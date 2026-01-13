DeFi Technologies verzeichnet Rekord-Nettozuflüsse bei Valour im Jahr 2025 und unterstreicht damit die Dynamik seines Kerngeschäfts jenseits der Preisvolatilität des verwalteten Vermögens

Rekord bei den Nettozuflüssen 2025: Valour erzielte im Jahr 2025 geschätzte Nettozuflüsse in Höhe von 138,2 Millionen Dollar in seine ETPs (darunter 116,2 Millionen Dollar im dritten Quartal und geschätzte 22,0 Millionen Dollar im vierten Quartal). Dies stellt den höchsten jemals verzeichneten Jahresgesamtwert dar und verdeutlicht die Nachfrage unter allen Marktbedingungen, einschließlich eines Bärenmarktes.





TORONTO, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi"). Zu den Highlights gehören:

Für das Jahr 2025 werden Nettozuflüsse in Höhe von 138,2 Millionen Dollar prognostiziert , was den höchsten jemals von Valour erzielten Jahreswert darstellt. Diese Entwicklung wurde trotz unterschiedlicher Marktbedingungen und einer herausfordernden Situation im Bereich der digitalen Vermögenswerte im Jahr 2025 erreicht.





Bis zum Ende des dritten Quartals 2025 wurden Nettozuflüsse in Höhe von 116,2 Mio. Dollar erzielt, wobei für das vierte Quartal Zuflüsse in Höhe von 22,0 Mio. Dollar prognostiziert werden



prognostiziert werden

Das Vermögensverwaltungsgeschäft von Valour wies zum 30. September 2025 ein verwaltetes Vermögen (AUM) von rund 989,1 Millionen Dollar aus





Keine Nettoabflüsse über mehrere Monate hinweg , was die anhaltende Akzeptanz bei Kunden und Investoren sowie eine konstante Nachfrage über Marktzyklen hinweg widerspiegelt





, was die anhaltende Akzeptanz bei Kunden und Investoren sowie eine konstante Nachfrage über Marktzyklen hinweg widerspiegelt Zum Jahresende 2025 waren 102 ETPs gelistet , die weltweit die breiteste Palette regulierter digitaler Vermögensprodukte darstellen und Anlegern über Bitcoin hinaus Zugang zur gesamten digitalen Vermögenswirtschaft bieten.





, die weltweit die breiteste Palette regulierter digitaler Vermögensprodukte darstellen und Anlegern über Bitcoin hinaus Zugang zur gesamten digitalen Vermögenswirtschaft bieten. Die Skalierung des verwalteten Vermögens (AUM) erweitert das Monetarisierungspotenzial mit einer kombinierten Verwaltungs- und Staking-Rendite von etwa 5 bis 7 Prozent sowie zusätzlichen Aufwärtspotenzialen aus Handelsgebühren, internem geistigen Eigentum, Knotenbetrieb und MEV.

Rekordzuflüsse zeugen von dauerhafter Nachfrage, unabhängig von den Marktbedingungen

Obwohl das von Valour verwaltete Vermögen („AUM") häufig als primärer Wachstumsindikator angesehen wird, kann das AUM in hohem Maße mit den zugrunde liegenden Preisen digitaler Vermögenswerte korrelieren und bei Marktpreisschwankungen erheblich schwanken. Die Nettomittelzuflüsse in die börsengehandelten Produkte (ETPs) von Valour bieten einen direkteren Einblick in die zugrunde liegenden Fortschritte des Unternehmens, da sie die Nachfrage neuer Kunden und das in Valour-Produkte investierte frische Kapital widerspiegeln, unabhängig von Marktpreisbewegungen.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Valour unabhängig von den Marktbedingungen weiterhin Nettomittelzuflüsse generiert hat. Im Jahr 2025 erzielte Valour die trotz eines rückläufigen Marktes den höchsten jährlichen Nettomittelzufluss seit Bestehen, was die anhaltende Nachfrage nach reguliertem Zugang zu digitalen Vermögenswerten über traditionelle Brokerage-Kanäle unterstreicht.

