DeFi Technologies-Tochtergesellschaft Valour lanciert erstes Dogecoin (DOGE) ETP Skandinaviens an der Spotlight-Börse

Einführung von Valour Dogecoin (DOGE) SEK ETP: Das Tochterunternehmen von DeFi Technologies, Valour Inc., führt Valour Dogecoin (DOGE) ETP (ISIN: CH1108679320) an der schwedischen Spotlight-Börse ein und ist damit erstes Dogecoin-ETP in Skandinavien. Mit dieser Einführung erweitert Valour sein Angebot an digitalen Assets und bietet Anlegern Zugang zu Dogecoin, dem siebtgrößten digitalen Vermögenswert weltweit mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 59,5 Mrd. US-Dollar.





Dogecoin ist eine digitale Open-Source-Peer-to-Peer-Währung, die ursprünglich als unterhaltsame Alternative zu Bitcoin gedacht war. Sie wurde im Dezember 2013 von den Software-Ingenieuren Billy Markus und Jackson Palmer entwickelt und zeigt den Shiba-Inu-Hund aus dem Meme „Doge" als Logo. Trotz seiner humorvollen Anfänge hat Dogecoin eine loyale Community entwickelt und auf dem Kryptowährungsmarkt eine beachtliche Zugkraft erlangt. Die Währung nutzt ein dezentrales Netzwerk und die Blockchain-Technologie, um sichere und schnelle Transaktionen zu ermöglichen. Ähnlich wie Bitcoin verwendet die Dogecoin-Blockchain einen Proof-of-Work-Konsensmechanismus, bei dem Miner komplexe mathematische Probleme lösen müssen, um Transaktionen zu validieren und das Netzwerk zu sichern. Für ihre Bemühungen werden die Miners mit Dogecoin belohnt und tragen so zur Verbreitung und Sicherheit des Coins bei. Dogecoin wird häufig als Trinkgeld für Ersteller von Onlinecontent verwendet und wurde in verschiedenen wohltätigen Initiativen eingesetzt, ganz im Sinne seines gemeinschaftsorientierten Ethos.





Strategische Produkterweiterung: Die Einführung des Valour Dogecoin ETP unterstreicht das Engagement von Valour, in einer sich rasch entwickelnden Finanzlandschaft innovative Anlagemöglichkeiten für digitale Vermögenswerte zu bieten. Durch die Notierung dieses ETP an der Spotlight-Börse bietet Valour skandinavischen Anlegern Zugang zu Dogecoin – einer Kryptowährung, die nach den US-Präsidentschaftswahlen stark an Bedeutung gewonnen hat. Der erneute Aufschwung, der durch hochkarätige Befürworter und ein gesteigertes öffentliches Interesse angeheizt wurde, spiegelt die wachsende Attraktivität von Dogecoin wider. Diese Initiative steht im Einklang mit der Strategie von Valour, den Zugang zu einer breiten Palette digitaler Vermögenswerte zu erweitern und damit den sich ändernden Präferenzen der Anleger in der Region Rechnung zu tragen.

TORONTO, 27. November 2024 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. („Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das bei der Verschmelzung traditioneller Kapitalmärkte mit dezentralen Finanzsystemen („DeFi") eine Vorreiterrolle einnimmt, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, den Valour Dogecoin (DOGE) ETP in den skandinavischen Ländern an der Spotlight-Börse notiert hat. Damit wird das erste Dogecoin (DOGE) ETP in der Region lanciert, das Anlegern eine einfache und sichere Möglichkeit bietet, in DOGE zu investieren.

Diese Einführung ermöglicht Anlegern einen nahtlosen Zugang zu Dogecoin – einer prominenten Kryptowährung, die für ihre aktive Community und weit verbreitete Akzeptanz bekannt ist. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 59,6 Mrd. US-Dollar ist Dogecoin der siebtgrößte digitale Vermögenswert weltweit.

Der Valour Dogecoin (DOGE) SEK ETP (ISIN:CH1108679320) ist die jüngste Ergänzung des wachsenden Portfolios an digitalen Anlageprodukten von Valour. Dieses ETP bietet Anlegern die Möglichkeit, ohne die Komplexität eines direkten Besitzes von Kryptowährungen an der Performance von Dogecoin zu partizipieren. Mit einer wettbewerbsfähigen Verwaltungsgebühr von 1,9 % bietet das ETP eine schlanke und sichere Möglichkeit für Anleger, am Kryptowährungsmarkt teilzunehmen.

„Die Einführung des weltweit ersten Dogecoin-ETPs in den skandinavischen Ländern ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, den Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu demokratisieren", kommentiert Elaine Buehler, Head of Product bei Valour. „Wir freuen uns, den Anlegern ein reguliertes Produkt anbieten zu können, das die Essenz der dynamischen Marktpräsenz von Dogecoin einfängt."

Dogecoin (DOGE) ist eine Peer-to-Peer Open-Source Kryptowährung, die 2013 als humorvolle Alternative zu Bitcoin eingeführt wurde. Die ursprüngliche Parodie auf den Boom der Kryptowährungen trägt als Logo den kultigen Shiba-Inu-Hund aus dem viralen „Doge"-Meme. Trotz seiner unbeschwerten Anfänge hat sich Dogecoin zu einer weithin anerkannten und genutzten digitalen Währung mit einer lebendigen Community und einer starken Präsenz auf dem Kryptowährungsmarkt entwickelt.

Dogecoin verwendet den Scrypt-Algorithmus, der schnelle und kostengünstige Transaktionen ermöglicht. Sein inflationäres Konzept, bei dem es keine maximale Umlaufversorgung gibt, unterstützt die stetige Ausgabe von Münzen und eignet sich somit für Mikrotransaktionen und den täglichen Gebrauch. Dogecoin wird häufig für Trinkgelder an Autoren von Inhalten, Spenden für wohltätige Zwecke, Crowdfunding-Initiativen und Zahlungen bei Händlern wie SpaceX und den Dallas Mavericks verwendet.

Unterstützt von einer aktiven und loyalen Community hat Dogecoin seine Relevanz durch kontinuierliche Entwicklung und weit verbreitete Akzeptanz erhalten. Seine Kombination aus Zugänglichkeit, Humor und Nützlichkeit trägt weiterhin zu seiner Rolle als bedeutender und langfristiger Akteur im Ökosystem der Kryptowährungen bei.

„In Anbetracht des jüngsten Ausgangs der US-Präsidentschaftswahlen und des darauf folgenden Nachfrageschubs nach Dogecoin spiegelt die Einführung des Valour Dogecoin ETP an der Spotlight-Börse unseren Anspruch wider, Anlegern einen zeitnahen Zugang zu digitalen Vermögenswerten mit hoher Nachfrage zu bieten", erklärt Johanna Belitz, Head of Nordics bei Valour. „Die wachsende Popularität von Dogecoin, die von einflussreichen Persönlichkeiten wie Elon Musk unterstützt wird, unterstreicht unser Engagement, innovative und diversifizierte Anlagemöglichkeiten bereitzustellen."

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet.

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc.

1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK), Hedera (HBAR), Core (CORE), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Sui (SUI), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

