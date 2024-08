DeFi Technologies stellt monatliches Unternehmens-Update bereit: Die Tochtergesellschaft Valour meldet ein verwaltetes Vermögen von 837 Mio. CAD (609 Mio. USD), ein Plus von 64 % in diesem Geschäftsjahr, das unter anderem durch anhaltende monatliche Nettomittelzuflüsse von 9,3 Mio.CAD (6,75 Mio. USD) gestützt wird.

AUM und kontinuierliche Zuflüsse: Valour meldet ein AUM von 837 Mio CAD (609 Mio. USD) zum 31. Juli 2024, was einen beachtlichen Anstieg von 64 % im bisherigen Jahresverlauf bedeutet. Dieses Wachstum wird durch die anhaltend hohen Nettozuflüsse von 9,3 Mio. CAD (6,75 Mio. USD) im Juli im Vergleich zum Vormonat weiter gestützt, was das Vertrauen der Anleger und die anhaltende Nachfrage nach den ETP-Produkten von Valour belegt.





Valour meldet ein AUM von 837 Mio CAD (609 Mio. USD) zum 31. Juli 2024, was einen beachtlichen Anstieg von 64 % im bisherigen Jahresverlauf bedeutet. Dieses Wachstum wird durch die anhaltend hohen Nettozuflüsse von 9,3 Mio. CAD (6,75 Mio. USD) im Juli im Vergleich zum Vormonat weiter gestützt, was das Vertrauen der Anleger und die anhaltende Nachfrage nach den ETP-Produkten von Valour belegt. Starke Finanzlage : Der aktuelle Bargeld- und USDT-Saldo beläuft sich auf ca. 56,2 Mio. CAD (40,9 Mio. USD) und die aktuellen Darlehensverbindlichkeiten belaufen sich auf ca. 17,9 Mio. CAD (13 Mio. USD). Das Unternehmen erwarb und hält außerdem 204,34 BTC und diversifizierte sein Vermögen durch den Erwerb von 12.775 SOL-Tokens und 1.484.148 CORE-Tokens, die sich zum 7. August 2024 auf insgesamt 20,7 Mio. CAD (15,1 Mio. USD) beliefen.





Produkteinführungen und strategische Partnerschaften: Letzten Monat wurde Andrew Forson in den Vorstand von DeFi Technologies berufen, um die Führung mit Fachwissen über digitale Assets zu stärken. Eine strategische Partnerschaft mit Zero Computing wurde geschlossen, um die Handelsmöglichkeiten von DeFi Alpha mit Zero-Knowledge-Proofs zu verbessern. Darüber hinaus hat Valour das weltweit erste NEAR-Protokoll-ETP an der Spotlight-Börse eingeführt und damit sein innovatives ETP-Angebot erweitert. Darüber hinaus unterzeichnete DeFi Technologies eine Absichtserklärung zur Übernahme von Stillman Digital, einem führenden OTC-Desk und Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, um die Handelskapazitäten zu erweitern und die Ertragsströme zu diversifizieren.

TORONTO, 9. August 2024 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: RB9) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens („DeFi") leistet, freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft, Valour Inc, und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), einen Anstieg des verwalteten Vermögens („AUM") auf 837 Mio. CAD (609 Mio. USD) zum 31. Juli 2024 bekannt gibt. Diese Zahl stellt einen deutlichen Anstieg von 64 % im Vergleich zum Vorjahr dar.

Die strategischen Initiativen von Valour sorgen weiterhin für ein beträchtliches Wachstum, das insbesondere durch einen starken Nettozufluss von 9,3 CAD (6,75 Mio. USD) im Juli gekennzeichnet ist.

Top 5 der Vermögenswerte nach Nettozuflüssen: Die Anlageprodukte von Valour ziehen weiterhin beträchtliche Zuflüsse an, wobei die folgenden Anlagen führend sind:

Valour Solana SEK : 3,1 MIO. CAD (2,3 MIO. USD)

: 3,1 MIO. CAD (2,3 MIO. USD) Valour XRP SEK : 1,4 MIO. CAD (1,07 MIO. USD)

: 1,4 MIO. CAD (1,07 MIO. USD) Valour BTC Zero SEK : 1,2 MIO. CAD (938.363 USD)

: 1,2 MIO. CAD (938.363 USD) Valour Avalanche AVAX SEK : 1,1 MIO. CAD (802.314 USD)

: 1,1 MIO. CAD (802.314 USD) Valour NEAR SEK: 724.627 CAD (527.322 USD)

Diese Produkte verdeutlichen das vielfältige Spektrum an digitalen Vermögenswerten, die weiterhin das Interesse der Anleger auf sich ziehen und erheblich zum Gesamtwachstum des AUM von Valour beitragen.

Das Unternehmen verfügt über eine solide Finanzlage mit einem aktuellen Barguthaben von ca. 56,2 Mio. CAD (40,9 Mio. USD) und aktuellen Darlehensverbindlichkeiten von ca. 17,9 Mio. CAD (13 Mio. USD). Darüber hinaus erwarb und hält das Unternehmen 204,34 BTC und diversifizierte sein Vermögen durch den Erwerb von 12.775 SOL-Tokens und 1.484.148 CORE-Tokens, die sich zum 7. August 2024 auf insgesamt 20,7 Mio. CAD (15,1 Mio. USD) beliefen.