Bis zum Ende des dritten Quartals 2025 verzeichnete Valour einen Nettomittelzufluss von 116,2 Mio. Dollar seit Jahresbeginn. Die geschätzten Nettozuflüsse für das vierte Quartal 2025 waren wie folgt:

Oktober: 6,5 Millionen Dollar





6,5 Millionen Dollar November: 12,1 Millionen Dollar





12,1 Millionen Dollar Dezember: 3,4 Millionen Dollar

Basierend auf diesen Schätzungen beliefen sich die Nettozuflüsse von Valour für das Gesamtjahr 2025 auf insgesamt rund 138,2 Millionen Dollar, was die bisher stärkste jährliche Nettozuflussleistung von Valour darstellt. Valour hat ebenfalls keinen einzigen Monat mit Nettoabflüssen verzeichnet, was auf ein stetiges Kundenwachstum und die anhaltende Akzeptanz des regulierten Zugangs zu digitalen Vermögenswerten zurückzuführen ist.

Aufbau der größten Produktsuite im Bereich Digital Asset Management

Im Jahr 2025 erreichte Valour 102 börsennotierte ETPs, ein Meilenstein, der eine bewusste Strategie widerspiegelt: den Aufbau des umfassendsten regulierten Produktangebots im Bereich digitale Vermögenswerte, damit Anleger mithilfe der ihnen bereits vertrauten Broker- und Verwahrungsdienstleister in den gesamten Sektor investieren können.

Die Plattform von Valour geht weit über Bitcoin und Ethereum hinaus. Das Angebot umfasst viele der wichtigsten Netzwerke und Themen, die die digitale Vermögenswirtschaft prägen, und ermöglicht es Anlegern, ihre Ansichten über den gesamten Sektor hinweg in einem vertrauten, regulierten, börsengehandelten Format ohne Wallets, private Schlüssel oder unregulierte Handelsplätze zum Ausdruck zu bringen. Valour hat die größte und vielfältigste Palette an börsengehandelten Produkten für digitale Vermögenswerte unter den digitalen Vermögensverwaltern weltweit aufgebaut, und diese Breite stellt einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil dar.

Valour ist kein traditioneller Vermögensverwalter, sondern ein vollständig integrierter Emittent mit eigener Infrastruktur.

Valour zeichnet sich durch sein vertikal integriertes Modell und seine Fähigkeit aus, über den gesamten Lebenszyklus der Emission digitaler Vermögensprodukte und der Marktinfrastruktur hinweg Erlöse zu generieren. Valour beschränkt sich nicht darauf, ETPs aufzulisten und eine Gebühr zu erheben. Das Unternehmen monetarisiert den Stack von Anfang bis Ende, einschließlich:

Innovation und Produktstrukturierung





Notierung und Vertrieb in regulierten Märkten





Handel mit den Zu- und Abflüssen in seinen ETPs





Market Making und Bereitstellung von Liquidität





Staking und Ertragsgenerierung auf Basiswerte, sofern zutreffend, unterstützt durch interne Infrastruktur und Technologie

Dieser Plattformansatz wurde entwickelt, um mehrere Einnahmequellen aus derselben zugrunde liegenden Wachstumsquelle zu generieren und eine kapitaleffiziente Skalierbarkeit zu ermöglichen, während das Unternehmen wächst.

Nettozuflusswachstum im Jahresvergleich

Die jährlichen Nettozuflüsse von Valour sind erheblich gestiegen, da die Plattform ihre Produktpalette und ihren Vertrieb erweitert hat:

2022: 38 Millionen Dollar





38 Millionen Dollar 2023: 50 Millionen Dollar





50 Millionen Dollar 2024: 124 Millionen Dollar, davon 54 Millionen Dollar im November und Dezember





124 Millionen Dollar, davon 54 Millionen Dollar im November und Dezember 2025: 138 Millionen Dollar

Da die Preise für digitale Vermögenswerte steigen, können Nettomittelzuflüsse als Hebel für das Wachstum des verwalteten Vermögens wirken, indem sie zusätzlich zur Marktwertsteigerung weiteres Kapital hinzufügen.

