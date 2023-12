DeFi Technologies Subsidiary Valour Inc. bietet aktuelle Informationen zu AUM und Marktanteilen zum Ende des Monats November 2023

Bemerkenswertes Wachstum des Marktanteils: Valour Inc, eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, hat ihren Marktanteil an den schwedischen Börsen von 28 % im Oktober auf 42,71 % im November deutlich erhöht, was ein beachtliches Wachstum von 52,54 % gegenüber dem Vormonat darstellt.

TORONTO, Kanada, 5. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR MB9) (OTC: DEFTF), ein natives Technologieunternehmen, das in der Kryptowährungsbranche tätig ist und eine Vorreiterrolle bei der Verknüpfung von traditionellen Kapitalmärkten mit der Welt des dezentralisierten Finanzwesens („DeFi") innehat, gibt stolz bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, im letzten Monat sowohl bei Marktanteilen als auch bei verwalteten Vermögenswerten („AUM") bedeutende Fortschritte erzielt hat.

DeFi Technologies Logo

Bis Ende November 2023 ist der Marktanteil von Valour an den schwedischen (Swedish) Börsen auf beeindruckende 42,71 % gestiegen, gegenüber 28 % Ende Oktober. Dieses bemerkenswerte Wachstum stellt einen Anstieg des Marktanteils um 52,54 % gegenüber dem Vormonat dar. Valour's AUM wuchs ebenfalls erheblich und stieg von 320 Millionen CAD Anfang November auf 356,5 Millionen CAD. Dieser Anstieg markiert einen Anstieg des AUM um 11,41 %, im Vergleich zu einem Anstieg um 23 % seit dem 30. Oktober.

„Das bemerkenswerte Wachstum des Marktanteils von Valour und die Zunahme des verwalteten Vermögens unterstreichen die starke regionale Nachfrage nach unserem vielfältigen Angebot an börsengehandelten digitalen Anlageprodukten. Dieser Erfolg spiegelt unser Engagement für die Entwicklung von Angeboten wider, die den Interessen der Anleger von Nordics entsprechen, und wir sind stolz darauf, zu einem leichter zugänglichen und dynamischen Finanzökosystem beizutragen." - Johanna Belitz, Leiterin von Nordics, Valour

Das beträchtliche Wachstum von Valour ist ein Beweis für die hohe Nachfrage nach seinen innovativen digitalen Anlageprodukten in der Region. Valour will bis zum 04.12.2024 bis zu 20 neue börsengehandelte Produkte (ETPs) auf den Markt bringen und damit von der weltweit wachsenden Nachfrage seitens privaten und institutionellen Anlegern nach Krypto- und Blockchain-ETPs profitieren. Zu den geplanten Angeboten gehören Kooperationen mit Stiftungen wie das jüngste ICP-ETP, thematische Baskets, Short- und Long-Hebelprodukte sowie ETPs, die auf aktiven Krypto-/Blockchain-Anlagestrategien basieren. Alle neuen Produkte unterliegen der Börsengenehmigung.

*Hinweis: Marktanteilsdaten von NGM und Nasdaq Nordic beinhalten Emittenten, die nur Krypto-Derivate anbieten.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF) ist ein in der Kryptowährungsbranche tätiges Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Verschmelzung der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens(DeFi) leistet.

Mit einem klaren Fokus auf branchenführende Web3-Technologien strebt DeFi Technologies an, Anlegern weitreichenden Zugang zur Zukunft der Finanzwelt zu ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns dazu entschlossen, die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanzökosystem interagieren, zu revolutionieren.

Treten Sie der digitalen Community von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei, und besuchen Sie für weitere Informationen https://defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. veröffentlicht börsengehandelte Produkte (ETPs), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, über ihr traditionelles Bankkonto auf einfache und sichere Weise auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour wurde am 04.12.2019 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch unterstützten Digital Asset-Plattform, die 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP und 1Valour Ethereum Physical Staking umfasst, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Diese Produkte sind an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN) und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die vollständig gebührenfrei sind.

Für weitere Informationen, ein Abonnement oder aktuelle Unternehmens- und Finanzinformationen besuchen Sie bitte valour.com.

Warnhinweis über zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Angebot, das Wachstum der verwalteten Vermögenswerte (AUM), die Aufteilung der AUM-Bestände, die Entwicklung von ETPs, die künftige Nachfrage nach ETPs, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzprodukte, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Valour-Produkten durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser/Leserinnen nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf eines der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an U.S.-Bürger angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Investorenbeziehungen, [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2291544/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Subsidiary_Valour_Inc_.jpg