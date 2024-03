DeFi Technologies nimmt gemeinsam mit Coinbase und Grayscale an einer Podiumsdiskussion auf dem Bitcoin Investor Day teil, moderiert von Anthony Pompliano

TORONTO, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens leistet („DeFi"), freut sich, seine bevorstehende Teilnahme an einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Bitcoin Investor Day bekannt zu geben.

DeFi Technologies wird durch Russell Starr, Leiter für Capital Markets bei DeFi Technologies, vertreten, der neben Zach Pandl, Geschäftsführer für Forschung bei Grayscale, und Brett Tejpaul, Leiter von Coinbase Institutional, an einem Panel teilnehmen wird. Die Diskussion wird von Anthony Pompliano moderiert. Diese fesselnde Sitzung findet am Freitag, den 22. März von 15:10 PM bis 15:40 PM EST statt. Johan Wattenström, Mitbegründer und Vorstandsmitglied von Valour Inc. einer Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, wird ebenfalls an der Konferenz teilnehmen.

Der Bitcoin Investor Day, der von Reflexivity Research LLC („Reflexivity") organisiert wird, zielt darauf ab, Hunderte von institutionellen Investoren, Kapitalgebern und zukunftsorientierten Unternehmern zusammenzubringen. Die ganztägige Veranstaltung, die vom Mitbegründer von Reflexivity, Anthony Pompliano, moderiert wird, verspricht eine Reihe hochkarätiger Redner, unvergleichliche Networking-Möglichkeiten und eine Vielzahl tiefgreifender Diskussionen über die Zukunft von Bitcoin im Bereich der traditionellen und institutionellen Finanzen.

Um der Bedeutung eines aufschlussreichen Diskurses Rechnung zu tragen, wird die Veranstaltung mit einem Staraufgebot an Rednern aufwarten, darunter Cathie Wood von ARK Invest, Anthony Scaramucci von SkyBridge Capital, Mike Novogratz von Galaxy Digital und viele andere Führungskräfte aus dem Bereich der digitalen Anlagen.

Der Bitcoin Investor Day findet in New York, New York, statt und öffnet um 9:30 Uhr die Türen. Das Veranstaltungsprogramm verspricht einen ganzen Tag voller interessanter Programme. Einzelheiten zur Anmeldung und weitere Informationen sind auf der offiziellen Website der Veranstaltung zu finden: https://lu.ma/btcinvestorday

Informationen zu Reflexivity Research LLC

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Kryptowährungsbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu ermöglichen. Reflexivity Research ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF) ist ein Krypto natives Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit dem Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien will DeFi Technologies Anlegern einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns dazu entschlossen, die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanzökosystem interagieren, zu revolutionieren. Treten Sie der digitalen Gemeinschaft von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei, und besuchen Sie für weitere Informationen https://defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. emittiert börsengehandelte Produkte (ETPs), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour wurde 2019 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch unterlegten Plattform für digitale Vermögenswerte, zu der 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Enjin (ENJ), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die gänzlich gebührenfrei sind.

Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, ein Abonnement abschließen oder sich über aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen informieren möchten, besuchen Sie bitte die Unternehmenswebsite unter valour.com.

Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Unternehmen und andere Parteien, die an der Bitcoin Investor Day-Konferenz teilnehmen, die Entwicklung und Notierung zukünftiger ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzprodukte, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert sind. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Das Unternehmen hat versucht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Dennoch kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann keine Garantie dafür geben, dass sich diese Angaben als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse erheblich von den angegebenen Prognosen abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