Die Skalierung des verwalteten Vermögens ermöglicht eine höhere Monetarisierung und Margenausweitung

Mit dem Wachstum der verwalteten Vermögenswerte von Valour erwartet DeFi Technologies eine Steigerung der operativen Hebelwirkung und eine größere Flexibilität, um die Monetarisierung im Laufe der Zeit zu optimieren. Abhängig vom Produktmix und den Marktbedingungen kann Valour durch Verwaltungsgebühren und Staking-Erträge eine gemischte Rendite von etwa 5 bis 7 Prozent erzielen, wobei zusätzliche Einnahmepotenziale aus Handelsgebühren, internem Handels-Know-how, Knotenbetrieb und MEV bestehen, die die Gesamtmonetarisierung weiter verbessern können.

„Die Nettozuflüsse von Valour sind der aussagekräftigste Indikator für die tatsächliche Nachfrage", erklärte Johan Wattenström, Chief Executive Officer und Executive Chairman von DeFi Technologies. „In unserem Jahresabschlussbrief haben wir erklärt, dass wir trotz der Volatilität diszipliniert bleiben und uns auf die Umsetzung der tatsächlichen Signale konzentrieren werden. Die Erzielung von Rekordzuflüssen in einem Bärenmarkt bei gleichzeitiger Erweiterung auf 102 börsennotierte ETPs und dem Aufbau des breitesten regulierten Produktangebots der Branche spiegelt die Stärke unseres Plattformmodells und unsere Position als institutionelles Tor zur digitalen Vermögenswirtschaft wider."

„Investoren konzentrieren sich häufig auf das verwaltete Vermögen, jedoch ist der zugrunde liegende Motor entscheidend", erklärte Andrew Forson, President von DeFi Technologies. „Der Nettozufluss-Trend zeigt eine konstante Marktanteilsgewinnung. Mit steigendem verwaltetem Vermögen ermöglicht uns unser vertikal integriertes Modell, über die Verwaltungsgebühren hinaus durch Staking und handelsbezogene Einnahmequellen Geld zu verdienen, was im Laufe der Zeit zu einer Margenausweitung führt."

Nächste Phase der Produkterweiterung und des globalen Vertriebs

DeFi Technologies bekräftigte außerdem seinen Fokus auf die Beschleunigung des Wachstums durch Produktinnovationen und geografische Expansion. Im Jahr 2025 hat DeFi Technologies über Valour den Vertrieb an regulierten Handelsplätzen, darunter die London Stock Exchange und SIX Swiss Exchange, vorangetrieben und über B3 eine strategische Brückenkopfposition in Brasilien aufgebaut.

Mit Blick auf die Zukunft treibt Valour die Entwicklung von Produkten der zweiten Generation voran, die institutionell kompatibler und für größere Kapitalpools geeignet sind. Die nächste Phase umfasst unter anderem OGAW-Fondsstrukturen, aktiv verwaltete Zertifikate und börsengehandelte Schuldverschreibungen, Dachfondsstrukturen und weitere institutionell ausgerichtete Vehikel, die darauf abzielen, den Vertrieb zu erweitern, die verfügbare Liquidität zu erhöhen und die Beständigkeit des verwalteten Vermögens zu steigern.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu hundert der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet; Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung auf institutionellem Niveau konzentriert; Reflexivity Research, das führende Forschungsarbeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte anbietet; und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie https://valour.com.

Informationen zu Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, fundierter Research-Berichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Einblicke ermöglicht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Entwicklung von Produkten der zweiten Generation, die geografische Expansion des Unternehmens und seiner Produkte, die voraussichtliche Verwendung von Kapital, die Entwicklung und Einführung neuer Geschäftsbereiche, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

