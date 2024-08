DeFi Technologies und Zero Computing kündigen strategische Partnerschaft zur Integration von Validator-, Trading- und ZK-Infrastruktur an

Strategische Partnerschaft: DeFi Technologies arbeitet mit Zero Computing zusammen, um eine kritische Infrastruktur aufzubauen, die DeFi Alpha , den Trading Desk des Unternehmens für Arbitrage-Handel, verbessert. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Arbitrage-Ermittlungs- und Ausführungsfähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig Maximal Extractable Value (MEV)-Strategien auf der Basis von Zero Knowledge voranzutreiben.





DeFi Technologies arbeitet mit Zero Computing zusammen, um eine kritische Infrastruktur aufzubauen, die , den Trading Desk des Unternehmens für Arbitrage-Handel, verbessert. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Arbitrage-Ermittlungs- und Ausführungsfähigkeiten zu verbessern und gleichzeitig Maximal Extractable Value (MEV)-Strategien auf der Basis von Zero Knowledge voranzutreiben. Pomp-Podcast: Der CEO von Zero Computing, Christopher Tam , wird nächste Woche im Pomp-Podcast den Wert von Zero Knowledge erläutern und erklären, wie es das Infrastrukturgeschäft von DeFi Technologies ergänzt.





Der CEO von Zero Computing, , wird nächste Woche im Pomp-Podcast den Wert von Zero Knowledge erläutern und erklären, wie es das Infrastrukturgeschäft von DeFi Technologies ergänzt. Verbesserte Trading-Infrastruktur: Durch die Nutzung der fortschrittlichen Zero-Knowledge-Proof-Fähigkeiten von Zero Computing werden die algorithmischen Strategien von DeFi Alpha optimiert, der Transaktionsschutz verbessert und die betriebliche Effizienz gesteigert.





Durch die Nutzung der fortschrittlichen Zero-Knowledge-Proof-Fähigkeiten von Zero Computing werden die algorithmischen Strategien von optimiert, der Transaktionsschutz verbessert und die betriebliche Effizienz gesteigert. Multi-Chain-Erweiterung: Zero Computing wird verifizierbare Berechnungen in die Solana-Blockchain einführen und damit einen bedeutenden Meilenstein bei der Ausweitung von Zero-Knowledge-Proofs auf verschiedene Blockchain-Ökosysteme setzen und die Landschaft des dezentralen Finanzwesens neu gestalten.

TORONTO, 31. Juli 2024 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens leistet („DeFi"), freut sich, eine strategische Partnerschaft (die „Partnerschaft") mit Zero Computing bekannt zu geben, einem Pionier im Bereich der überprüfbaren Berechnungen auf Ethereum und Solana. Die Partnerschaft zielt darauf ab, eine kritische Infrastruktur aufzubauen, um die Arbitrage-Ermittlungs- und Ausführungsfähigkeiten des spezialisierten Trading Desks von DeFi Technologies, DeFi Alpha, zu verbessern und die Fähigkeiten zur Erfassung von Maximal Extractable Value („MEV") auf Zero-Knowledge-Basis zu steigern.

DeFi Technologies Inc. Logo

Die wichtigsten Punkte der Partnerschaft sind:

Multi-Chain ZK-Prüfplattform: Zero Computing hat eine interoperable, Blockchain-unabhängige Plattform für die Erstellung von Zero-Knowledge-Proofs entwickelt. Diese Plattform ist so positioniert, dass sie Proofs sowohl auf Ethereum als auch auf Solana verarbeiten kann, wobei eine Erweiterung auf weitere Chains geplant ist.

Zero Computing hat eine interoperable, Blockchain-unabhängige Plattform für die Erstellung von Zero-Knowledge-Proofs entwickelt. Diese Plattform ist so positioniert, dass sie Proofs sowohl auf Ethereum als auch auf Solana verarbeiten kann, wobei eine Erweiterung auf weitere Chains geplant ist. Neue Trading-Strategien: Die Partnerschaft wird sich auf die Entwicklung neuartiger Trading-Strategien konzentrieren, um den DeFi Alpha Trading Desk für Zero-Knowledge-basierten MEV zu unterstützen. MEV (Maximal Extractable Value) bezieht sich auf den maximalen Wert, der aus der Blockproduktion in einem Blockchain-Netzwerk extrahiert werden kann. Dazu können Transaktionsgebühren und Arbitragemöglichkeiten für Blockproduzenten gehören. Zero-Knowledge Proofs sind eine neue Form der Blockproduktion und stellen ein neues Paradigma des MEV dar.

Die Partnerschaft wird sich auf die Entwicklung neuartiger Trading-Strategien konzentrieren, um den DeFi Alpha Trading Desk für Zero-Knowledge-basierten MEV zu unterstützen. Vertikale Integration: Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Lieferkette vertikal zu integrieren und Zero Computing zu einem wesentlichen Bestandteil neuartiger Trading-Strategien zu machen, wobei der Partner sich auf die Rolle der Generierung von Zero-Knowledge-Proofs konzentriert.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Lieferkette vertikal zu integrieren und Zero Computing zu einem wesentlichen Bestandteil neuartiger Trading-Strategien zu machen, wobei der Partner sich auf die Rolle der Generierung von Zero-Knowledge-Proofs konzentriert. Innovative Finanzprodukte: DeFi Technologies plant, die Technologie von Zero Computing zu nutzen, um innovative Finanzprodukte zu entwickeln, darunter Zero-Knowledge Index Exchange Traded Products („ETPs").

