DeFi Technologies Inc. gibt die Finanzergebnisse für 2023 bekannt: Umsatz übersteigt 10,4 Mio. CAD, bemerkenswerte strategische Entwicklungen und Anpassung der Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022

TORONTO, 3. April 2024 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DEFI") (NEO: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentraler Finanzierung schließt, gibt seine Finanzergebnisse für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2023 bekannt (alle Beträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben).

Die wichtigsten Highlights für das Q4 2023:

Das Unternehmen wies zum 31. Dezember 2023 einen Bargeldbestand von 6,7 Mio. CAD aus, verglichen mit 4,9 Mio. CAD zum 31. Dezember 2022.

Die Risikoportfolio-Investitionen des Unternehmens hatten zum Jahresende einen Wert von 44,1 Mio. CAD.

Das verwaltete Vermögen („ AUM") wuchs um 476 % auf ca. 508 Mio. CAD zum 31. Dezember 2023, gegenüber 106 Mio. CAD zum 31. Dezember 2022. Das aktuelle AUM von Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited („ Valour's ") beläuft sich auf 880 Mio. CAD.

wuchs um 476 % auf ca. 508 Mio. CAD zum 31. Dezember 2023, gegenüber 106 Mio. CAD zum 31. Dezember 2022. Das aktuelle AUM von Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited („ ") beläuft sich auf 880 Mio. CAD. Die Gesamteinnahmen betrugen 10,4 Mio. CAD für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2023 („Geschäftsjahr 2023"). Eine deutliche Verbesserung gegenüber den Einnahmen von (14,2) Mio. CAD für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2022 („Geschäftsjahr 2022").

Diese bemerkenswerte Verbesserung ist besonders bedeutsam, wenn man bedenkt, dass der Großteil dieser Einnahmen im vierten Quartal, insbesondere im Dezember, erzielt wurde, da die den ETPs des Unternehmens zugrundeliegenden Preise für digitale Vermögenswerte - und folglich die AUM - von Ende November bis Dezember erheblich anstiegen.

Die Verwaltungsgebühren der Gesellschaft stiegen im vierten Quartal 2023 aufgrund des Anstiegs der Nettoinventarwerte der börsengehandelten Produkte der Gesellschaft („ ETP's "), wobei sich die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im Oktober, November und Dezember 2023 auf 114.362 CAD , 240.956 CAD bzw. 402.737 CAD beliefen.

"), wobei sich die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im Oktober, November und Dezember 2023 auf , bzw. beliefen. Das Engagement des Unternehmens für ein umsichtiges Finanzmanagement zeigt sich in den niedrigeren Betriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten im Jahr 2023. Die Betriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten für das Geschäftsjahr 2023 beliefen sich auf 10 Mio. CAD, gegenüber 14,7 Mio. CAD im Geschäftsjahr 2022.

Die Gesamtausgaben für das Geschäftsjahr 2023 beliefen sich auf 30,5 Mio. CAD, was einem Rückgang von 41 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (51,7 Mio. CAD für das Geschäftsjahr 2022) und sich wie folgt zusammensetzt:

Betriebs- und Verwaltungskosten - 10 Mio. CAD Aktienbasierte Vergütung - 3 Mio. CAD Amortisation - 2 Mio. CAD Zinskosten für Schulden - 4,2 Mio. CAD Gebühren für die Emission von ETPs und den Handel mit digitalen Vermögenswerten - 1 Mio. CAD Marktbedingter Währungsverlust - 10 Mio. CAD



DeFi Technologies Inc. und die Neuronomics AG haben ein bahnbrechendes Joint-Venture-Abkommen geschlossen, um KI-basierte, börsengehandelte Produkte für digitale Vermögenswerte, aktiv verwaltete Zertifikate und Asset-Backed-Token für den weltweiten Vertrieb zu entwickeln.

