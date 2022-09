Der Handel mit Alleima Aktien startet an der Nasdaq Stockholm

SANDVIKEN, Schweden, 2. September 2022 /PRNewswire/ -- Die Aktien von Alleima, einem globalen Hersteller von fortschrittlichen Edelstählen, Speziallegierungen und Heizsystemen für die anspruchsvollsten Branchen, werden nun an der Nasdaq Stockholm gehandelt. Dies markiert den Beginn von Alleima als völlig unabhängiges Unternehmen, nachdem es Teil von Sandvik war. Der Name Alleima ist eine Kombination aus den Wörtern "Legierung (Alloy)" und "Material" – zwei Kernstärken des Unternehmens.

"Dies ist ein historischer Tag für unser Unternehmen und ein wichtiger Schritt, um die Zukunft aufzubauen. Wir sind das Ergebnis von fast 160 Jahren kollektiver Erfahrungen, die mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Heute ist Alleima ein weltweit führendes Unternehmen in seinen Bereichen und ein starker Leistungsträger in seiner Branche. Als eigenständiges Unternehmen verfügt Alleima über die richtigen Voraussetzungen, um sein volles Potenzial auszuschöpfen und die bestmöglichen Voraussetzungen für Wachstum und Wertschöpfung. Ich möchte allen unseren Mitarbeitern für die großartige Arbeit und die Qualität, die wir liefern, und unseren Kunden für ihr Vertrauen und die Fortschritte, die wir gemeinsam erreichen, danken. Auch wenn unser Name neu ist, werden wir unsere Herkunft nicht vergessen. Wir werden weiterhin die gleichen fortschrittlichen, qualitativ hochwertigen Produkte und Dienstleistungen mit dem gleichen Know-how und den gleichen Lösungen anbieten, die unsere Kunden gewöhnt sind", sagt Göran Björkman, Präsident und CEO von Alleima.

Die Jahreshauptversammlung der Sandvik AB beschloss am 27. April 2022, alle Aktien der Alleima AB an die Aktionäre der Sandvik AB auszugeben. Die Aktionäre von Sandvik AB haben zum Stichtag 29. August 2022 eine Aktie von Alleima für jeweils fünf an Sandvik gehaltene Aktien erhalten. Der Prospekt ist auf der Sandvik-Website home.sandvik und auf der Alleima-Website www.alleima.com verfügbar. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien von Alleima AB beträgt 250.877.184. Alleima ist an der Nasdaq Stockholm unter dem Ticker "ALLEI" notiert.

Alleima, ehemals Sandvik Materials Technology, ist ein globaler Hersteller von sowohl Produkten mit hoher Wertschöpfung aus fortschrittlichen Edelstählen und Sonderlegierungen, als auch im Bereich der industriellen Heiztechnologie. Basierend auf langjährigen Kundenpartnerschaften und führender Werkstofftechnologie entwickeln wir Produkte für anspruchsvollste Anwendungen und Branchen. Unser Angebot umfasst Produkte wie nahtlose Edelstahlrohre für die Energie-, Chemie- und Luft- und Raumfahrtindustrie, Präzisionsbandstahl für Kompressoren der Weißen Ware, Klimaanlagen und Messeranwendungen, basierend auf mehr als 900 aktiven Legierungen. Dazu gehören auch ultrafeine Drähte für medizinische und mikroelektronische Geräte, industrielle elektrische Heiztechnik und beschichteter Bandstahl für die Brennstoffzellentechnologie für Pkw, Lkw und die Wasserstoffproduktion. Unsere vollständig integrierte Wertschöpfungskette, von F&E bis zum Endprodukt, gewährleistet branchenführende Technologie, Qualität, Nachhaltigkeit und Zirkularität. Alleima, mit Hauptsitz in Sandviken, Schweden, und einem Umsatz von 13,8 Milliarden SEK im Jahr 2021, beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeiter und hat Kunden in rund 90 Ländern. Alleima wurde am 31. August 2022 an der Nasdaq Stockholm unter dem Ticker "ALLEI" notiert. Erfahren Sie mehr unter www.alleima.com.