Integration von Innovationen von Zero Computing

Zero Computing leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung einer neuen Methode zur Extraktion von MEV unter Verwendung von Zero-Knowledge Proofs. Dieser hochmoderne Ansatz bietet zahlreiche Vorteile, darunter:

Ermöglichung von Transaktionen zum Nulltarif durch MEV-Umverteilung

Effizientere Nutzung von Blockspace

Ein nachhaltiges wirtschaftliches Modell für die Erstellung von Zero-Knowledge Proofs

Als letzte Instanz, die mit einem Block vor der Finalisierung interagiert, spielt Zero Computing eine entscheidende Rolle in der Zero-Knowledge-Lieferkette und ist damit eine wesentliche Komponente von fortschrittlichen Trading-Strategien.

Horizonte erweitern: Einführung überprüfbarer Berechnungen in Solana

Mit einem bedeutenden Vorstoß ist Zero Computing derzeit führend bei der Einführung verifizierbarer Berechnungen in die Solana-Blockchain, um die Ausführung komplexer Berechnungen außerhalb der Chain („off-chain") mit einer Verifizierung innerhalb der Chain („on-chain") zu ermöglichen. Diese Initiative stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Ausweitung von Zero-Knowledge Proofs auf verschiedene Blockchain-Ökosysteme dar. Durch die Integration dieser innovativen Technologien ist Zero Computing in Zusammenarbeit mit DeFi Technologies in der Lage, die Landschaft des dezentralen Finanzwesens neu zu gestalten.

Verbesserung der Trading-Infrastruktur von DeFi Technologies:

DeFi Alpha hat bereits Erfolge bei der Generierung beträchtlicher Renditen aus risikoarmen Arbitragemöglichkeiten auf dem Kryptowährungsmarkt erzielt. Seit der Einführung im laufenden Jahr 2024 hat DeFi Alpha 133,1 Mio. C$ (97,5 Mio. US$) an Barmitteln und digitalen Assets generiert. Durch die Nutzung der hochmodernen Rechentechnologie von Zero Computing wird DeFi Alpha seine algorithmischen Strategien und Marktanalyseprozesse weiter optimieren. Es wird erwartet, dass die Partnerschaft die Geschwindigkeit und Genauigkeit bei der Identifizierung von Arbitragemöglichkeiten erhöht und DeFi Alpha in die Lage versetzt, Marktineffizienzen effektiver zu nutzen.

Die Integration der Technologie von Zero Computing wird die Trading-Infrastruktur von DeFi Alpha erheblich verbessern. Die Integration fortschrittlicher Zero-Knowledge-Proof-Fähigkeiten wird die Trading-Prozesse rationalisieren, die Vertraulichkeit von Transaktionen verbessern und die betriebliche Effizienz steigern, wodurch die Sicherheit und Robustheit der Handelsplattform von DeFi Alpha gestärkt und die Entwicklung anspruchsvollerer Trading-Strategien ermöglicht werden.

Darüber hinaus wird der CEO von Zero Computing, Christopher Tam, nächste Woche im Pomp-Podcast den Wert von Zero-Knowledge erläutern und erklären, inwieweit es das Infrastrukturgeschäft von DeFi Technologies ergänzt.

„Unsere Partnerschaft mit Zero Computing ist ein wichtiger Meilenstein bei der Verbesserung unserer Trading-Kapazitäten und der Trading-Infrastruktur", sagte Olivier Roussy Newton, CEO von DeFi Technologies. „Durch die Integration seiner hochmodernen Zero-Knowledge-Proof-Technologie verbessern wir nicht nur die Effizienz und den Datenschutz unserer Transaktionen, sondern ebnen auch den Weg für innovative Trading-Strategien."

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit DeFi Technologies, um unsere fortschrittlichen verifizierbaren Berechnungslösungen in ihre Trading-Plattform einzubringen", sagte Christopher Tam, CEO von Zero Computing. „Unsere Zero-Knowledge-Proof-Technologie wird es DeFi Alpha ermöglichen, Arbitragemöglichkeiten mit größerer Geschwindigkeit und Genauigkeit zu optimieren. Die Partnerschaft unterstreicht unsere gemeinsame Vision, die Grenzen der Zero-Knowledge-Technologie zu erweitern und das dezentralen Finanzwesens weiterzuentwickeln."

Informationen zu Zero Computing

Zero Computing revolutioniert die Erstellung von Zero-Knowledge Proofs durch die Bereitstellung einer spezialisierten Cloud-Infrastruktur, die auf die spezifischen Anforderungen von Proof Requests zugeschnitten ist. Unsere Plattform orchestriert umfangreiche Rechenressourcen, um eine schnelle, effiziente und kostengünstige Proof-Generierung zu ermöglichen. Zu den wichtigsten Errungenschaften gehören die Verkürzung der Prüfzeiten und die deutliche Senkung der Kosten bei gleicher Leistung. Weitere Informationen finden Sie unter https://zerocomputing.xyz/

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen der Finanzmärkte und digitalen Vermögenswerte sind wir entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanz-Ökosystem interagieren. Treten Sie der digitalen Gemeinschaft von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei! Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Product, „ETPs"), die es Privatanlegern und institutionellen Investoren ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch unterlegten Plattform für digitale Vermögenswerte, zu der 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK), Core (CORE), Near (NEAR), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Hedera (HBAR), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Valours Flaggschiffprodukte sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.

Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen und Finanzdaten erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Hinweis zur Vorsicht mit zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Partnerschaft, Zero Computing und die ZK-Proving Platform sowie die Fähigkeit von DeFi Alpha, Trading-Möglichkeiten zu identifizieren, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzprodukte, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Effizienz der ZK Proving Platform, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzprodukte und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Personen, die dieses lesen, nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, Geschäftsführender Direktor, [email protected], (323) 537-7681

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2471627/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_and_Zero_Computing_Anno.jpg