DeFi Technologies Inc. kündigte die Einführung des Ripple (XRP) ETP von Valour Inc. an, das im Februar 2024 gelistet wurde

Die Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, Valour Inc., kündigte die Einführung eines physisch unterlegten ETP für das Internet Computer Protocol (ICP) Token in Zusammenarbeit mit der DFINITY Foundation an, das im Februar 2024 notiert wurde

DeFi Technologies Inc. gab die strategische Übernahme der führenden Solana Handelssysteme IP bekannt, die im Januar 2024 abgeschlossen wird

„Trotz einer längeren Periode von Herausforderungen im Sektor der digitalen Vermögenswerte hat DeFi Technologies diese Schwierigkeiten gemeistert und ein signifikantes Wachstum erzielt, insbesondere im vierten Quartal 2023", sagte Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. „Unser Erfolg unterstreicht die Widerstandsfähigkeit unserer Infrastruktur und die steigende Nachfrage nach vertrauenswürdigen und transparenten Angeboten für digitale Vermögenswerte. Mit Blick auf das Jahr 2024 sind wir von den Aussichten für eine weitere Expansion begeistert, die durch das erhebliche Wachstum unserer ETPs und die Einführung innovativer Produkte und Angebote unterstrichen wird. Unser Ziel ist es, unsere Marktpräsenz durch strategische Partnerschaften, geografische Expansion und die Diversifizierung unserer Produktpalette zu erhöhen, um so die AUM zu maximieren."

ETPs/Valour:

Das ETP-Geschäft von Valour wies zum 30. Dezember 2023 ein verwaltetes Vermögen von 508 Mio. CAD auf, was einem Anstieg um 476 % gegenüber dem verwalteten Vermögen von 106 Mio. CAD zum 31. Dezember 2022 entspricht. Das derzeitige AUM von Valour beläuft sich auf 880 Mio. CAD.

Liquidität:

Das Unternehmen beendete das Geschäftsjahr 2023 mit einem Barguthaben von 6,7 Mio. CAD, verglichen mit 4,9 Mio. CAD am Ende des Geschäftsjahres 2022.

Finanzielle Leistung:

Für das Haushaltsjahr 2023:

Die Umsatzerlöse betrugen 10,4 Mio. CAD im Vergleich zu (14,2) Mio. CAD im Geschäftsjahr 2022.

Der Nettoverlust betrug (20,3) Mio. CAD, eine Verbesserung gegenüber dem Nettoverlust von (65,9) Mio. CAD im Geschäftsjahr 2022.

Das Unternehmen setzt weiterhin auf finanzielles Verantwortungsbewusstsein und Wachstum, was sich in den reduzierten Betriebskosten und dem verbesserten ETP-Produktportfolio zeigt.

Ausblick für 2024:

Das Unternehmen hat seit Ende 2023 ein erhebliches Umsatzwachstum verzeichnet, das sich im ersten Quartal 2024 rasch fortsetzt. Die ETPs von Valour haben seit den Markttiefs Ende 2022 einen Anstieg des verwalteten Vermögens um 800 % verzeichnet, und auch das Handelsvolumen ist gestiegen. Am 28. März 2024 belief sich das verwaltete Vermögen von Valour auf ca. 880 Mio. CAD (650 Mio. USD), wobei das tägliche Handelsvolumen 20,3 Mio. CAD (15 Mio. USD) überstieg. Die Einnahmen aus dem Einsatz und der Kreditvergabe sowie die Verwaltungsgebühren sind eng mit den Kapitalzuflüssen von Valour und dem Preis der digitalen Vermögenswerte, die den ETPs von Valour zugrunde liegen, korreliert, der in den letzten Monaten erheblich gestiegen ist. Die Einnahmen aus Arbitrage und Liquiditätsbereitstellung sind in hohem Maße von der allgemeinen Marktaktivität und dem Umsatz der börsennotierten ETPs von Valour abhängig. Angesichts des aktuellen AUM, des Preises digitaler Vermögenswerte und des Aktivitätsniveaus auf dem Markt für digitale Vermögenswerte wird der annualisierte Umsatz des Unternehmens für 2024 auf etwa 63,3 Mio. CAD (46,8 Mio. USD) 1 prognostiziert. Es wird erwartet, dass das Wachstum der verwalteten Vermögen zu einem proportionalen Anstieg der Einnahmen führen wird. Da es eine starke Korrelation zwischen den Einnahmen des Unternehmens und dem Preisniveau und der Aktivität des Marktes für digitale Vermögenswerte gibt, werden die Einnahmen mit den Marktbedingungen schwanken, während die Kosten stabil bleiben, was die Skalierbarkeit des Geschäfts von Valour widerspiegelt.

