivaten verwaltete und das Geschäft mit Ölprodukten im Arabischen Golf leitete, wobei er ausgefeilte Methoden zur Portfoliozusammenstellung und zum Risikomanagement auf bedeutende Portfolio-Positionen anwandte.

Herr Dimitry ist Gründer und Partner von BlueCarbon, einer privaten Investmentgesellschaft, die sich auf transformative Transaktionen konzentriert, um wegweisende Technologieunternehmen aufzubauen. In den letzten acht Jahren hat er maßgeblich zum Aufbau von drei „Einhorn"-Technologieunternehmen beigetragen, darunter Prima Assicurazioni, ein auf künstliche Intelligenz spezialisiertes InsurTech-Unternehmen, das sich Finanzmittel in Höhe von über 100 Millionen Euro von Blackstone und Goldman Sachs sichern konnte. Herr Dimitry hatte die Idee, dass RIMAC Bugatti übernehmen sollte, und riet RIMAC dazu, die Bugatti Rimac Group zu gründen sowie RIMAC Technology ins Leben zu rufen, was die Rentabilität des Unternehmens grundlegend verbesserte. Er ist Investor und Berater von SuperOrdinary, einer softwaregestützten Social-Commerce-Plattform, sowie weiterer Technologie- und Fintech-Unternehmen. Herr Dimitry konzentriert sich vor allem auf die Anwendung künstlicher Intelligenz und die Festlegung der strategischen Ausrichtung der Portfoliounternehmen von BlueCarbon und bringt weiterhin sein Fachwissen in den Bereichen vermögensübergreifende Allokation, komplexe Transaktionsstrukturierung, Management und Risikoüberwachung ein.

Herr Dimitry verfügt über einen Bachelor of Commerce in Finanzwesen mit Auszeichnung und einen Bachelor of Laws der University of New South Wales in Sydney sowie über die Series-3-Zulassung der National Futures Association.

Analystenberichte zu DeFi Technologies

Eine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relations#research .

Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an: [email protected]

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( Nasdaq: DEFT ) ( CBOE CA: DEFI ) ( GR: R9B ) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter Verwalter digitaler Vermögenswerte seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern über sein integriertes sowie skalierbares Geschäftsmodell einen diversifizierten Zugang zur breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als hundert der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung und Liquidität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit umfassender Expertise in den Kapitalmärkten und bei aufstrebenden Technologien schafft DeFi Technologies den institutionellen Zugang zur Finanzwelt von morgen. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter . Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://defi.tech/ .

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Asset-Management-Geschäftsbereich von DeFi Technologies. Für weitere Informationen zu Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com .

Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com .

Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, detaillierter Forschungsberichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Investoren wertvolle Einblicke bietet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reflexivityresearch.com/ .

Warnhinweis zu vorläufigen, ungeprüften Finanzdaten:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanz- und Betriebsergebnisse basieren auf vorläufigen, ungeprüften Schätzungen, die noch nicht finalisiert oder, im Falle der Jahresergebnisse, noch nicht geprüft wurden. Diese vorläufigen Ergebnisse können sich nach Fertigstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 und der Prüfung dieses Jahresabschlusses noch ändern; diese Änderungen könnten unter anderem aufgrund des Abschlusses der Bilanzierungs- und Bewertungsvorgänge des Unternehmens, endgültiger Anpassungen, der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer des Unternehmens sowie anderer Entwicklungen, die sich bis zur endgültigen Feststellung der Finanzergebnisse ergeben können, wesentlich sein. Dementsprechend stellen solche geschätzten Ergebnisse zukunftsgerichtete Aussagen (wie nachstehend definiert) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar und unterliegen den Einschränkungen und Risiken, die unter „Zukunftsgerichtete Aussagen" weiter unten beschrieben sind.

Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Fertigstellung der künftigen geprüften Jahresabschlüsse; den Erhalt einer MCTO- oder CTO-Genehmigung; die Einreichung des Jahresberichts 2025 des Unternehmens auf Formular 40-F bei der SEC; die Finanzergebnisse des Unternehmens; die Umsatzprognosen des Unternehmens und seiner Geschäftssegmente; das Wachstum des verwalteten Vermögens (Asset Under Management, AUM); die geografische Expansion der Kerngeschäfte des Unternehmens; Umsatzchancen für die Bestände an digitalen Vermögenswerten des Unternehmens; bevorstehende ETP-Einführungen; die Umsatzgenerierung durch DeFi Alpha und Wettbewerbsfaktoren; die Integration von Stillman Digital sowie Pläne und Ausblick für das Jahr 2026; Schwankungen der Preise für digitale Vermögenswerte; die geografische Expansion des Unternehmens; Investitionen und Interesse am Sektor der digitalen Vermögenswerte; die Entwicklung des Geschäftsbereichs DeFi Advisory; künftige Kooperationen und Partnerschaften; die Entwicklung von ETPs; künftige Akquisitionen durch das Unternehmen; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Verbreitung dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Erwartungen, Einschätzungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Unternehmens sowie der Branche und der Märkte, in denen es tätig ist. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem die Annahme, dass die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten ungeprüften Ergebnisse nicht von den geprüften Ergebnissen abweichen werden, die nach Abschluss der Prüfung veröffentlicht werden. Auch wenn die Annahmen, auf denen die von der Gesellschaft bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, zum jeweiligen Zeitpunkt von der Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen in der Zukunft als zutreffend erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das tatsächliche Tätigkeitsniveau, die tatsächliche Leistung oder die tatsächlichen Erfolge des Unternehmens erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und sonstigen Faktoren zählen unter anderem die Notwendigkeit für das Unternehmen, seine in dieser Pressemitteilung veröffentlichten vorläufigen, ungeprüften Ergebnisse wesentlich zu ändern; die Unfähigkeit, den entsprechenden SOC-2-Bericht eines Drittanbieters zu erhalten oder einen Bericht zu erhalten, der frei von wesentlichen Mängeln oder Feststellungen ist; die Unfähigkeit von DeFi Technologies, seine jährlichen Berichtspflichten zu erfüllen; den Widerruf der MCTO- oder CTO-Zulassung durch die OSC und den Handel mit Wertpapieren des Unternehmens; die Zulassung von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen; die Fähigkeit des Unternehmens, Reflexivity Research, Stillman Digital und DeFi Advisory erfolgreich zu integrieren und auszubauen; die zunehmende Verbreitung von Treasury-Unternehmen für digitale Vermögenswerte; das Wachstum und die Entwicklung von DeFi und des Sektors für digitale Vermögenswerte; Vorschriften und Regelungen in Bezug auf DeFi und digitale Vermögenswerte; Schwankungen der Preisniveaus digitaler Vermögenswerte; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Auch wenn das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu ermitteln, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen und Ereignissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Johan Wattenstrom, Geschäftsführer, [email protected], (323) 537-7681

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