DeFi Technologies Inc. kündigt die strategische Übernahme des privaten Forschungsunternehmens Reflexivity Research LLC an, dessen Mitbegründer Anthony Pompliano und Will Clemente sind

TORONTO, 9. Januar 2024 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens („DeFi") leistet, gibt die Unterzeichnung einer verbindlichen Absichtserklärung (des Letter of Intent, „LOI") zur Übernahme von Reflexivity Research LLC („Reflexivity") bekannt, einem führenden privatwirtschaftlich geführten Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung innovativer Forschungsberichte für die Kryptowährungsbranche spezialisiert hat (die „Übernahme").

Reflexivity, ein von Anthony Pompliano und Will Clemente mitbegründetes Unternehmen, stellt traditioneller Finanzanlegern hochwertige Studien zu Kryptowährungen zur Verfügung. Das Unternehmen ist bekannt für seine einzigartigen Bitcoin-Analysen und kann zudem einige der bekanntesten Kryptowährungsorganisationen zu seinen Kunden zählen, darunter eToro, Solana, Avalanche, NEAR, Fantom, Sei Network und viele mehr. Die Studien des Unternehmens werden über die Homepage, ein Premium-Mitgliederportal und einen E-Mail-Verteiler mit über 55.000 Anlegern verbreitet.

Reflexivity hat sich außerdem auf den Aufbau eines großen Vertriebskanals für seine Studien konzentriert, was durch Partnerschaften mit Plattformen wie TradingView, eToro und anderen möglich wurde.

Die Übernahme ist der erste Vorstoß von DeFi Technologies in den Forschungsbereich und untermauert das Engagement des Unternehmens, Wissen und Verständnis im dynamischen Kryptowährungssektor zu fördern. Durch die Übernahme kann DeFi Technologies nicht nur seine Rolle als zentrale Schnittstelle zwischen dem traditionellen und dem dezentralen Finanzwesen untermauern, sondern seinen Kunden nun auch wertvolle Einblicke und Erkenntnisse bieten und so sein umfassendes Dienstleistungsangebot im Finanzökosystem weiter ausbauen.

Gemäß des LOI wird DeFi Technologies alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Reflexivity Research im Austausch gegen 5 Millionen Stammaktien von DeFi Technologies (die „Zahlungsaktien") erwerben. Die Zahlungsaktien unterliegen einem Lock-up-Zeitplan von 12 Monaten, während dem die Zahlungsaktien alle drei Monate in jeweils gleichen Tranchen ausgegeben werden, um das gegenseitige Vertrauen in den dauerhaften Wert dieses Joint Ventures zu stärken. Im Zusammenhang mit der Übernahme werden keine Vermittlungsgebühren gezahlt. Die Parteien planen den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung in Bezug auf die Akquisition (die „endgültige Vereinbarung") bis zum 31. Januar 2024.

Anthony Pompliano, Mitbegründer von Reflexivity Research, kommentierte: „Angesichts der Tatsache, dass die traditionelle Finanzwelt zunehmend auf diese neue Anlageklasse setzt und strukturierte Produkte im Jahr 2024 an Bedeutung gewinnen werden, freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit DeFi und den Wegbereitern des ETP-Marktes bei Valour. Durch diese Zusammenarbeit werden wir unsere Forschungsarbeit verbessern und unseren Kunden aufschlussreiche, umsetzbare Analysen zur Verfügung stellen, die die Kluft zwischen dem traditionellen Finanzwesen und dem zunehmenden Potenzial der Kryptowährungsmärkte überbrücken."

Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies, kommentierte: „Diese Übernahme stellt für uns den Beginn eines neuen Kapitels dar, in dem wir unsere Präsenz im Forschungssektor aufbauen werden. Die Bündelung unserer Kräfte mit Reflexivity Research ist ein strategischer Schritt, mit dem wir unser Angebot erheblich erweitern und unseren Kunden Zugang zu erstklassigen Analysen des Kryptowährungsmarktes bieten werden."

Informationen zu Reflexivity Research LLC

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Analysen für die Bitcoin- und Kryptowährungsbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Erkenntnisse zu liefern. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF) ist ein kryptonatives Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet.

Mit einem klaren Fokus auf branchenführende Web3-Technologien strebt DeFi Technologies an, Anlegern weitreichenden Zugang zur Zukunft der Finanzwelt zu ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Team von Fachleuten mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte, sind wir bestrebt, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren.

Treten Sie der digitalen Community von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei und besuchen Sie für weitere Informationen https://defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. emittiert börsengehandelte Produkte (ETPs), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour wurde am 2019 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF).

Weitere Informationen über Valour erhalten Sie unter https://valour.com

Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung, den Abschluss der Übernahme, die Entwicklung und Börsennotierung zukünftiger ETPs, das regulatorische Umfeld im Hinblick auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzprodukte, die Erschließung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen derartiger Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obgleich das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen prognostizierten abweichen können. Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