Darüber hinaus ist die kontinuierliche Verbesserung des Produktmixes ein entscheidender Faktor für das Monetarisierungsniveau. Das ETP-Geschäft zielt darauf ab, die AUM durch vermehrte ETP-Einführungen und geografische Expansion zu maximieren. Das Unternehmen plant die Einführung von etwa 15 ETP-Produkten im Jahr 2024 und von weiteren 30 im Jahr 2025, da das Unternehmen weiterhin von den äußerst positiven makroökonomischen Fundamentaldaten für das Ökosystem im Allgemeinen profitiert.

____________________________ 1 Diese Projektion basiert auf der Annahme, dass keine neuen ETPs eingeführt werden und dass die AUM bis 2024 konstant auf dem aktuellen Niveau bleiben. Sollte das verwaltete Vermögen steigen, wird erwartet, dass die Erträge entsprechend steigen; umgekehrt würde ein Rückgang des verwalteten Vermögens zu einem Rückgang der Erträge führen.

Anpassung der Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022

Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Januar 2024 in Bezug auf den Wechsel des Wirtschaftsprüfers des Unternehmens von BF Borgers CPA PC (der „Ehemalige Wirtschaftsprüfer") zu HDCPA Professional Corporation (der „Nachfolge-Wirtschaftsprüfer") gibt das Unternehmen außerdem bekannt, dass es seinen Jahresabschluss des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 mit angepassten Vergleichsinformationen für das Geschäftsjahr 2022 und die entsprechende Managementerklärung und -analyse eingereicht hat.

Das Unternehmen erhielt Kenntnis von einem Durchsetzungsbericht des Canadian Public Accountability Board („CPAB") vom 7. Dezember 2023 gegen den ehemaligen Abschlussprüfer (der „Durchsetzungsbericht"), der sich aus einem Bericht über die Auftragsfeststellung vom 12. Oktober 2023 (der „CPAB-Bericht") ergab. Infolge des Enforcement-Berichts hat der Nachfolgeprüfer eine Konsultation in Bezug auf den CPAB-Bericht, den vom CPAB geforderten Sanierungsplan und die Auswirkungen auf den Umfang der Prüfung für das Geschäftsjahr 2023 durchgeführt (die „Konsultation")

Als Ergebnis der Konsultation überprüfte das Unternehmen die Anwendung der IFRS auf die Bewertung der Beteiligungen des Unternehmens an 3iQ und der AMINA Bank AG (ehemals SEBA Bank AG) sowie auf die Bewertung des Genesis-Darlehens von Valour und der zur Besicherung dieses Darlehens gestellten Sicherheiten. Im Vergleich zum zuvor eingereichten Jahresabschluss des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022 spiegelt der geänderte und angepasste Jahresabschluss eine (i) Verringerung der digitalen Vermögenswerte um 2.433.348 CAD auf 104.148.728 CAD zum 31. Dezember 2022 und (ii) eine Verringerung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten privaten Investitionen um 13.489.824 CAD auf 30.015.445 CAD zum 31. Dezember 2022 wider, was sich auf die Gewinnrücklagen zum 1. Januar 2023 mit 15.923.172 CAD auswirkt. Weitere Einzelheiten finden Sie in Anmerkung 24 des konsolidierten Jahresabschlusses des Unternehmens für die Jahre bis zum 31. Dezember 2023 und im geänderten und angepassten Jahresabschluss.

„Wir freuen uns, dass wir die Prüfung für das Geschäftsjahr 2023 und die Anpassung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen haben", sagte Ryan Ptolemy, Chief Financial Officer des Unternehmens.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF) ist ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Verschmelzung der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens (DeFi) leistet. Mit einem klaren Fokus auf branchenführende Web3-Technologien strebt DeFi Technologies an, Anlegern weitreichenden Zugang zur Zukunft der Finanzwelt zu ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns dazu entschlossen, die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanzökosystem interagieren, zu revolutionieren. Treten Sie der digitalen Community von DeFi Technologies auf LinkedIn und Twitter bei und erhalten Sie weiterführende Informationen auf der Website des Unternehmens unter https://defi.tech/.

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch unterlegten Plattform für digitale Vermögenswerte, zu der 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Enjin (ENJ), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die gänzlich gebührenfrei sind.

Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, ein Abonnement abschließen oder sich über aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen informieren möchten, besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite unter valour.com.

Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Finanzergebnisse des Unternehmens, die Umsatzprognosen des Unternehmens, künftige Kooperationen und Partnerschaften, die Entwicklung von ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzsysteme, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Derartige Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren umfassen unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Das Unternehmen hat versucht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Dennoch kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Garantie dafür geben, dass sich diese Angaben als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse erheblich von den angegebenen Prognosen abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Annahmen zum Finanzausblick

Die Finanzprognose für die Einnahmen der Gesellschaft basiert auf einer Reihe von Annahmen, darunter Annahmen in Bezug auf Inflation, Änderungen der Zinssätze, Volatilität des Marktes für digitale Vermögenswerte, aktuelle und prognostizierte Marktpreise für digitale Vermögenswerte, insbesondere für die den ETPs der Gesellschaft zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte, anhaltende Kapitalzuflüsse in die ETPs der Gesellschaft, die Fähigkeit der Gesellschaft, Einsätze und Leihgebühren aus den von der Gesellschaft gehaltenen digitalen Vermögenswerten zu erzielen, die von der Gesellschaft erzielten Erträge aus Einsätzen und Leihgebühren, Verwaltungsgebühren des Unternehmens, Arbitrage-Einnahmen des Unternehmens, das Interesse der Verbraucher an den ETPs des Unternehmens, Wechselkurse und andere makroökonomische Bedingungen, das regulatorische Umfeld in Bezug auf ETPs und digitale Vermögenswerte in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, die Einführung künftiger ETPs, „schwarze Schwäne" in der Branche für digitale Vermögenswerte, Wettbewerber, die konkurrierende ETP-Produkte anbieten, und die Marktakzeptanz der ETP-Angebote des Unternehmens. Die Finanzprognose des Unternehmens, einschließlich der verschiedenen zugrunde liegenden Annahmen, stellt eine vorausschauende Information dar und sollte in Verbindung mit der obigen Vorsichtshinweis zu vorausschauenden Informationen gelesen werden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit: makroökonomische Faktoren, die sich auf die Branche der digitalen Vermögenswerte auswirken, einschließlich Inflation, Änderungen der Zinssätze, Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; Volatilität der digitalen Vermögenswerte und Schwankungen des Marktwerts digitaler Vermögenswerte; Wechselkursschwankungen; Pandemien wie die COVID-19-Pandemie; Betrug, Fehlverhalten oder grobe Fahrlässigkeit von Einzelpersonen innerhalb der Branche der digitalen Vermögenswerte; ein negatives regulatorisches Umfeld in Bezug auf digitale Vermögenswerte; die russische Invasion in der Ukraine und die Reaktionen darauf; der Krieg zwischen Israel und Hamas und die Reaktionen darauf; die Unfähigkeit der Gesellschaft, Käufer für ihre ETPs zu gewinnen; der Rückgang der AUM infolge des Verkaufs der ETPs der Gesellschaft durch Anleger oder eines Wertverlusts der zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte; die Unfähigkeit der Gesellschaft, attraktive ETPs zu lancieren; die Unfähigkeit der Gesellschaft, die ETP-Verkäufe zu steigern; die Unfähigkeit der Gesellschaft, ihre Wachstumsstrategie umzusetzen; die Abhängigkeit des Unternehmens von einer kleinen Anzahl von Verwahrstellen und Marktteilnehmern beim Betrieb seiner ETP-Programme; die Fähigkeit des Unternehmens, Verletzungen der Informationssicherheit oder andere Bedrohungen der Cybersicherheit zu verhindern und zu bewältigen; die Fähigkeit des Unternehmens, mit Konkurrenten zu konkurrieren; strategische Beziehungen zu Dritten; Änderungen der Technologien, von denen der Kauf und Verkauf von ETPs abhängig ist; die Fähigkeit des Unternehmens, ETPs in Rechtsordnungen zu vertreiben, in denen es derzeit nicht tätig ist; die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu erwerben, zu erhalten und zu schützen; die Liquidität und die Kapitalressourcen des Unternehmens; anhängige und drohende Rechtsstreitigkeiten und die Einhaltung von Vorschriften; Änderungen der Steuergesetze und deren Anwendung; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Vertriebs-, Marketing- und Supportkapazitäten zu erweitern; und die Aufrechterhaltung des Niveaus und des Rufs seines Kundendienstes. Der Zweck der zukunftsgerichteten Informationen besteht darin, dem Leser eine Beschreibung der Erwartungen der Geschäftsleitung hinsichtlich der finanziellen Leistung des Unternehmens zu geben, und sie sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Investor Relations, [email protected]