Q2 2024 Finanzbericht

Das Unternehmen plant, den Abschluss für das 2. Quartal 2024 am 14. August 2024 einzureichen.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der Ankündigungen des Unternehmens vom Juli 2024.

Vorstandsernennung – Andrew Forson

Andrew Forson hat einen Hintergrund in Finanz- und Risiko-Engineering und derzeit Leiter für Ventures und Investitionen bei der Hashgraph Group und wurde in den Vorstand von DeFi Technologies berufen. Sein Fachwissen werden die strategischen Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich der digitalen Vermögenswerte erheblich verbessern.

Strategische Partnerschaft mit Zero Computing

DeFi Technologies ist eine strategische Partnerschaft mit Zero Computing eingegangen, um sein Arbitrage Trading Desk, DeFi Alpha, zu verbessern. Diese Partnerschaft konzentriert sich auf die Nutzung von Zero-Knowledge-Proof-Technologien, um Handelsstrategien zu verbessern und Multi-Chain-Funktionen zu erweitern, insbesondere die Einführung von überprüfbaren Berechnungen in die Solana-Blockchain.

Erweiterung des BTC-Treasury und Diversifizierung

DeFi Technologies erweiterte seine Bitcoin-Bestände durch den Kauf von 94,34 BTC und diversifizierte sein Vermögen durch den Erwerb von 12.775 SOL-Tokens und 1.484.148 CORE-Tokens. Diese Diversifizierung umfasst die Teilnahme an CORE DAO Staking, die Verbesserung der Renditechancen des Unternehmens und die Netzwerksicherheit.

Einführung des NEAR-Protokolls ETP durch Valour Inc.

Valour hat das weltweit erste ETP für das NEAR-Protokoll-Token eingeführt. Dieses ETP bietet ein sicheres und diversifiziertes Engagement in das NEAR-Ökosystem, das in den Sektoren DeFi und NFT von großer Bedeutung ist und zu den 20 wichtigsten digitalen Vermögenswerten weltweit zählt.

Arbitrage-Handelsgewinne durch DeFi Alpha

DeFi Alpha, der Arbitrage-Handelsbereich von DeFi Technologies, erwirtschaftete im dritten Quartal 2024 zusätzliche 19,3 Millionen CAD (14,1 Millionen USD) durch Arbitrage-Geschäfte und trug damit zu einem Gesamtbetrag von 133,1 Millionen CAD (97,5 Millionen USD) an Barmitteln und digitalen Vermögenswerten im Jahr 2024 bei. Dieser Erfolg trägt zu einer erheblichen Verbesserung der Finanzlage des Unternehmens bei.

Übernahme von Stillman Digital

DeFi Technologies unterzeichnete eine Absichtserklärung zur Übernahme von Stillman Digital, einem führenden Anbieter von OTC-Desk und Liquidität für digitale Vermögenswerte. Ziel dieser Übernahme ist es, die Handelskapazitäten des Unternehmens zu verbessern, den Kundenstamm zu diversifizieren und die Einnahmeströme durch neue Geschäftsbereiche wie Custody, Devisen und Eigenhandel zu erweitern.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Performance der ETP-Produkte von Valour, wie das signifikante AUM-Wachstum und die robusten Zuflüsse in diesem Geschäftsjahr zeigen", sagte Olivier Roussy Newton, Geschäftsführer von DeFi Technologies. „Die Einführung des weltweit ersten ETPs für das NEAR-Protokoll, die strategische Partnerschaft mit Zero Computing und die Ausweitung unserer Strategie für die Verwaltung digitaler Vermögenswerte verdeutlichen unser Engagement für Innovation und Marktführerschaft", heißt es im Rückblick auf die letzten Monate. Diese Initiativen unterstreichen nicht nur unser Engagement, wegweisende Anlagelösungen anzubieten, sondern stellen auch sicher, dass wir den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Anleger gerecht werden. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin auf die Steigerung der Wertschöpfung und die Erweiterung unseres Angebots, um das Wachstum zu unterstützen und unsere Position als Marktführer im Bereich der digitalen Assets zu stärken.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Treten Sie der digitalen Gemeinschaft von DeFi Technologies auf LinkedIn und Twitter bei. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch unterlegten Plattform für digitale Vermögenswerte, zu der 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Near (NEAR), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK), Core (CORE), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Hedera (HBAR), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Valours Flaggschiffprodukte sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind. Wenn Sie weitere Informationen zu Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen und Finanzdaten erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Wachstum des AUM, die Übernahme von Stillman Digital, die Treasury-Strategie des Unternehmens für digitale Vermögenswerte, die Einreichung des Jahresabschlusses des Unternehmens für das zweite Quartal 2024, die Notierung künftiger ETPs, die Zusammenarbeit mit der Core Foundation, die Bitcoin-Treasury-Strategie des Unternehmens, das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Annahme dezentraler Finanzmittel, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG